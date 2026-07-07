Fim da parceria? Microsoft troca OpenAI e Anthropic por IA própria em apps

A Microsoft começou a substituir, em parte, os modelos de inteligência artificial da OpenAI e da Anthropic por tecnologias desenvolvidas internamente em aplicativos como Excel e Outlook, em uma estratégia para reduzir os custos de operação de IA.

A informação foi divulgada pela Bloomberg nesta terça-feira, 7. Segundo a reportagem, dezenas de milhares de solicitações de IA feitas semanalmente nos dois aplicativos já são processadas pelos modelos MAI, desenvolvidos pela própria Microsoft. Até então, essas tarefas dependiam principalmente dos modelos da OpenAI e da Anthropic.

Embora os modelos internos ainda representem uma parcela pequena do uso total de inteligência artificial da empresa, a mudança indica avanço no plano da Microsoft de desenvolver alternativas próprias para reduzir sua dependência de fornecedores externos.

Um porta-voz da Microsoft não comentou as informações divulgadas pela Bloomberg.

Estratégia busca reduzir custos com IA

O movimento faz parte de uma estratégia mais ampla da empresa para diminuir os gastos com modelos de terceiros.

Em junho, durante a conferência Build, o chefe da divisão de modelos de IA da Microsoft, Mustafa Suleyman, afirmou que a companhia pretende reduzir os custos com a Anthropic ampliando o uso dos modelos MAI.

Na ocasião, a Microsoft apresentou sete novos modelos de inteligência artificial, incluindo um sistema que, segundo a empresa, alcança desempenho semelhante ao do Opus 4.6, modelo de geração anterior da Anthropic voltado para programação, mas com custo inferior.

"Pagamos muito dinheiro à Anthropic — então nosso objetivo é reduzir e, no fim, eliminar esse custo", afirmou Suleyman durante o evento.

A Microsoft também utiliza grandes volumes de processamento de IA em produtos como o Copilot. Atualmente, a empresa ainda se beneficia de preços reduzidos graças à parceria de longa data com a OpenAI, mas, segundo a Bloomberg, a companhia busca evitar uma futura dependência dos valores cobrados pelos principais laboratórios de inteligência artificial.

Modelos próprios chegam a mais produtos

Além do Excel e do Outlook, os modelos MAI já estão disponíveis no GitHub Copilot, plataforma de assistência ao desenvolvimento de software.

Segundo Suleyman, a Microsoft também pretende começar a utilizar um modelo próprio de transcrição em aplicativos como o Teams e em outros produtos nos próximos meses.

A estratégia reforça um movimento já sinalizado pela empresa em outras frentes. A Microsoft também avalia substituir parte da IA utilizada pelo Copilot Cowork por uma versão hospedada do DeepSeek V4, modelo de código aberto desenvolvido na China, buscando reduzir os custos de agentes de IA que executam tarefas longas e repetitivas.

Segundo Charles Lamanna, vice-presidente executivo da Microsoft para Copilot, Agentes e Plataformas, usuários que executam centenas de tarefas por semana elevam significativamente os custos da operação, o que tem levado a empresa a estudar alternativas mais baratas.