Os melhores notebooks com IA em 2026: modelos com NPU para comprar no Brasil

Até pouco tempo atrás, usar inteligência artificial (IA) no notebook dependia de abrir um app externo, colar o texto numa janela de chat e esperar a resposta voltar de um servidor. Com os notebooks com IA, esses recursos já fazem parte do sistema do computador.

Para que essa integração fosse possível, as principais fabricantes de chips passaram a embutir nos processadores uma NPU (unidade de processamento neural) dedicada a tarefas de IA, que cumpre essas tarefas diretamente no aparelho, sem depender da nuvem.

No Windows, a Microsoft criou o selo Copilot+ PC para identificar os modelos preparados para isso. O requisito mínimo é uma NPU com ao menos 40 TOPS de capacidade de processamento, além de 16 GB de RAM e SSD. Esse conjunto de características desbloqueia recursos como Recall (que recupera qualquer conteúdo já exibido na tela), Legendas ao Vivo com tradução e Windows Studio Effects para chamadas de vídeo. Do lado da Apple, o equivalente é o Apple Intelligence, que opera pelo Neural Engine do chip M5.

A seleção abaixo considerou quatro critérios:

Capacidade da NPU (mínimo de 40 TOPS);

Disponibilidade no Brasil com preço verificável;

Autonomia de bateria para um dia de trabalho;

Compatibilidade com os recursos de IA do sistema operacional.

Melhores notebooks com IA na faixa intermediária

Positivo Master Copilot+ PC

Positivo Master Copilot+ PC

O primeiro notebook com chip Intel Panther Lake fabricado no Brasil é voltado ao uso corporativo, com certificação militar MIL-STD-810H e tampa de alumínio. A produção acontece nas fábricas da Positivo em Ilhéus (BA) e Manaus (AM), o que garante assistência técnica local — um diferencial para empresas que compram em lote.

O ponto de atenção é que o modelo não tem tela OLED nem resolução alta, o que limita o uso para criação visual. Quem precisa de um Copilot+ PC para produtividade no escritório, com suporte em português e garantia nacional, encontra nele a opção com melhor estrutura de pós-venda da lista.

Processador: Intel Core Ultra Série 3 (Panther Lake);

NPU: 48 TOPS;

RAM: 16 GB a 64 GB DDR5;

Armazenamento: até 1 TB SSD NVMe;

Tela: 14 polegadas;

Conectividade: Wi-Fi 7, duas portas Thunderbolt 4;

Preço: a partir de R$ 6.499 (agosto de 2026).

ASUS Vivobook S 15

ASUS Vivobook S 15

O primeiro Copilot+ PC da ASUS no Brasil chegou em agosto de 2024 com Snapdragon X Elite e tela OLED de 15,6 polegadas — e segue como uma das opções com melhor relação entre qualidade de tela e desempenho em IA no mercado local. A resolução de 2.8K com 120 Hz e cobertura total do espaço de cor DCI-P3 atende bem quem trabalha com edição de imagem ou consome mídia no notebook. O ponto fraco é a arquitetura ARM: apesar de a compatibilidade com apps Windows ter melhorado desde o lançamento, alguns softwares ainda rodam em emulação, com perda de desempenho em relação ao x86.

Processador: Qualcomm Snapdragon X Elite (X1E-78-100);

NPU: 45 TOPS;

RAM: 32 GB LPDDR5X;

Armazenamento: 1 TB SSD PCIe 4.0;

Tela: 15,6 polegadas OLED 2.8K, 120 Hz;

Bateria: até 18 horas;

Peso: 1,42 kg;

Preço de lançamento: R$ 12.999 (R$ 11.699 no Pix). Em agosto de 2026, encontrado em promoções a partir de R$ 6.700.

Lenovo Yoga Slim 7x

Lenovo Yoga Slim 7x

A Lenovo posicionou o Yoga Slim 7x como um ultrafino para criadores de conteúdo, com tela OLED PureSight de 14,5 polegadas na resolução 3K (2944 x 1840). O painel atinge 1.000 nits de brilho de pico e cobre 100% do espaço DCI-P3, o que o coloca entre as melhores telas da categoria.

