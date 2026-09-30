Tecnologia

Vale a pena usar o Devin? O que a IA de programação entrega e onde precisa de revisão

Veja quais tarefas o Devin, agente de programação da Cognition, executa sem supervisão e em quais etapas a revisão de um desenvolvedor segue indispensável

Devin: agente de programação da Cognition trabalha em nuvem e entrega código pronto para revisão humana (Reprodução/Devin.AI)

Devin: agente de programação da Cognition trabalha em nuvem e entrega código pronto para revisão humana (Reprodução/Devin.AI)

Marina Semensato
Marina Semensato

Colaboradora

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 16h01.

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RESUMO ＋

O Devin é um agente de inteligência artificial da Cognition capaz de receber tarefas de programação em linguagem natural, escrever código, executar testes e entregar pull requests para revisão. A ferramenta é usada principalmente em tarefas bem definidas, como correção de bugs e migração de sistemas, mas ainda depende de engenheiros para decisões de arquitetura, validação e requisitos ambíguos.

O Devin é um agente de programação que recebe uma tarefa escrita em linguagem natural e trabalha sem supervisão contínua até entregar um pull request pronto para revisão no repositório da equipe.

Criado pela Cognition, o agente sustenta uma receita anualizada próxima de US$ 900 milhões, segundo a empresa, que levantou mais de US$ 2 bilhões em setembro de 2026 em uma rodada que a avaliou em US$ 48 bilhões.

A autonomia tem limite. O agente rende em tarefas delimitadas, com critério de aceitação explícito, e perde precisão quando o pedido é vago ou envolve decisões de negócio. A própria Cognition reconhece que o Devin não conduz projetos ambíguos do início ao fim com o julgamento de um engenheiro sênior.

O que é o Devin e como ele funciona?

Lançado em março de 2024 como "o primeiro engenheiro de software de IA", o Devin opera em um ambiente isolado na nuvem (sandbox), com terminal e navegador próprios. Ali, ele planeja a tarefa, escreve o código, roda os testes, corrige os erros que encontra e só então devolve o resultado.

O acesso acontece pela versão web, pelo Devin Desktop (editor que substituiu o Windsurf em junho de 2026) ou pela linha de comando (CLI). Desde setembro de 2026, o motor principal é o SWE-2, modelo próprio sem API pública que, segundo a Cognition, custa 64% menos por tarefa que modelos de ponta com desempenho próximo.

Assistentes de código tradicionais sugerem linhas enquanto o desenvolvedor digita. O agente assume a tarefa inteira, em sessões que podem durar horas sem acompanhamento.

O que o Devin já faz sozinho?

O Devin rende mais em trabalhos repetitivos, com resultado verificável por testes. Os usos mais relatados são:

  • Migração de código: converte projetos de JavaScript para TypeScript e atualiza dependências em sistemas antigos. O Nubank usou o agente para migrar um sistema de dados com cerca de 6 milhões de linhas, segundo estudo de caso da Cognition;
  • Correção de bugs registrados: lê a issue aberta no GitHub, GitLab ou Bitbucket e devolve um pull request com a correção testada;
  • Funcionalidades com especificação fechada: cria APIs com autenticação e testes, além de landing pages e componentes de front-end a partir de um briefing objetivo;
  • Varredura de segurança: o modo Security Swarm procura vulnerabilidades no repositório, valida a falha no sandbox e sugere a correção em pull request;
  • Triagem de incidentes: o Auto-Triage reage a novos bugs e alertas, investiga com os sistemas conectados e propõe o próximo passo.

O que ainda precisa de humano nos agentes de programação?

