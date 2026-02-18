Inteligência Artificial

Microsoft irá investir US$ 50 bilhões para acelerar IA em países como o Brasil

Maria Eduarda Cury
Colaboradora

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 12h01.

A Microsoft revelou que planeja direcionar um investimento de US$ 50 milhões para acelerar o desenvolvimento de inteligência artificial em países do Sul Global do planeta. O pronunciamento foi feito durante conferência em Nova Delhi, Índia. 

Conforme a Reuters, estavam presentes líderes do setor de IA em todo o mundo e o valor comunicado deve ser distribuído até o final da década atual. Entre os países em desenvolvimento considerados parte do Sul Global, estão o Brasil, Argentina, Colômbia, México, Rússia e outros. 

Investimentos milionários em IA

A empresa de tecnologia tem direcionado boa parte dos seus esforços para movimentar a economia dos produtos de IA. Em 2019, a companhia fundada por Bill Gates apostou US$ 1 bilhão na OpenAI, dona do ChatGPTo investimento teve impacto de mais de US$ 7 bilhões na receita líquida da Microsoft no último trimestre.

A Microsoft também tem apostado em estratégias próprias de IA. Dos US$ 37,5 bilhões destinados ao setor até então, dois terços foram para as GPUs e CPUs do serviço de nuvem Azure, que possui uma operação de IA considerada, inclusive, valiosa para a parceria vigente.

Recentemente, a companhia de Altman adquiriu US$ 250 bilhões em serviços da Azure em movimento que reforça o comprometimento da colaboração comercial. A Anthropic, empresa de IA dona do chatbot Claude, também se aproximou da Microsoft: a companhia investiu US$ 30 bilhões na Azure para usufruir dos serviços de capacidade de nuvem da plataforma.

Com o novo direcionamento, a empresa espera alcançar US$ 5 trilhões em valor de mercado, desafiando preocupações internas de acionistas e investidores quanto ao rápido e intenso investimento em IA.

