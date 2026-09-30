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WhatsApp libera controle parental no Brasil; veja como ativar

Ferramenta permite definir configurações de privacidade e receber alertas sobre grupos, mas mantém mensagens e ligações protegidas por criptografia de ponta a ponta

WhatsApp: mensagens permanecem protegidas por criptografia de ponta a ponta (Justin Sullivan/Getty Images)

WhatsApp: mensagens permanecem protegidas por criptografia de ponta a ponta (Justin Sullivan/Getty Images)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 16h46.

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O aplicativo de mensagens WhatsApp começou a liberar nesta quarta-feira, 30, controles parentais para adolescentes no Brasil. O recurso opcional permite ajustar privacidade, grupos, canais, status e Meta AI, sem dar acesso a mensagens ou ligações protegidas por criptografia de ponta a ponta. A implantação é gradual e exige vincular as contas do adolescente e do responsável.

O WhatsApp começou a liberar nesta quarta-feira, 30, novos controles parentais para adolescentes no Brasil. A ferramenta permite que pais, mães e responsáveis acompanhem alguns aspectos do uso do aplicativo e definam configurações de privacidade, mas sem acesso ao conteúdo das conversas.

O recurso é opcional e exige a vinculação entre as contas do responsável e do adolescente. Entre as funcionalidades, está a possibilidade de restringir quem pode adicionar o jovem a grupos e quem pode visualizar sua foto de perfil.

Os responsáveis também podem receber avisos quando o adolescente entra ou sai de um grupo ou quando um grupo do qual ele participa cresce significativamente.

Há ainda opções para controlar o uso de canais e definir quais atualizações de status o adolescente pode visualizar e quem pode ver as publicações dele.

Em relação à Meta AI, os responsáveis têm a opção de manter a experiência padrão para adolescentes ou acionar a versão 'Conteúdo limitado', com maiores restrições.

O que continua privado

O controle parental não permite que os responsáveis leiam as mensagens ou ouçam as ligações do adolescente. O WhatsApp afirma que essas comunicações continuam protegidas por criptografia de ponta a ponta.

Também não há um relatório mostrando com quem o adolescente conversou ou para quem fez ligações. Segundo a empresa, nem mesmo o WhatsApp consegue acessar o conteúdo dessas conversas.

Caso o adolescente queira alterar algumas das configurações de privacidade definidas pelo responsável, será necessária uma autorização por meio de um PIN de seis dígitos criado durante a configuração.

Como habilitar

O processo começa no celular do adolescente:

  • Baixe o WhatsApp e selecione o idioma de preferência.
  • Toque em “Concordar e continuar” e, depois, em “Mais opções”.
  • Escolha “Criar uma conta gerenciada por pai, mãe ou responsável”.
  • Informe o número de telefone do adolescente e confirme o cadastro.
  • Preencha a data de nascimento e confirme a idade.
  • Toque em “Continuar” para iniciar a vinculação com a conta do responsável.

O próximo e último passo é no aparelho do responsável. É preciso escanear o QR Code mostrado no celular do adolescente. Depois, o adulto deve confirmar que é maior de idade, criar o PIN de seis dígitos e finalizar a configuração.

  • Aponte a câmera do celular para o QR Code mostrado no aparelho do adolescente e acesse o link exibido.
  • No WhatsApp, toque em “Concordar e continuar” e confirme sua condição de adulto.
  • Defina um PIN de seis números, que será necessário para consultar ou modificar as configurações de privacidade.
  • Digite o PIN novamente e selecione “Avançar”.
  • Toque em “OK” para finalizar o processo no celular do adolescente.

As opções de acompanhamento ficam disponíveis em “Configurações” > “Controle parental” no WhatsApp do responsável.

Recurso pode ainda não aparecer

A liberação está sendo feita gradualmente, e o controle pode ainda não estar disponível para todos os usuários. O WhatsApp recomenda manter o aplicativo atualizado e consultar sua Central de Ajuda para acompanhar a disponibilidade.

Os controles para adolescentes ampliam as ferramentas de supervisão oferecidas pelo aplicativo. Em março, a Meta havia anunciado recursos semelhantes para crianças menores de 13 anos, por meio das chamadas contas gerenciadas pelos pais.

'Perguntas frequentes'

O que os responsáveis podem controlar no WhatsApp dos adolescentes? ＋

Os responsáveis podem definir quem adiciona o adolescente a grupos, quem vê sua foto de perfil e quais atualizações de status ficam disponíveis. Também podem controlar canais, publicações de status e configurações da Meta AI.

Os responsáveis podem ler as conversas dos adolescentes? ＋

Não. Segundo o WhatsApp, mensagens e ligações permanecem protegidas por criptografia de ponta a ponta, sem acesso dos responsáveis ou da própria plataforma.

Quais avisos o controle parental do WhatsApp envia? ＋

Os responsáveis podem receber avisos quando o adolescente entra ou sai de um grupo ou quando um grupo do qual participa cresce significativamente.

Como funcionam os controles da Meta AI para adolescentes? ＋

Os responsáveis podem escolher entre a experiência padrão da Meta AI para maiores de 13 anos e uma alternativa mais restritiva, chamada “Conteúdo limitado”.

Como ativar o controle parental no WhatsApp? ＋

O adolescente deve criar uma conta gerenciada e iniciar a vinculação com o responsável. No próprio celular, o responsável escaneia o QR Code exibido no aparelho do adolescente, confirma que é adulto e cria um PIN de seis dígitos.

Por que o controle parental ainda não aparece no WhatsApp? ＋

A liberação do recurso ocorre de forma gradual e pode não ter chegado a todos os usuários. O WhatsApp recomenda manter o aplicativo atualizado e consultar a Central de Ajuda para verificar a disponibilidade.

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