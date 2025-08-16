Exclusivo: 73% dos brasileiros assinam streaming de vídeo, diz pesquisa

A cultura das assinaturas se consolidou no cotidiano dos brasileiros. É o que mostra a Pesquisa Assinaturas 2025, conduzida pela Opinion Box em parceria com a Vindi, que entrevistou mais de 2 mil pessoas em todo o país.

O estudo revela que 69% dos consumidores têm assinaturas digitais, enquanto 20% combinam serviços físicos e digitais.

Entre os serviços digitais, os streamings de vídeo lideram com 73% de adesão, seguidos por streamings de música (45%) e apps de comida com benefícios (40%). Já no universo físico, os produtos para pets (12%), vinhos (11%) e livros (10%) são os mais populares.

A pesquisa também mostra que o modelo de recorrência vai além das assinaturas tradicionais. Contas básicas como luz (75%), internet (74%) e água (64%) são pagas mensalmente por grande parte da população, evidenciando como esse formato está enraizado na organização financeira dos brasileiros.

Tendência de crescimento

Apesar da chamada “fadiga de assinaturas”, os dados indicam que o modelo continua relevante. Cerca de 35% dos entrevistados afirmam gastar mais com assinaturas do que há um ano, e 48% acreditam que esse gasto aumentará nos próximos cinco anos. A faixa de gasto mensal mais comum está entre R$ 51 e R $ 200, com destaque para o público feminino, que tende a gastar mais.

O que pesa na decisão

A experiência de uso é o principal fator na escolha de uma assinatura (30%), seguida pelo custo-benefício (20%) e vantagens exclusivas para assinantes (26%). Por outro lado, os principais motivos para cancelamento são insatisfação com o serviço (49%) e sensação de não aproveitar o produto como deveria (39%).

Compartilhamento e promoções

O compartilhamento de planos familiares ainda é comum, especialmente entre os jovens. 80% dos assinantes de streaming de vídeo utilizam esse tipo de plano, e 49% compartilham com pessoas fora da residência. As promoções, como as da Black Friday, também influenciam: 40% já contrataram serviços recorrentes durante esse período.

Confiança e pagamento

O cartão de crédito é o meio de pagamento preferido (69%), seguido por PIX (13%). Apesar da popularidade dos pagamentos digitais, 24% ainda têm receio de colocar o cartão na internet, o que reforça a importância de plataformas seguras e transparentes.