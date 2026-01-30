Microsoft fecha acordo de US$ 750 milhões com a Perplexity

A Microsoft continua em busca de parcerias comerciais com empresas de inteligência artificial e acaba de assinar um acordo de três anos com a Perplexity. A ideia é que a companhia opere dentro do Foundry, laboratório de IA da Microsoft, e desenvolva ou aprimore modelos generativos para alimentar os estudos internos da gigante de tecnologia.

O acordo prevê que a Perplexity crie projetos próprios dentro do que antes era chamado Estúdio de IA do Azure, serviço de nuvem da Microsoft, mas também trabalhe em cima de modelos de IA generativa feita por empresas como X, OpenAI e Anthropic.

Satya Nadella, CEO da Microsoft, reafirmou a estratégia da companhia de estar ao lado de diversas iniciativas que ajudem a acelerar a presença de IA nos próprios serviços. Recentemente, a companhia destinou dois terços de US$ 37,5 bilhões para as GPUs e CPUs da divisão de nuvem, que também recebeu aporte bilionário da Anthropic.

Big Techs dando as mãos

A empresa de IA é uma das principais parceiras da nuvem Amazon Web Services desde o seu nascimento como startup, e o porta-voz garantiu que o foco da Perplexity permanecerá na infraestrutura da empresa de Seattle, nos Estados Unidos. A declaração vem em um momento turbulento para a colaboração, já que a Amazon iniciou uma batalha judicial contra a empresa após discordar que usuários deveriam usar a IA para navegar pela loja virtual.

Apesar das divergências, parece que nenhuma das empresas líderes do setor está disposta a abrir mão de participar da grande festa comercial sendo estabelecida em torno dos recursos de inteligência artificial.

Além de garantir ainda mais investimento externo para ampliar o alcance da Azure, a Microsoft tem aumentado sua parcela de investimentos bilionários em produtos como ChatGPT e serviços da Anthropic e estuda direcionar mais US$ 60 bilhões para operações da OpenAI com auxílio das empresas Nvidia e Amazon.

Nadella acredita que os consumidores da marca já estão direcionados para utilizar "vários modelos" de IA simultaneamente em rotinas de trabalho. De acordo com o CEO, mais de 80% dos usuários ativos do Foundry já depositam valores superiores a US$ 1 milhão na nuvem da Microsoft e mais de mil consumidores engajam com modelos feitos pelas empresas OpenAI e Anthropic.