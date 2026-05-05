iPhone 17 é o smartphone mais vendido do mundo no primeiro trimestre de 2026

O iPhone 17 liderou as vendas globais de smartphones no primeiro trimestre de 2026 e teve 6% de participação nas vendas mundiais por unidade, segundo o Global Handset Model Sales Tracker da Counterpoint Research. Os modelos alternativos, iPhone 17 Pro Max e iPhone 17 Pro, ocuparam o segundo e o terceiro lugares, respectivamente, reforçando a dominância da Apple entre consumidores.

Ao mesmo tempo, a rival Samsung dominou as 7 posições seguintes com modelos da linha Galaxy A, reforçando um retorno dos modelos mais populares da marca ao mercado consumidor. O Galaxy A07 4G foi o Android mais vendido do trimestre, impulsionado por forte demanda no Oriente Médio, na África e na América Latina. A Xiaomi aparece na décima posição com o aparelho Redmi A5, que é o smartphone mais acessível da lista.

Os dez smartphones mais vendidos do mundo responderam juntos por 25% das vendas globais no período — a maior concentração já registrada para um primeiro trimestre. A Counterpoint atribui o dado à demanda sustentada pelo iPhone 17 e à pressão de custos sobre os fabricantes Android no segmento de entrada, agravada pela escassez de memória que também tem afetado outros setores do mercado de eletrônicos. O Galaxy S26 Ultra ficou de fora do top 10 por margem estreita, mas registrou vendas iniciais superiores às do seu antecessor.

Linha iPhone 17 fecha ciclo positivo para Apple

O resultado da Counterpoint não chegou de surpresa para quem acompanhou o ciclo do iPhone 17 desde o lançamento. Nos primeiros dez dias de vendas nos Estados Unidos e na China, o modelo já havia superado seu antecessor em 14%, segundo dados da própria Counterpoint Research. Especificamente no país asiático, o iPhone 17 básico registrou alta de 31% em relação ao iPhone 16 no mesmo período, enquanto nos Estados Unidos o destaque foi o Pro Max, impulsionado pelo aumento dos subsídios das operadoras T-Mobile, Verizon e AT&T em cerca de US$ 100.

O desempenho financeiro no trimestre seguinte confirmou a tendência. No período em destaque, a receita do iPhone alcançou US$ 85,27 bilhões, avanço de 23% em base anual e superando a previsão de US$ 78,65 bilhões feita pela Wall Street. A Apple registrou lucro líquido de US$ 42,1 bilhões no período e teve uma receita total de US$ 143,76 bilhões, apontando para um crescimento de 16% na comparação anual.

O dado do primeiro trimestre de 2026 — o melhor índice de concentração do top 10 já registrado para um Q1 — fecha, portanto, um ciclo que começou com ceticismo. No dia do lançamento, em setembro de 2025, as ações da Apple recuaram 1,5% porque o evento não trouxe novidades em inteligência artificial, fator visto como essencial para iniciar um superciclo de vendas. Seis meses depois, o superciclo aconteceu de qualquer forma — com ou sem o anúncio de IA que Wall Street esperava.