As limitações apontadas pela Cognition e por análises independentes se repetem:

  • Arquitetura: o Devin segue os padrões que encontra no código, mas não avalia se eles servem ao negócio ou à escala do projeto. A escolha de banco de dados ou a divisão em microsserviços segue com a equipe;
  • Requisitos vagos: pedidos como "melhore a experiência do usuário" ou "deixe o app mais rápido" geram resultados imprevisíveis. O agente precisa de metas mensuráveis;
  • Código sensível: autenticação e tratamento de dados pessoais exigem revisão de especialista, já que o agente pode introduzir falhas como injeção de SQL ou XSS sem perceber;
  • Falhas entre sistemas: problemas que atravessam vários serviços ou surgem de condições de corrida ainda superam a capacidade de diagnóstico do agente;
  • Testes fora do sandbox: o Devin testa em ambiente isolado, sem rodar em vários navegadores e dispositivos. Um controle de qualidade completo pede pipelines próprios, com frameworks como o Playwright;
  • Revisão do pull request: é obrigatória. Em tarefas pequenas, revisar o código pode levar quase o mesmo tempo que escrevê-lo.

Diante de um erro inesperado, o agente também tende a empilhar correções cada vez mais complexas em vez de rever a abordagem. Nesses casos, o desenvolvedor precisa interromper a sessão e redirecionar a tarefa.

O Devin substitui programadores?

Não. O agente automatiza a execução de tarefas mecânicas e bem definidas, e a Cognition descreve o modelo de trabalho como uma divisão: engenheiros definem objetivos e revisam, enquanto agentes executam. Para usar o Devin, é preciso saber programar ao menos no nível básico. Sem isso, o usuário não consegue escrever uma tarefa precisa nem avaliar se o código entregue está correto.

Como começar a usar o Devin

A Cognition mantém tutoriais em docs.devin.ai. O fluxo básico é:

  • Criar a conta: acesse app.devin.ai, faça o cadastro e escolha um plano;
  • Conectar o repositório: autorize o acesso ao GitHub, GitLab ou Bitbucket da equipe;
  • Descrever a tarefa: escreva o pedido em linguagem natural, com o resultado esperado e os critérios de aceitação;
  • Revisar o plano: use o Interactive Planning para ver a proposta do agente, os casos-limite previstos e o nível de confiança antes da execução;
  • Validar a entrega: confira o pull request, rode os testes da equipe e faça o merge apenas se o código for aprovado.

Como escrever uma tarefa que o agente executa bem?

A qualidade da entrega depende do pedido. Instruções que funcionam em agentes de programação incluem:

  • Estado final: descreva como o sistema deve ficar, não cada passo para chegar lá;
  • Validação: peça que o agente rode os testes ao final e liste as falhas encontradas;
  • Escopo: indique os arquivos ou módulos envolvidos na tarefa;
  • Limites: diga o que não pode ser alterado, como APIs públicas ou o esquema do banco.

Um exemplo de pedido: "Crie uma API REST em FastAPI com autenticação JWT e banco PostgreSQL. Escreva testes para cada rota e rode a suíte ao final. Não altere os arquivos da pasta /config."

Quanto custa o Devin e ele funciona no Brasil?

Desde abril de 2026, a Cognition vende o Devin em cinco planos:

  • Free: gratuito, com acesso limitado ao agente;
  • Pro: US$ 20 por mês, com cota de uso incluída;
  • Max: US$ 200 por mês, com cota maior para uso individual intenso;
  • Teams: cobrança por uso, com gasto mínimo de US$ 80 por mês e recursos de colaboração;
  • Enterprise: preço sob consulta.

O uso além da cota é cobrado à parte, em dólar. O antigo plano de equipe, de US$ 500 por mês, deixou de existir nessa mudança.

O Devin funciona no Brasil sem restrição. A assinatura exige cartão internacional, e o valor em reais varia com o câmbio e o IOF. A Cognition abriu um escritório em São Paulo no ciclo de expansão que antecedeu a rodada de setembro de 2026.

Perguntas frequentes

O que é o Devin? ＋

O Devin é um agente de inteligência artificial criado pela Cognition para executar tarefas de programação. Ele recebe instruções em linguagem natural, trabalha em um ambiente isolado na nuvem, escreve código, roda testes e entrega o resultado em formato de pull request para revisão.

