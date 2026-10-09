Verificação de idade nas redes: o que o ECA Digital exige e como funciona em cada app

RESUMO ＋O ECA Digital obriga, desde 17 de março de 2026, as plataformas acessíveis a crianças e adolescentes a saber a faixa etária de quem usa o serviço. A lei não proíbe menores de 16 anos nas redes, mas exige vínculo com um responsável e proteções ativadas por padrão. Cada app adota um método de checagem, da data de nascimento à estimativa facial. A fiscalização com multas começa em janeiro de 2027.

A verificação de idade nas redes sociais deixou de se resumir à data de nascimento digitada no cadastro. Desde 17 de março de 2026, o ECA Digital — a Lei nº 15.211/2025, regulamentada pelo Decreto nº 12.880/2026 — obriga plataformas acessíveis a crianças e adolescentes a saber qual faixa etária usa o serviço e a ajustar a experiência a ela.

Para conteúdo proibido a menores de 18 anos, a autodeclaração não basta. A lei alcança empresas estrangeiras que operam no Brasil e inclui redes sociais, apps de vídeo, jogos, sistemas operacionais e lojas de aplicativos. A adaptação, porém, ocorre em etapas, e cada app adota um método diferente de checagem.

O que o ECA Digital exige das redes sociais?

A Lei exige uma série de pré-requisitos para permitir o uso de menores de idade.

Vínculo com responsável: contas de crianças e adolescentes de até 16 anos precisam estar ligadas à conta de pai, mãe ou responsável legal;

Proteção por padrão: configurações de privacidade mais restritivas devem vir ativadas, sem depender de ajustes escondidos em menus;

Fim da caixa "tenho mais de 18": serviços e conteúdos impróprios para menores exigem checagem confiável a cada acesso;

Dados com finalidade única: informações coletadas para checar a idade não podem ser usadas em publicidade ou na criação de perfis comportamentais;

Relatórios públicos: plataformas com mais de 1 milhão de usuários infantojuvenis no Brasil devem publicar relatórios semestrais em português sobre denúncias e moderação.

As sanções vão de advertência e suspensão temporária a multa de até 10% do faturamento do grupo econômico no Brasil, limitada a R$ 50 milhões por infração.

A lei proíbe adolescente de usar redes sociais?

Não. O ECA Digital não cria proibição geral para menores de 16 anos. A exigência é de vínculo com um responsável e de salvaguardas compatíveis com a idade, como filtros de conteúdo e limites de contato com desconhecidos.

O vínculo também não dá ao responsável acesso às mensagens privadas. Cada plataforma define o que sua supervisão mostra — em geral, tempo de uso e configurações de privacidade, sem abrir as conversas.

A idade mínima de 13 anos para ter conta segue definida pelos termos de cada serviço. A lei não autoriza crianças abaixo disso a criar perfis comuns.

Como funciona a verificação de idade exigida pelo ECA Digital?

A lei não impõe um método único nem obriga todos os usuários a enviar RG ou CPF. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) entende que, quanto maior o dano potencial de um recurso ou conteúdo, mais robusta deve ser a checagem.

As orientações da agência pedem que o sistema colete apenas o atributo etário necessário, sem nome ou endereço. Os métodos previstos podem aparecer sozinhos ou combinados:

Data de nascimento: continua como dado inicial, mas não basta em situações de maior risco;

Sinal de idade do aparelho: o sistema operacional ou a loja de apps informa a faixa etária à plataforma, sem repassar a identidade;

Análise de sinais de uso: IA cruza padrões de atividade da conta para identificar idade incompatível com a declarada;

Estimativa facial: calcula a faixa etária a partir do rosto, sem identificar a pessoa;

Documento, cartão ou selfie: costuma ser exigido quando o usuário contesta uma classificação ou tenta acessar recursos adultos.

O sinal de idade deve reduzir o envio repetido de documentos: as lojas e os sistemas operacionais de Apple, Google e Microsoft precisam aferir a faixa etária do usuário e repassá-la aos apps por uma API segura — algo como "entre 13 e 15 anos", sem nome ou CPF.

