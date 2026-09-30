WhatsApp libera controle parental no Brasil; veja como ativar

RESUMO ＋ O aplicativo de mensagens WhatsApp começou a liberar nesta quarta-feira, 30, controles parentais para adolescentes no Brasil. O recurso opcional permite ajustar privacidade, grupos, canais, status e Meta AI, sem dar acesso a mensagens ou ligações protegidas por criptografia de ponta a ponta. A implantação é gradual e exige vincular as contas do adolescente e do responsável.

O WhatsApp começou a liberar nesta quarta-feira, 30, novos controles parentais para adolescentes no Brasil. A ferramenta permite que pais, mães e responsáveis acompanhem alguns aspectos do uso do aplicativo e definam configurações de privacidade, mas sem acesso ao conteúdo das conversas.

O recurso é opcional e exige a vinculação entre as contas do responsável e do adolescente. Entre as funcionalidades, está a possibilidade de restringir quem pode adicionar o jovem a grupos e quem pode visualizar sua foto de perfil.

Os responsáveis também podem receber avisos quando o adolescente entra ou sai de um grupo ou quando um grupo do qual ele participa cresce significativamente.

Há ainda opções para controlar o uso de canais e definir quais atualizações de status o adolescente pode visualizar e quem pode ver as publicações dele.

Em relação à Meta AI, os responsáveis têm a opção de manter a experiência padrão para adolescentes ou acionar a versão 'Conteúdo limitado', com maiores restrições.

O que continua privado

O controle parental não permite que os responsáveis leiam as mensagens ou ouçam as ligações do adolescente. O WhatsApp afirma que essas comunicações continuam protegidas por criptografia de ponta a ponta.

Também não há um relatório mostrando com quem o adolescente conversou ou para quem fez ligações. Segundo a empresa, nem mesmo o WhatsApp consegue acessar o conteúdo dessas conversas.

Caso o adolescente queira alterar algumas das configurações de privacidade definidas pelo responsável, será necessária uma autorização por meio de um PIN de seis dígitos criado durante a configuração.

Como habilitar

O processo começa no celular do adolescente:

Baixe o WhatsApp e selecione o idioma de preferência.

Toque em “Concordar e continuar” e, depois, em “Mais opções” .

e, depois, em . Escolha “Criar uma conta gerenciada por pai, mãe ou responsável” .

. Informe o número de telefone do adolescente e confirme o cadastro.

Preencha a data de nascimento e confirme a idade.

Toque em “Continuar” para iniciar a vinculação com a conta do responsável.

O próximo e último passo é no aparelho do responsável. É preciso escanear o QR Code mostrado no celular do adolescente. Depois, o adulto deve confirmar que é maior de idade, criar o PIN de seis dígitos e finalizar a configuração.

Aponte a câmera do celular para o QR Code mostrado no aparelho do adolescente e acesse o link exibido.

No WhatsApp, toque em “Concordar e continuar” e confirme sua condição de adulto.

Defina um PIN de seis números, que será necessário para consultar ou modificar as configurações de privacidade.

Digite o PIN novamente e selecione “Avançar”.

Toque em “OK” para finalizar o processo no celular do adolescente.

As opções de acompanhamento ficam disponíveis em “Configurações” > “Controle parental” no WhatsApp do responsável.

Recurso pode ainda não aparecer

A liberação está sendo feita gradualmente, e o controle pode ainda não estar disponível para todos os usuários. O WhatsApp recomenda manter o aplicativo atualizado e consultar sua Central de Ajuda para acompanhar a disponibilidade.

Os controles para adolescentes ampliam as ferramentas de supervisão oferecidas pelo aplicativo. Em março, a Meta havia anunciado recursos semelhantes para crianças menores de 13 anos, por meio das chamadas contas gerenciadas pelos pais.