O Devin substitui programadores? ＋

Não. O Devin automatiza tarefas de programação mais repetitivas e bem definidas, mas ainda depende de engenheiros para definir objetivos, avaliar resultados, revisar código e tomar decisões de arquitetura e negócio.

Como o Devin funciona? ＋

O Devin opera em um ambiente isolado na nuvem, com terminal e navegador próprios. O agente planeja a tarefa, escreve código, executa testes, identifica erros e tenta corrigi-los antes de entregar a alteração para revisão da equipe.

O que diferencia o Devin de assistentes de código tradicionais? ＋

Assistentes tradicionais costumam sugerir trechos de código enquanto o desenvolvedor trabalha. O Devin funciona como um agente que recebe uma tarefa completa e tenta executá-la do início ao fim, podendo trabalhar por horas sem acompanhamento contínuo.

Quais tarefas o Devin consegue fazer sozinho? ＋

O Devin é mais indicado para tarefas com resultado verificável, como correção de bugs, migração de código, atualização de dependências, criação de APIs com especificação clara, desenvolvimento de componentes de interface e análise de vulnerabilidades em repositórios.

O Devin consegue criar um aplicativo inteiro sozinho? ＋

O Devin consegue desenvolver partes de sistemas e executar tarefas de programação completas quando há requisitos claros. A Cognition afirma, porém, que o agente ainda não conduz projetos ambíguos de ponta a ponta com o julgamento de um engenheiro sênior.

O Devin é bom para corrigir bugs? ＋

Sim. Um dos usos mais comuns é receber uma issue aberta em plataformas como GitHub, GitLab ou Bitbucket, investigar o problema e criar um pull request com uma possível correção e testes.

O Devin consegue migrar sistemas antigos? ＋

Sim. A Cognition cita migração de código como um dos principais usos do agente. Um estudo de caso da empresa afirma que o Nubank utilizou o Devin para auxiliar na migração de um sistema de dados com cerca de 6 milhões de linhas.

Quais são as limitações do Devin? ＋

O Devin ainda tem dificuldades em decisões de arquitetura, requisitos vagos, código sensível, problemas que envolvem vários sistemas e validações completas fora do ambiente de testes. A revisão humana do código entregue continua sendo necessária.

O Devin consegue tomar decisões de arquitetura de software? ＋

Não como um engenheiro experiente. O agente consegue seguir padrões existentes no código, mas decisões como escolha de banco de dados, arquitetura de sistemas e divisão de serviços continuam dependendo da equipe técnica.

É preciso saber programar para usar o Devin? ＋

Sim. Embora o Devin aceite comandos em linguagem natural, o usuário precisa entender programação o suficiente para escrever tarefas claras e avaliar se o código produzido está correto e seguro.

Como usar o Devin pela primeira vez? ＋

O fluxo básico envolve criar uma conta, conectar um repositório do GitHub, GitLab ou Bitbucket, descrever a tarefa com objetivo e critérios de aceitação, revisar o plano proposto pelo agente e validar o pull request antes de incorporar o código.

Como escrever um bom comando para o Devin? ＋

Um bom comando deve informar o resultado esperado, os arquivos ou módulos envolvidos, os limites da alteração e como validar a entrega. Pedidos com critérios objetivos funcionam melhor do que instruções vagas como "melhore o aplicativo".

Quanto custa o Devin? ＋

Desde abril de 2026, a Cognition oferece planos Free, Pro por US$ 20 mensais, Max por US$ 200 mensais, Teams com cobrança por uso e gasto mínimo de US$ 80 por mês, e Enterprise com preço sob consulta.

O Devin funciona no Brasil? ＋

Sim. O Devin pode ser usado no Brasil. A assinatura exige cartão internacional, e o valor final em reais depende do câmbio e do IOF. A Cognition também abriu um escritório em São Paulo durante sua expansão.

Quanto vale a Cognition, empresa do Devin? ＋

A Cognition levantou mais de US$ 2 bilhões em uma rodada realizada em setembro de 2026, que avaliou a empresa em US$ 48 bilhões, segundo informações divulgadas pela companhia.

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