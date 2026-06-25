Festival online disponibiliza mais de 100 filmes e séries brasileiras de graça; veja como assistir

O CURTA! Festival chega à 4ª edição com exibição gratuita e online de mais de 160 obras, entre filmes e séries brasileiras. As produções ficam disponíveis no site oficial até 12 de julho.

O festival se divide em quatro mostras principais — Produção Canal Curta!, Outras Janelas, Brasiliana e Porta Curtas — e distribui mais de R$ 170 mil em prêmios. O público participa da escolha dos vencedores por votação e indicação de destaques avaliados por júri especializado.

A mostra Produção Canal Curta! reúne obras documentais e séries exibidas no Canal Curta! nos últimos 12 meses, incluindo o longa "Cazuza boas novas" e a série "Fronteiras da memória". A programação também inclui "Impressões do Brasil", voltada ao processo criativo de autores brasileiros como Conceição Evaristo.

Mostras e programacao do CURTA! Festival

A mostra Outras Janelas reúne obras não exibidas no CURTA! Festival, com títulos como "Black Future, eu sou o Rio" e "Fernanda Abreu — Da lata 30 anos", ambos dirigidos por Paulo Severo. A seleção inclui ainda "Nelson Pereira dos Santos — Vida de cinema", "Itacoatiaras", "Como nascem os heróis" e "Antes que me esqueçam, meu nome é Edy Star — O filme".

A mostra Brasiliana reúne obras do cinema nacional como "Bye Bye Brasil" (1980), "Dona Flor e seus dois maridos" (1976), "Eles não usam black-tie" (1981), "A hora da estrela" (1985), "Iracema, uma transa amazônica" (1974) e "Saneamento básico, o filme" (2007).

A mostra Porta Curtas apresenta dez curtas-metragens em competição, com títulos como "Eu, negra" e "O condutor da cabine". A seleção inclui ainda curtas em caráter hors concours, como "Ilha das flores" (1989), "Recife frio" (2009) e "Nelson Cavaquinho" (1969).

O festival também prevê programação presencial entre 3 e 6 de agosto, no Rio de Janeiro, com masterclasses e exibição de filmes em fase de finalização. A cerimônia de premiação ocorre no dia 7 de agosto.