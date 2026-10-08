VPN: para que serve de verdade e como escolher sem cair em marketing

RESUMO ＋Uma VPN cria um túnel criptografado entre o dispositivo e a internet e esconde a navegação do provedor, mas não garante anonimato. Cookies, fingerprinting e contas logadas continuam identificando o usuário. O serviço faz diferença em Wi-Fi público, viagens internacionais e trabalho remoto. Na hora de escolher, pesam a auditoria independente, a jurisdição, os protocolos de criptografia e os recursos de segurança.

A propaganda da maioria das VPNs promete proteção absoluta e anonimato na internet. Apesar do recurso proteger o caminho dos dados entre o dispositivo e a internet, ele não blinda a identidade do usuário nem substitui outros cuidados de segurança digital. Saber o que o serviço faz de fato é o primeiro passo para decidir se vale contratar e, caso sim, qual escolher.

O que uma VPN faz de verdade

VPN é a sigla para Virtual Private Network (Rede Privada Virtual). O serviço cria um túnel criptografado entre o dispositivo — celular, computador ou tablet — e um servidor intermediário operado pelo provedor de VPN. Todo o tráfego de internet passa por esse túnel antes de chegar ao destino.

Com a VPN ativa, o provedor de internet (ISP) enxerga a conexão com o servidor da VPN, mas não quais sites ou aplicativos o usuário acessa. Do outro lado, sites e serviços recebem o endereço IP do servidor da VPN, não o IP real da conexão residencial ou móvel. Em redes Wi-Fi abertas — aeroportos, cafés, hotéis e espaços de coworking —, a criptografia dificulta que terceiros na mesma rede interceptem o tráfego.

O que a VPN não faz

A VPN não torna ninguém invisível. Rastreadores de navegador — como cookies e fingerprinting digital — continuam identificando o usuário mesmo com a VPN ativa. Contas logadas em serviços como Google e redes sociais também expõem a identidade.

O serviço não bloqueia anúncios nem tentativas de phishing. Para isso, é preciso combinar navegador com proteção adequada e autenticação em dois fatores. A VPN também não esconde a atividade do próprio provedor de VPN — se a empresa guardar registros de conexão, a privacidade fica limitada à política dessa empresa.

Quando usar uma VPN?

Existem situações que justificam o uso de VPNs. São elas:

Wi-Fi público ou compartilhado: a criptografia reduz o risco de interceptação em cafés, aeroportos, hotéis e coworkings;

Esconder a navegação do provedor de internet: útil para evitar perfis de consumo ou throttling seletivo por parte do ISP;

Viagens internacionais: para acessar serviços do país de origem — bancos, streaming, portais de notícias — que bloqueiam IPs estrangeiros;

Trabalho remoto: VPNs corporativas permitem acesso seguro a redes internas e sistemas da empresa.

Quando a VPN não faz diferença

Em casa, com rede segura e um provedor de confiança, o ganho de privacidade é limitado e pode vir acompanhado de perda de velocidade. Para jogos online, a VPN tende a aumentar a latência. E quem busca anonimato total não o consegue dessa forma — rastreadores e contas logadas continuam expondo o usuário.

Por que evitar VPNs gratuitas?

VPNs gratuitas acumulam um histórico de incidentes graves. Em julho de 2026, a SplitVPN — que afirmava não manter registros — teve 58 milhões de logs de conexão vazados em um fórum de cibercrime. Antes disso, a SuperVPN expôs mais de 360 milhões de registros de usuários em maio de 2023.

O modelo de negócio dessas empresas se apoia na venda de dados de navegação, na injeção de anúncios ou, em casos extremos, no uso do dispositivo como parte de redes de bots.

Como escolher uma VPN confiável?

Quatro critérios ajudam a separar serviços confiáveis de promessas de marketing:

Auditoria independente de no-logs: relatório público de uma firma reconhecida (Deloitte, KPMG, Cure53, Securitum), com escopo claro e data recente — de preferência dos últimos 12 meses;

Jurisdição: preferir empresas sediadas fora das alianças de vigilância Five Eyes (EUA, Reino Unido, Canadá, Austrália e Nova Zelândia) e Fourteen Eyes;

Protocolos de criptografia modernos: suporte a WireGuard ou OpenVPN, com criptografia AES-256 ou equivalente;

Recursos de segurança complementares: kill switch (corta a internet se a VPN cair), proteção contra vazamento de DNS e split tunneling (escolher quais apps passam pela VPN).

Desconfie de linguagem vaga como "dados mínimos" sem definição técnica, de auditorias com mais de dois anos sem renovação e de VPNs gratuitas sem modelo de receita transparente.

Como configurar VPN no iPhone

O caminho mais direto é pelo app do provedor:

Abra a App Store e busque o nome do provedor. Confirme o desenvolvedor antes de instalar;

Abra o app e faça login;

Toque no botão de conexão. O iOS exibirá o aviso "[App] Gostaria de Adicionar Configurações de VPN". Toque em "Permitir" e autentique com Face ID, Touch ID ou senha;

Confirme o ícone "VPN" na barra de status. Ative "Conectar sob demanda" nas configurações do app, se disponível.

Assinantes do iCloud+ contam com o Private Relay, que protege parte do tráfego do Safari — mas não substitui uma VPN completa.

Como configurar VPN no Android

Abra a Google Play Store e busque o app oficial do provedor. Verifique o desenvolvedor;

Instale, abra e faça login;

Toque em "Conectar". O Android pedirá permissão para configurar a conexão VPN. Toque em "OK";

Nas configurações do app, ative "VPN sempre ativa" e "Kill switch", se disponíveis. Ajuste o uso de bateria para "Sem restrições" para evitar que o sistema encerre o app em segundo plano.

Em ambientes corporativos, administradores de TI podem forçar o uso de apps de VPN específicos e políticas de conexão permanente pelo Android Enterprise.