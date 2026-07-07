IA encurta caminho de startups até US$ 1 bilhão em avaliação de mercado

Startups nativas de inteligência artificial (IA) alcançam a marca de US$ 1 bilhão em valuation na metade do tempo e com metade da equipe necessária antes do surgimento da IA generativa. Segundo a AWS Startups, esse grupo chega ao patamar em 3,5 anos.

O dado faz parte do estudo global 'Engines of Growth', divulgado pela AWS Startups e realizado pela Strand Partners com mais de 3.400 fundadores e líderes seniores de startups em 20 países, incluindo o Brasil.

O relatório define startups nativas de IA como empresas com menos de cinco anos que constroem produtos com IA no centro do negócio, e não apenas como uma ferramenta adicionada a processos já existentes.

O crescimento é maior no Brasil

No Brasil, as startups nativas de IA relatam crescimento médio anual de receita de 149%, ante 64% das startups em geral, segundo a AWS Startups.

O estudo também aponta que 47% dessas empresas geram mais de US$ 400 mil em receita por funcionário.

A diferença aparece na forma como a tecnologia é incorporada ao negócio. Entre as startups nativas de IA no país, 64% dizem ter uma estratégia formal e abrangente de IA, ante 51% das startups em geral.

Além disso, 62% afirmam ter desenvolvido capacidades proprietárias de IA, como modelos personalizados, em comparação com 32% das demais startups.

IA entra em setores regulados

As startups nativas de IA se concentram em setores tradicionais e regulados, como serviços financeiros, saúde, descoberta de medicamentos e segurança cibernética.

A tese do relatório é que essas empresas usam IA para transformar indústrias estabelecidas por dentro, em vez de criar apenas novas camadas de software sobre mercados já digitalizados.

"O tempo e os recursos necessários para construir uma empresa que muda o mundo diminuíram drasticamente, e estamos vendo uma nova geração de fundadores aproveitar isso ao máximo", afirmou Jason Bennett, vice-presidente e chefe global de Startups e Capital de Risco da AWS.

Segundo Bennett, o crescimento inicial dessas empresas financia novos investimentos em talentos, segurança e produtos, o que ajuda a acelerar a expansão.

Menos custo, mais velocidade

O estudo afirma que a queda no custo de criação de empresas nativas de IA pode acelerar o surgimento de novos polos de startups em anos, e não mais em décadas.

Para a AWS Startups, a combinação de infraestrutura de nuvem, modelos de fronteira e serviços prontos de IA permite que equipes menores acessem tecnologias antes restritas a companhias com mais capital.

No Brasil, essas empresas aumentaram os gastos com IA em 46% em um ano, ante 28% das startups em geral. O relatório também aponta que 97% delas empregam talentos internos dedicados à tecnologia, em comparação com 77% das demais.

A conclusão da pesquisa é que a IA generativa não apenas acelerou a criação de startups, mas mudou a escala mínima necessária para que uma empresa alcance crescimento global.