Google antecipa Apple e lança Pixel 10 com arsenal de recursos de inteligência artificial

A Google anunciou nesta quarta-feira, 20, a linha Pixel 10, colocando-se à frente da Apple na corrida para transformar o smartphone em uma plataforma de inteligência artificial[/grifar]. O lançamento aconteceu semanas antes da previsão de revelação do iPhone 17, esperado com mudanças mais incrementais — como câmeras melhores, novas cores e design refinado.

No evento Made by Google, a empresa mostrou como está integrando sua plataforma de IA diretamente nos aparelhos, ampliando a aposta iniciada no Pixel 9 com o Gemini Live, modo de voz do modelo de linguagem Gemini. Desde então, as conversas por voz já se mostraram cinco vezes mais longas que as trocas em texto, segundo a companhia.

Gemini Live: IA ganha ainda mais poderes no novo Pixel 10

Com o Pixel 10, essa integração vai além: o dispositivo estreia o processador Tensor G5, chip proprietário otimizado para rodar o novo modelo Gemini Nano diretamente no aparelho, permitindo experiências de IA locais, mais rápidas e privadas.

Entre os recursos destacados estão:

Visual Overlays : o celular “enxerga” o que a câmera capta e destaca informações na tela, útil em situações como interpretar placas em outro idioma durante uma viagem.

Magic Cue : reinterpretação do antigo Google Now, o recurso sugere ações proativas em tempo real dentro de apps como Gmail, Calendário e Mensagens — de reservas em restaurantes até lembretes de tarefas.

Camera Coach : um treinador fotográfico que sugere enquadramentos e até inspira novas cenas; em grupo, ativa o “Auto Best Take”, que analisa até 150 fotos para gerar a melhor versão.

Voice Translate : tradução simultânea de chamadas telefônicas em até 11 idiomas, reproduzindo a voz original do interlocutor.

Take a Message : transcrição em tempo real de recados de chamadas perdidas ou recusadas, com recomendações automáticas de ação.

Pixel Journal: app de diário com sugestões de escrita e acompanhamento de metas, concorrente direto do Journal da Apple.

Fotografia e autenticidade digital

O Pixel 10 também estreia integração com o padrão C2PA, protocolo que indica a origem e edições de fotos digitais, ajudando a diferenciar imagens originais de versões geradas ou alteradas por IA — um movimento em sintonia com o debate global sobre autenticidade digital.

Já usuários da versão Pro terão acesso ao recurso Pro Res Zoom, que utiliza IA para aproximar imagens de paisagens e arquitetura em até 60x sem perder detalhes.

Corrida com a Apple

Enquanto a Google acelera para colocar IA em cada aspecto da experiência no smartphone, a Apple só deve lançar a versão renovada da Siri em 2026, o que amplia a diferença de timing entre as duas empresas. A expectativa é que o iPhone 17 traga avanços incrementais de hardware, mas nada comparável ao pacote de IA embarcado no Pixel 10.

Na prática, a nova geração Pixel mostra como o smartphone pode deixar de ser apenas um dispositivo de comunicação e passar a funcionar como um assistente proativo — traduzindo chamadas, sugerindo compromissos e até treinando o olhar fotográfico do usuário.