Aplicativos voltados para a saúde mental não substituem um psicólogo, mas um número cada vez maior de brasileiros já usa o smartphone como primeiro ponto de contato com o cuidado emocional. As alternativas são várias: desde registrar humor depois de um dia difícil até cinco minutos de meditação guiada cabem no intervalo do almoço.

A literatura científica aponta efeitos pequenos a moderados para intervenções por celular, com melhores resultados quando há acompanhamento psicológico e uso consistente ao longo de semanas. A seleção abaixo parte de quatro critérios:

Apps disponíveis no Brasil;

Versão gratuita ou preço verificável;

Funções claras para o usuário, sem prometer substituir diagnóstico profissional.

O que considerar antes de baixar um app de saúde mental

Nem todo app serve para o mesmo tipo de necessidade. Meditação guiada, diário de humor, exercícios de respiração e práticas de sono funcionam bem para estresse do dia a dia e autoconhecimento. Sintomas persistentes de ansiedade, depressão, crises frequentes ou ideação suicida exigem atendimento com profissional, nenhum aplicativo substitui esse tipo de avaliação.

6 apps para auxiliar no cuidado mental

Calm

Calm

O Calm funciona melhor quando o problema principal é desacelerar à noite. O app reúne meditações, histórias para dormir narradas, músicas e práticas de relaxamento com interface limpa e curadoria bem organizada. Há conteúdo gratuito, mas o uso amplo exige o Calm Premium. A vantagem sobre concorrentes com catálogos maiores é a simplicidade: em vez de navegar por milhares de opções, o usuário escolhe uma categoria e começa. A ressalva é que o conteúdo é concentrado em inglês.

Idioma: inglês (interface com tradução parcial);

Plataformas: Android e iOS;

Versão gratuita: limitada;

Calm Premium anual: R$ 199,90 (App Store BR, agosto/2026 — valores podem variar por canal).

Lojong

O Lojong ajuda a meditar sem complicações. O app reúne meditações guiadas, exercícios para ansiedade e estresse, diário de gratidão e práticas de sono. A versão gratuita é utilizável no dia a dia, com acesso a programas introdutórios e práticas de atenção plena. O Premium desbloqueia o catálogo completo, incluindo programas temáticos, playlists e uso offline. Para quem nunca meditou, o melhor caminho é escolher um único programa — "ansiedade", "sono" ou "foco" — e manter sessões de cinco minutos no mesmo horário por duas semanas antes de explorar o restante.

Idioma: português do Brasil;

Plataformas: Android e iOS;

Versão gratuita: sim, com meditações introdutórias e diário de gratidão;

Premium anual: R$ 154,90 (App Store, agosto/2026).

Insight Timer

O Insight Timer tem o maior volume de conteúdo gratuito entre os apps de meditação. A biblioteca reúne dezenas de milhares de práticas guiadas, músicas para dormir, palestras e um temporizador personalizável — com parte do acervo em português. O plano MemberPlus é opcional e libera cursos estruturados e downloads offline; o preço internacional é de US$ 9,99 por mês ou US$ 59,99 por ano, com conversão e cobrança final dependentes da loja brasileira. A abundância de opções pode ser um obstáculo para quem não sabe por onde começar. A dica é salvar duas ou três práticas curtas em português e repeti-las por uma semana — por exemplo, uma para manhã e outra para antes de dormir — antes de expandir o uso.

Idioma: multilíngue, com conteúdos e eventos em português;

Plataformas: Android e iOS;

Versão gratuita: sim, com biblioteca ampla e temporizador;

MemberPlus: US$ 9,99/mês ou US$ 59,99/ano (preço internacional).

Daylio

O Daylio dispensa a escrita longa e foca em registrar humor e atividades em poucos toques. O usuário marca como se sentiu, o que fez, qualidade do sono e outros indicadores — e o app gera gráficos que revelam correlações ao longo do tempo. Esse tipo de registro não é tratamento, mas transforma sensações vagas em dados úteis para mudanças de rotina ou para levar a uma sessão de terapia. O app armazena os dados no próprio dispositivo e declara não coletar informações do usuário, embora essa política dependa do desenvolvedor e possa mudar com atualizações.

Idioma: português do Brasil;

Plataformas: Android e iOS;

Versão gratuita: sim, com registro de humor e estatísticas básicas;

Daylio Pro: R$ 24,90/mês ou R$ 249,90/ano (App Store BR, agosto/2026).

Headspace

Headspace

O Headspace é o app mais didático para quem nunca meditou. Os programas são curtos, com explicações passo a passo, exercícios de respiração, práticas para estresse e conteúdos de sono. A estrutura em módulos guia o iniciante sem pressupor conhecimento prévio. A ressalva para o público brasileiro é o idioma: a ficha da App Store indica o inglês como língua do app, o que limita o acesso para quem não se sente confortável com o idioma.

Idioma: inglês;

Plataformas: Android e iOS;

Versão gratuita: limitada, com período de teste;

Assinatura: R$ 19,90/mês ou R$ 149,90/ano (App Store BR, agosto/2026).

Meditopia

O Meditopia é a alternativa em português para quem busca conteúdos mais reflexivos sobre ansiedade, autoestima, relacionamentos e descanso, além de histórias e áudios para dormir. O catálogo é organizado por temas emocionais, o que facilita encontrar práticas para uma questão específica em vez de navegar por categorias genéricas. O Premium destrava o acervo completo, e o app oferece uma seleção gratuita para teste.

Idioma: português do Brasil;

Plataformas: Android e iOS;

Versão gratuita: sim, com seleção limitada;

Premium: R$ 26,90/mês ou R$ 199,90/ano (agosto/2026, com ofertas promocionais que podem reduzir o anual).