Cursor, Claude Code e GitHub Copilot: qual IA para programar as startups adotam?

Cursor, Claude Code e GitHub Copilot: assistentes de IA dividem a preferência de startups e de grandes empresas (Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket/Getty Images)
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Publicado em 30 de setembro de 2026 às 14h01.
Claude Code, Cursor e GitHub Copilot disputam o mercado de inteligência artificial para programação, mas a preferência varia conforme o tamanho da empresa. Em startups e times pequenos, o Claude Code aparece como a ferramenta mais citada, enquanto o Copilot lidera em grandes companhias. As diferenças estão no modo de uso, autonomia dos agentes, preço e políticas de segurança.
Em startups e times pequenos de tecnologia, o Claude Code aparece em 75% das respostas sobre IA para programar, contra 42% do Cursor e 35% do GitHub Copilot. Os números vêm da pesquisa anual da newsletter The Pragmatic Engineer, feita com 906 profissionais entre janeiro e fevereiro de 2026. Nas empresas com mais de 10 mil funcionários, a ordem se inverte: o Copilot lidera, com 56%.
Para Gergely Orosz, autor do levantamento, a vantagem do Copilot nas grandes companhias reflete processos de compra corporativa e os pacotes da Microsoft mais do que a preferência dos engenheiros. Na rotina, poucos ficam com uma opção só: 70% dos entrevistados usam de duas a quatro IAs de código ao mesmo tempo.
As três usam modelos de linguagem para escrever e revisar código, mas entram no fluxo de trabalho por portas diferentes:
Na escolha de modelo, Cursor e Copilot permitem alternar entre opções da Anthropic, da OpenAI e do Google. O Cursor oferece ainda modelos próprios, como o Composer. O Claude Code roda só com os modelos Claude, da própria Anthropic.
Os comparativos do setor apontam a autonomia como principal motivo. Em times com poucos desenvolvedores, delegar uma tarefa inteira ao agente, como uma refatoração que atravessa dezenas de arquivos, rende mais horas de trabalho do que receber sugestões linha a linha.
A adoção também esbarra em menos burocracia. Startups testam e trocam de assistente sem passar por ciclos de aprovação de TI, que em grandes empresas favorecem fornecedores já contratados, caso da Microsoft, dona do GitHub.
A pesquisa mediu ainda a preferência dos profissionais: 46% citaram o Claude Code como a IA de código que mais gostam de usar, contra 19% do Cursor e 9% do Copilot. Um arranjo comum entre os entrevistados é manter o Claude Code aberto no terminal para executar tarefas e um editor ao lado para revisar o que o agente mudou.
Os três cobram em dólar. No cartão brasileiro, o valor final varia com o câmbio e o IOF. Os preços mensais publicados pelas empresas em setembro de 2026 são:
GitHub Copilot:
Cursor:
Claude Code: incluso nas assinaturas Pro (US$ 20) e Max (a partir de US$ 100) do Claude, além dos planos Team e Enterprise. Também pode ser pago por consumo via API. O plano gratuito do Claude não dá acesso ao Claude Code.
Nem sempre. Desde 1º de junho de 2026, o Copilot cobra chat, modo agente e revisão de código em créditos de IA, calculados por tokens. Nos planos Business e Enterprise, cada licença inclui créditos equivalentes ao valor pago, e o excedente só é cobrado se o administrador liberar. O autocompletar segue sem limite.
O Cursor adota lógica parecida: o Pro inclui US$ 20 em uso de modelos de terceiros, como Claude e GPT, e o consumo acima disso é cobrado depois, se o uso sob demanda estiver ativo. As assinaturas do Claude têm limites de uso que se renovam em janelas de tempo; pela API, cada token lido e gerado entra na conta.
As três aceitam um arquivo de instruções no repositório, lido a cada sessão, com convenções de código e comandos de teste:
Versionar esses arquivos no Git faz o agente seguir o mesmo padrão para todo o time.
Os planos empresariais concentram as garantias de privacidade. O GitHub informa que não usa dados do Copilot Business e do Enterprise para treinar modelos. O Cursor tem um modo de privacidade, que impede o armazenamento do código para treino e pode ser imposto a toda a equipe no plano Teams.
