Outlook fora do ar? Microsoft 365 tem falhas nesta quinta-feira, 10

Na manhã desta quinta-feira, 10, usuários do Microsoft Outlook enfrentaram uma instabilidade no serviço, que afetou tanto as versões web, desktop quanto mobile do Outlook.

De acordo com o site Downdetector, especializado em monitoramento de status de sistemas online, mais de 190 reclamações foram registradas relacionadas ao Microsoft 365, pacote que inclui o Outlook e outros aplicativos como Teams e Word.

Acompanhamento da falha e impacto nos usuários

Os relatos de falha começaram por volta das 5h da manhã, com um pico de quase 130 reclamações simultâneas por volta das 7h50min, aumentando para mais de 190 até as 8h20min.

A instabilidade afetou principalmente o acesso ao e-mail via desktop, com usuários relatando dificuldades para enviar, receber e sincronizar mensagens.

Muitos tiveram que alternar entre os modos offline e online para que as mensagens fossem atualizadas, enquanto outros enfrentaram problemas de autenticação e falhas no envio de e-mails.

Respostas da Microsoft

A Microsoft reconheceu oficialmente a falha em seu portal de status, informando que as equipes técnicas estavam trabalhando para restaurar o serviço o mais rápido possível.

“Estamos aplicando alterações de configuração, reiniciando os componentes afetados e validações adicionais estão em andamento para confirmar se os componentes de autenticação estão configurados corretamente”, destacou a empresa em um trecho do relatório.

Repercussão nas redes sociais

Nas redes sociais, especialmente na plataforma X (anteriormente conhecida como Twitter), muitos usuários expressaram sua insatisfação e frustração com a falha no Outlook.

A instabilidade causou dificuldades significativas no uso diário da plataforma, evidenciando como problemas técnicos em serviços como o Microsoft 365 podem impactar negativamente o cotidiano de milhões de usuários e empresas ao redor do mundo.