Quando começa a fiscalização do ECA Digital?

A lei vale desde março de 2026, mas a ANPD definiu um cronograma escalonado. A primeira fase priorizou lojas de aplicativos e sistemas operacionais. Em agosto de 2026, passou a acompanhar as demais plataformas, com caráter educativo.

Os regulamentos de sanções devem ser atualizados em novembro de 2026, e a fiscalização efetiva, com multas, começa em janeiro de 2027. Por isso, o usuário encontra experiências diferentes de um app para outro.

Como funciona a verificação de idade em cada app

Instagram, Facebook e Threads

A Meta exige idade mínima de 13 anos. A empresa combina a data de nascimento do cadastro com sinais de conta e IA para detectar quem pode ter idade diferente da declarada. Quando identifica um adolescente, aplica as configurações de conta adolescente.

A confirmação adicional aparece quando o usuário tenta alterar a data de nascimento ou acessar uma experiência restrita, e pode envolver documento oficial ou cartão. A supervisão familiar depende da concordância do adolescente e do responsável.

TikTok

O TikTok exige 13 anos para criar conta e usa uma checagem em camadas para identificar divergências, sem depender só da data informada. Perfis classificados como abaixo da idade mínima podem ser banidos, com direito a recurso. Mensagens diretas, download de vídeos e os recursos Dueto e Costura exigem ao menos 16 anos.

Entre janeiro e junho de 2026, a empresa informou ter removido 2.030.651 contas brasileiras por suspeita de pertencerem a menores de 13 anos. A vinculação com o responsável é feita pela Sincronização Familiar, que permite gerenciar tempo de uso e mensagens diretas sem compartilhar senha.

YouTube

O YouTube usa no Brasil um modelo de IA que estima se o usuário tem mais ou menos de 18 anos, seja qual for a idade cadastrada na Conta Google. Se o sistema conclui que se trata de um adolescente, ativa por conta própria o bloqueio de vídeos com restrição de idade, lembretes de pausa e hora de dormir, anúncios não personalizados e pedido de confirmação antes da reprodução automática.

Quem discorda da estimativa pode contestar pela Conta Google com documento oficial, cartão de crédito ou selfie. Menores de 16 anos precisam de supervisão parental para criar ou manter um canal.

X

O X exige 13 anos e mantém um fluxo de consentimento parental em países onde a lei pede autorização para adolescentes. As páginas de ajuda da plataforma não detalham um modelo de adequação ao ECA Digital.

O que fazer se a conta for bloqueada por idade?

O ECA Digital exige que a plataforma ofereça um canal de apelação rápido e acessível. O caminho é este:

Guarde a notificação: registre a mensagem de bloqueio exibida pelo app;

Abra o recurso oficial: use o link de contestação da própria notificação ou a central de ajuda da plataforma;

Envie a comprovação pedida: documento, cartão ou selfie, conforme o serviço (para menores, quem comprova é o responsável);

Não crie outra conta com data falsa: além de violar os termos de uso, a idade errada desativa as proteções previstas para a faixa etária real.

Como vincular a conta de uma criança ao responsável no YouTube

Para menores de 13 anos, a conta supervisionada é criada a partir do perfil do adulto:

Entre com a conta do responsável: abra o YouTube com a Conta Google do pai, mãe ou responsável;

Abra as configurações: toque na foto de perfil e acesse Configurações;

Acesse a Central da família: a opção reúne as contas vinculadas;

Adicione a criança: toque em Adicionar uma conta infantil e siga as instruções de criação.

No TikTok, o vínculo fica na Sincronização Familiar, dentro de Configurações e privacidade. No Instagram, o caminho é a supervisão para adolescentes, que leva à Central de Famílias da Meta. Os controles do aparelho completam a proteção: o Google Family Link, no Android, e o Tempo de Uso, no iPhone, gerenciam downloads, compras e classificação etária dos apps.