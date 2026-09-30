Vale a pena usar o Devin? O que a IA de programação entrega e onde precisa de revisão

Devin: agente de programação da Cognition trabalha em nuvem e entrega código pronto para revisão humana (Reprodução/Devin.AI)
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Publicado em 30 de setembro de 2026 às 16h01.
O Devin é um agente de inteligência artificial da Cognition capaz de receber tarefas de programação em linguagem natural, escrever código, executar testes e entregar pull requests para revisão. A ferramenta é usada principalmente em tarefas bem definidas, como correção de bugs e migração de sistemas, mas ainda depende de engenheiros para decisões de arquitetura, validação e requisitos ambíguos.
O Devin é um agente de programação que recebe uma tarefa escrita em linguagem natural e trabalha sem supervisão contínua até entregar um pull request pronto para revisão no repositório da equipe.
Criado pela Cognition, o agente sustenta uma receita anualizada próxima de US$ 900 milhões, segundo a empresa, que levantou mais de US$ 2 bilhões em setembro de 2026 em uma rodada que a avaliou em US$ 48 bilhões.
A autonomia tem limite. O agente rende em tarefas delimitadas, com critério de aceitação explícito, e perde precisão quando o pedido é vago ou envolve decisões de negócio. A própria Cognition reconhece que o Devin não conduz projetos ambíguos do início ao fim com o julgamento de um engenheiro sênior.
Lançado em março de 2024 como "o primeiro engenheiro de software de IA", o Devin opera em um ambiente isolado na nuvem (sandbox), com terminal e navegador próprios. Ali, ele planeja a tarefa, escreve o código, roda os testes, corrige os erros que encontra e só então devolve o resultado.
O acesso acontece pela versão web, pelo Devin Desktop (editor que substituiu o Windsurf em junho de 2026) ou pela linha de comando (CLI). Desde setembro de 2026, o motor principal é o SWE-2, modelo próprio sem API pública que, segundo a Cognition, custa 64% menos por tarefa que modelos de ponta com desempenho próximo.
Assistentes de código tradicionais sugerem linhas enquanto o desenvolvedor digita. O agente assume a tarefa inteira, em sessões que podem durar horas sem acompanhamento.
O Devin rende mais em trabalhos repetitivos, com resultado verificável por testes. Os usos mais relatados são:
As limitações apontadas pela Cognition e por análises independentes se repetem:
Diante de um erro inesperado, o agente também tende a empilhar correções cada vez mais complexas em vez de rever a abordagem. Nesses casos, o desenvolvedor precisa interromper a sessão e redirecionar a tarefa.
Não. O agente automatiza a execução de tarefas mecânicas e bem definidas, e a Cognition descreve o modelo de trabalho como uma divisão: engenheiros definem objetivos e revisam, enquanto agentes executam. Para usar o Devin, é preciso saber programar ao menos no nível básico. Sem isso, o usuário não consegue escrever uma tarefa precisa nem avaliar se o código entregue está correto.
A Cognition mantém tutoriais em docs.devin.ai. O fluxo básico é:
A qualidade da entrega depende do pedido. Instruções que funcionam em agentes de programação incluem:
Um exemplo de pedido: "Crie uma API REST em FastAPI com autenticação JWT e banco PostgreSQL. Escreva testes para cada rota e rode a suíte ao final. Não altere os arquivos da pasta /config."
Desde abril de 2026, a Cognition vende o Devin em cinco planos:
O uso além da cota é cobrado à parte, em dólar. O antigo plano de equipe, de US$ 500 por mês, deixou de existir nessa mudança.
O Devin funciona no Brasil sem restrição. A assinatura exige cartão internacional, e o valor em reais varia com o câmbio e o IOF. A Cognition abriu um escritório em São Paulo no ciclo de expansão que antecedeu a rodada de setembro de 2026.
O Devin é um agente de inteligência artificial criado pela Cognition para executar tarefas de programação. Ele recebe instruções em linguagem natural, trabalha em um ambiente isolado na nuvem, escreve código, roda testes e entrega o resultado em formato de pull request para revisão.
Não. O Devin automatiza tarefas de programação mais repetitivas e bem definidas, mas ainda depende de engenheiros para definir objetivos, avaliar resultados, revisar código e tomar decisões de arquitetura e negócio.
O Devin opera em um ambiente isolado na nuvem, com terminal e navegador próprios. O agente planeja a tarefa, escreve código, executa testes, identifica erros e tenta corrigi-los antes de entregar a alteração para revisão da equipe.
Assistentes tradicionais costumam sugerir trechos de código enquanto o desenvolvedor trabalha. O Devin funciona como um agente que recebe uma tarefa completa e tenta executá-la do início ao fim, podendo trabalhar por horas sem acompanhamento contínuo.
O Devin é mais indicado para tarefas com resultado verificável, como correção de bugs, migração de código, atualização de dependências, criação de APIs com especificação clara, desenvolvimento de componentes de interface e análise de vulnerabilidades em repositórios.
O Devin consegue desenvolver partes de sistemas e executar tarefas de programação completas quando há requisitos claros. A Cognition afirma, porém, que o agente ainda não conduz projetos ambíguos de ponta a ponta com o julgamento de um engenheiro sênior.
Sim. Um dos usos mais comuns é receber uma issue aberta em plataformas como GitHub, GitLab ou Bitbucket, investigar o problema e criar um pull request com uma possível correção e testes.
Sim. A Cognition cita migração de código como um dos principais usos do agente. Um estudo de caso da empresa afirma que o Nubank utilizou o Devin para auxiliar na migração de um sistema de dados com cerca de 6 milhões de linhas.
O Devin ainda tem dificuldades em decisões de arquitetura, requisitos vagos, código sensível, problemas que envolvem vários sistemas e validações completas fora do ambiente de testes. A revisão humana do código entregue continua sendo necessária.
Não como um engenheiro experiente. O agente consegue seguir padrões existentes no código, mas decisões como escolha de banco de dados, arquitetura de sistemas e divisão de serviços continuam dependendo da equipe técnica.
Sim. Embora o Devin aceite comandos em linguagem natural, o usuário precisa entender programação o suficiente para escrever tarefas claras e avaliar se o código produzido está correto e seguro.
O fluxo básico envolve criar uma conta, conectar um repositório do GitHub, GitLab ou Bitbucket, descrever a tarefa com objetivo e critérios de aceitação, revisar o plano proposto pelo agente e validar o pull request antes de incorporar o código.
Um bom comando deve informar o resultado esperado, os arquivos ou módulos envolvidos, os limites da alteração e como validar a entrega. Pedidos com critérios objetivos funcionam melhor do que instruções vagas como "melhore o aplicativo".
Desde abril de 2026, a Cognition oferece planos Free, Pro por US$ 20 mensais, Max por US$ 200 mensais, Teams com cobrança por uso e gasto mínimo de US$ 80 por mês, e Enterprise com preço sob consulta.
Sim. O Devin pode ser usado no Brasil. A assinatura exige cartão internacional, e o valor final em reais depende do câmbio e do IOF. A Cognition também abriu um escritório em São Paulo durante sua expansão.
A Cognition levantou mais de US$ 2 bilhões em uma rodada realizada em setembro de 2026, que avaliou a empresa em US$ 48 bilhões, segundo informações divulgadas pela companhia.