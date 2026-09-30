Cursor, Claude Code e GitHub Copilot: qual IA para programar as startups adotam?

RESUMO ＋ Claude Code, Cursor e GitHub Copilot disputam o mercado de inteligência artificial para programação, mas a preferência varia conforme o tamanho da empresa. Em startups e times pequenos, o Claude Code aparece como a ferramenta mais citada, enquanto o Copilot lidera em grandes companhias. As diferenças estão no modo de uso, autonomia dos agentes, preço e políticas de segurança.

Em startups e times pequenos de tecnologia, o Claude Code aparece em 75% das respostas sobre IA para programar, contra 42% do Cursor e 35% do GitHub Copilot. Os números vêm da pesquisa anual da newsletter The Pragmatic Engineer, feita com 906 profissionais entre janeiro e fevereiro de 2026. Nas empresas com mais de 10 mil funcionários, a ordem se inverte: o Copilot lidera, com 56%.

Para Gergely Orosz, autor do levantamento, a vantagem do Copilot nas grandes companhias reflete processos de compra corporativa e os pacotes da Microsoft mais do que a preferência dos engenheiros. Na rotina, poucos ficam com uma opção só: 70% dos entrevistados usam de duas a quatro IAs de código ao mesmo tempo.

Qual a diferença entre Cursor, Claude Code e GitHub Copilot?

As três usam modelos de linguagem para escrever e revisar código, mas entram no fluxo de trabalho por portas diferentes:

Cursor: editor de código completo, construído a partir do VS Code. O projeto é aberto dentro dele, e o modo agente altera vários arquivos de uma vez, com as mudanças exibidas para aprovação antes de serem aplicadas;

editor de código completo, construído a partir do VS Code. O projeto é aberto dentro dele, e o modo agente altera vários arquivos de uma vez, com as mudanças exibidas para aprovação antes de serem aplicadas; Claude Code: agente da Anthropic criado para o terminal. Recebe um objetivo, lê o repositório, planeja a tarefa, edita arquivos e roda comandos e testes. Também tem versões para VS Code, JetBrains, desktop e navegador;

agente da Anthropic criado para o terminal. Recebe um objetivo, lê o repositório, planeja a tarefa, edita arquivos e roda comandos e testes. Também tem versões para VS Code, JetBrains, desktop e navegador; GitHub Copilot: extensão instalada no editor que o desenvolvedor já usa, como VS Code e JetBrains. Reúne autocompletar, chat, modo agente e revisão de código, com integração a issues e pull requests do GitHub.

Na escolha de modelo, Cursor e Copilot permitem alternar entre opções da Anthropic, da OpenAI e do Google. O Cursor oferece ainda modelos próprios, como o Composer. O Claude Code roda só com os modelos Claude, da própria Anthropic.

Por que startups adotam mais o Cursor e o Claude Code?

Os comparativos do setor apontam a autonomia como principal motivo. Em times com poucos desenvolvedores, delegar uma tarefa inteira ao agente, como uma refatoração que atravessa dezenas de arquivos, rende mais horas de trabalho do que receber sugestões linha a linha.

A adoção também esbarra em menos burocracia. Startups testam e trocam de assistente sem passar por ciclos de aprovação de TI, que em grandes empresas favorecem fornecedores já contratados, caso da Microsoft, dona do GitHub.

A pesquisa mediu ainda a preferência dos profissionais: 46% citaram o Claude Code como a IA de código que mais gostam de usar, contra 19% do Cursor e 9% do Copilot. Um arranjo comum entre os entrevistados é manter o Claude Code aberto no terminal para executar tarefas e um editor ao lado para revisar o que o agente mudou.

Quanto custam Cursor, Claude Code e GitHub Copilot?

Os três cobram em dólar. No cartão brasileiro, o valor final varia com o câmbio e o IOF. Os preços mensais publicados pelas empresas em setembro de 2026 são:

GitHub Copilot:

Free, com limites;

Pro, por US$ 10;

Pro+, por US$ 39;

Business, por US$ 19 por usuário;

Enterprise, por US$ 39 por usuário;

Cursor:

Hobby, gratuito;

Pro, por US$ 20;

Pro+, por US$ 60;

Ultra, por US$ 200;

Teams, a partir de US$ 40 por usuário;

Claude Code: incluso nas assinaturas Pro (US$ 20) e Max (a partir de US$ 100) do Claude, além dos planos Team e Enterprise. Também pode ser pago por consumo via API. O plano gratuito do Claude não dá acesso ao Claude Code.

A mensalidade é o custo final?

Nem sempre. Desde 1º de junho de 2026, o Copilot cobra chat, modo agente e revisão de código em créditos de IA, calculados por tokens. Nos planos Business e Enterprise, cada licença inclui créditos equivalentes ao valor pago, e o excedente só é cobrado se o administrador liberar. O autocompletar segue sem limite.

O Cursor adota lógica parecida: o Pro inclui US$ 20 em uso de modelos de terceiros, como Claude e GPT, e o consumo acima disso é cobrado depois, se o uso sob demanda estiver ativo. As assinaturas do Claude têm limites de uso que se renovam em janelas de tempo; pela API, cada token lido e gerado entra na conta.

Como fazer a IA seguir o padrão de código da empresa?

As três aceitam um arquivo de instruções no repositório, lido a cada sessão, com convenções de código e comandos de teste:

Claude Code: arquivo CLAUDE.md na raiz do projeto. O comando /init gera uma primeira versão a partir do código existente;

Cursor: regras de projeto salvas na pasta .cursor/rules;

GitHub Copilot: arquivo .github/copilot-instructions.md.

Versionar esses arquivos no Git faz o agente seguir o mesmo padrão para todo o time.

É seguro colocar o código da startup nessas IAs?

Os planos empresariais concentram as garantias de privacidade. O GitHub informa que não usa dados do Copilot Business e do Enterprise para treinar modelos. O Cursor tem um modo de privacidade, que impede o armazenamento do código para treino e pode ser imposto a toda a equipe no plano Teams.

Na Anthropic, os planos comerciais (Team, Enterprise e API) não usam os dados dos clientes para treinamento por padrão. Nos planos individuais Pro e Max, isso depende de uma configuração de privacidade escolhida pelo próprio usuário.

No Claude Code, o arquivo settings.json do projeto define quais comandos o agente pode rodar sem pedir autorização. Manter comandos de deploy e de acesso a bancos de produção fora dessa lista evita que uma tarefa automatizada chegue a sistemas de clientes.