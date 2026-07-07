Marketing

iFood tem quase 45 milhões de visualizações com meme de Luísa Sonza e Haaland

Sem investimento em mídia paga, iniciativa desenvolvida pela Mynd aproveitou um viral que já circulava nas redes sociais

Luísa Sonza: campanha para o iFood brinca com vídeo falso do jogador Haaland (Divulgação)

Luísa Sonza: campanha para o iFood brinca com vídeo falso do jogador Haaland (Divulgação)

Soraia Alves
Soraia Alves

Repórter de Marketing

Publicado em 7 de julho de 2026 às 16h55.

O iFood apostou em uma ação inspirada em um dos memes mais comentados das últimas semanas nas redes sociais: a semelhança entre a cantora Luísa Sonza e o jogador norueguês Erling Haaland. E a aposta deu mais que certo. O vídeo já soma quase 45 milhões de visualizações de forma orgânica (sem investimento em mídia paga).

Desenvolvido pela Mynd, em parceria com a agência SoWhat, o vídeo recria o meme viral em que Haaland aparece levando um susto ao se ver no espelho. Vale destacar, que esse vídeo do jogador norueguês foi criado com inteligência artificial, ou seja, a cena nunca aconteceu realmente.

Publicada no domingo, 05, antes do jogo do Brasil contra a Noruega, a campanha registrou taxa de engajamento de 9,41%, com 38 mil repostagens, 159 mil encaminhamentos e 21 mil salvamentos, segundo dados divulgados pelas empresas.

Meme como estratégia

A comparação entre Luísa Sonza e Haaland ganhou força nas redes sociais após usuários compartilharem montagens e comentários sobre a suposta semelhança física entre os dois. Com isso, a estratégia do iFood foi incorporar uma conversa que já acontecia de forma espontânea entre os internautas.

"No iFood, acreditamos que as melhores conversas com o público acontecem quando a marca participa da cultura de forma genuína. Essa ação mostra que, com agilidade e sensibilidade para entender o que está mobilizando as pessoas, é possível criar conexões relevantes e gerar impacto muito além das redes sociais", afirma Renata Lamarco, diretora de marketing do iFood.

Na avaliação de José Cirilo, CMO da Mynd, o resultado evidencia o potencial de campanhas que dialogam com movimentos culturais já em circulação na internet.

"Quando criatividade, timing e entendimento da dinâmica das redes se encontram, o resultado ultrapassa os próprios canais digitais e ganha espaço também na imprensa", explica o executivo.

Os números da ação

De acordo com a Mynd, até o momento, a campanha atingiu:

  • 44,84 milhões de visualizações;
  • 9,41% de taxa de engajamento;
  • 38 mil repostagens;
  • 159 mil encaminhamentos;
  • 21 mil salvamentos.

 

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