Na Anthropic, os planos comerciais (Team, Enterprise e API) não usam os dados dos clientes para treinamento por padrão. Nos planos individuais Pro e Max, isso depende de uma configuração de privacidade escolhida pelo próprio usuário.
No Claude Code, o arquivo settings.json do projeto define quais comandos o agente pode rodar sem pedir autorização. Manter comandos de deploy e de acesso a bancos de produção fora dessa lista evita que uma tarefa automatizada chegue a sistemas de clientes.
Não existe uma única melhor IA para programação. Segundo uma pesquisa da The Pragmatic Engineer, Claude Code, Cursor e GitHub Copilot aparecem entre as ferramentas mais usadas. O Claude Code é mais citado em startups e times pequenos, enquanto o GitHub Copilot tem maior presença em empresas grandes.
O Claude Code é um agente de programação voltado ao terminal, capaz de analisar repositórios, editar arquivos e executar comandos. O Cursor é um editor de código baseado no VS Code com recursos de IA integrados. O GitHub Copilot é uma extensão para editores que oferece autocompletar, chat, agentes e revisão de código.
Segundo a pesquisa da newsletter The Pragmatic Engineer, o Claude Code aparece em 75% das respostas sobre ferramentas de IA para programação em startups e times pequenos de tecnologia. O Cursor aparece em 42% e o GitHub Copilot em 35%.
Em empresas com mais de 10 mil funcionários, o GitHub Copilot lidera, citado por 56% dos profissionais pesquisados. Segundo o autor do levantamento, isso está relacionado também aos contratos corporativos e ao ecossistema Microsoft.
A escolha depende do fluxo de trabalho. O Claude Code é focado em agentes que executam tarefas completas pelo terminal, enquanto o Cursor combina editor de código e recursos de IA em uma interface visual. Muitos desenvolvedores usam os dois em conjunto.
O GitHub Copilot tem forte adoção em empresas maiores por sua integração com ferramentas corporativas da Microsoft e do GitHub. Ele oferece recursos como autocompletar código, chat, agentes e revisão integrada a issues e pull requests.
O Claude Code está incluído nas assinaturas Claude Pro, de US$ 20 por mês, e Claude Max, a partir de US$ 100 por mês. Também pode ser utilizado por consumo via API. O plano gratuito do Claude não inclui o Claude Code.
O Cursor oferece plano gratuito Hobby e planos pagos como Pro, de US$ 20 por mês; Pro+, de US$ 60; Ultra, de US$ 200; e Teams, a partir de US$ 40 por usuário.
O GitHub Copilot possui plano Free com limitações, Pro por US$ 10 mensais, Pro+ por US$ 39, Business por US$ 19 por usuário e Enterprise por US$ 39 por usuário.
Nem sempre. Alguns planos possuem limites de uso por créditos, tokens ou janelas de consumo. O Copilot passou a cobrar determinados recursos, como chat e modo agente, por créditos de IA. O Cursor também inclui uma quantidade de uso de modelos e pode cobrar consumo adicional.
As principais ferramentas permitem criar arquivos de instrução no próprio projeto. O Claude Code usa o CLAUDE.md, o Cursor usa regras na pasta .cursor/rules e o GitHub Copilot aceita o arquivo .github/copilot-instructions.md. Esses arquivos podem ser versionados no Git para manter padrões entre equipes.
Depende do plano contratado e das configurações de privacidade. GitHub Copilot Business e Enterprise, planos comerciais da Anthropic e recursos empresariais do Cursor oferecem políticas específicas para impedir o uso de dados dos clientes em treinamento de modelos.
Nos planos comerciais da Anthropic, como Team, Enterprise e API, os dados dos clientes não são usados para treinamento por padrão. Nos planos individuais Pro e Max, isso depende das configurações de privacidade escolhidas pelo usuário.
Segundo a pesquisa da The Pragmatic Engineer, 70% dos entrevistados usam de duas a quatro ferramentas de inteligência artificial para programação ao mesmo tempo.