Assim como o Vivobook S 15, o Yoga Slim 7x opera em arquitetura ARM, com a mesma ressalva sobre compatibilidade de software. A versão atualizada com Snapdragon X2 Elite foi anunciada na CES 2026, mas até agosto de 2026 a geração vendida no Brasil é a Gen 9.

Processador: Qualcomm Snapdragon X Elite (X1E-78-100);

NPU: 45 TOPS;

RAM: 32 GB LPDDR5X;

Armazenamento: 1 TB SSD;

Tela: 14,5 polegadas OLED 3K (2944 x 1840), toque, 90 Hz;

Peso: 1,28 kg;

Conectividade: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4;

Preço: a partir de R$ 9.999 no Mercado Livre (agosto de 2026).

Melhores notebooks com IA na faixa premium

ASUS Zenbook S 14

ASUS Zenbook S 14

O Zenbook S 14 foi o primeiro notebook com Intel Panther Lake a chegar ao mercado brasileiro, em abril de 2026. O corpo de 1,2 kg usa Ceraluminum — uma liga de alumínio cerâmico exclusiva da ASUS — e mede 1,1 cm de espessura. A combinação de Intel Core Ultra Série 3 com NPU de 48 TOPS e até 27 horas de autonomia posiciona o modelo como concorrente direto do MacBook Air M5 no segmento de ultrafinos premium. Diferente dos modelos com Snapdragon, o Panther Lake mantém compatibilidade nativa com a totalidade do software Windows x86, sem emulação.

Processador: Intel Core Ultra Série 3 (Panther Lake), com opções Core Ultra 7 355 ou Core Ultra 9 386H;

NPU: 48 TOPS;

RAM: 32 GB LPDDR5X;

Armazenamento: 1 TB SSD NVMe;

Tela: 14 polegadas OLED 2.8K, 120 Hz;

Bateria: até 27 horas;

Peso: 1,2 kg;

Preço: a partir de R$ 14.999 (agosto de 2026).

MacBook Air M5

MacBook Air M5 de 15 polegadas

A Apple lançou o MacBook Air M5 no Brasil em março de 2026 com o chip M5 e Neural Engine de nova geração — até quatro vezes mais rápida em tarefas de IA do que o M4, segundo a fabricante. O modelo não é um Copilot+ PC (roda macOS com Apple Intelligence, não Windows), mas entra na seleção porque também processa IA no dispositivo, com recursos como resumo de textos e geração de imagens via Apple Intelligence.

A desvantagem é a tela: o painel Liquid Retina IPS entrega boa fidelidade de cor, mas fica atrás dos OLEDs da concorrência Windows em contraste e pretos absolutos. O armazenamento base subiu de 256 GB para 512 GB nesta geração.

Processador: Apple M5 (CPU 10 núcleos, GPU 10 núcleos);

NPU: Neural Engine de 16 núcleos;

RAM: 16 GB unificada;

Armazenamento: 512 GB a 2 TB SSD;

Tela: 15,3 polegadas Liquid Retina (2880 x 1864);

Bateria: até 18 horas;

Peso: 1,51 kg;

Conectividade: Wi-Fi 7, Bluetooth 6;

Preço: a partir de R$ 15.999 (agosto de 2026).

Dell XPS 14 (2026)

Dell XPS 14 (2026)

O modelo mais caro da lista é também o que traz o chip Intel mais recente: o Core Ultra X7 358H, da arquitetura Panther Lake, com GPU integrada Arc B390 — que em benchmarks compete com placas dedicadas de entrada como a RTX 4050. O chassi de alumínio em peça única pesa entre 1,36 kg e 1,38 kg, com acabamento grafite e proteção Gorilla Glass nas áreas de apoio.

A Dell oferece duas opções de tela: IPS 2K (120 Hz) e OLED 2.8K com vidro Gorilla Glass Victus. A bateria, com células de alta densidade 900ED, promete até 27 horas em streaming. O preço inicial no Brasil, porém, coloca o XPS 14 em patamar de competição direta com o MacBook Pro — e quem considerar a compra precisa avaliar se o custo se justifica frente ao Zenbook S 14, que oferece especificações semelhantes por R$ 10.000 a menos.