Dell XPS 14 de 2026 vale a pena? O que mudou no retorno da linha ao Brasil

A Dell relançou na CES 2026 a linha XPS, descontinuada no ano passado, agora reconstruída do zero sobre a plataforma Intel Panther Lake. O modelo XPS 14 foi o que estrelou o retorno da família e já está à venda no Brasil, com preços entre R$ 21.999 e R$ 32.899 dependendo da configuração — e com uma promessa de até 27 horas de bateria.

O XPS 14 nasce de um pequeno descuido da marca no ano passado. Quando a Dell decidiu trocar o nome XPS por variações como Dell Pro e Dell Pro Max, não imaginou que geraria confusão entre consumidores fiéis à marca. A empresa aproveitou o espaço da CES de 2026 para admitir o erro e trouxe de volta a nomenclatura original com um hardware que prioriza eficiência e portabilidade.

Com corpo de alumínio com 1,36 kg e bateria de 70 Wh carregada de células de alta densidade, o XPS 14 de 2026 tem uma tela OLED Tandem 2.8K. Por outro lado, não há GPU dedicada, característica que pode definir o melhor perfil de comprador do modelo.

Quais são as especificações do Dell XPS 14 (2026)?

O XPS 14 vendido no Brasil vem com processador Intel Core Ultra X7 358H (família Panther Lake, 16 núcleos), GPU integrada Intel Arc B390 e memória LPDDR5X soldada — ou seja, sem possibilidade de expansão depois da compra. A versão de entrada usa o Core Ultra 7 355, com 8 núcleos e desempenho mais modesto. Nenhuma configuração inclui placa de vídeo dedicada.

A ficha técnica completa das opções disponíveis no país:

Processador: Intel Core Ultra 7 355 (8 núcleos) ou Core Ultra X7 358H (16 núcleos, até 4,8 GHz);

GPU: Intel Arc B390 integrada, com 12 núcleos Xe3 — desempenho próximo ao de uma GeForce RTX 4050 em cargas moderadas, segundo testes do Notebookcheck;

Memória RAM: 16 GB ou 32 GB LPDDR5X a 9.600 MT/s (soldada);

Armazenamento: SSD NVMe de 512 GB ou 1 TB;

Tela: LCD IPS 2K (1920 x 1200, 500 nits, 1–120 Hz) ou OLED Tandem 2.8K (2880 x 1800, 400 nits, HDR True Black 500, 100% DCI-P3);

Webcam: 8 MP/4K, com reconhecimento facial via Windows Hello;

Áudio: quatro alto-falantes com 10 W de saída total (2x 3 W principais + 2x 2 W tweeters);

Conectividade: Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0.

O que mudou no Dell XPS 14 de 2026?

Design

O chassi é inteiro novo. A Dell abandonou as bordas afinadas da geração anterior e adotou um corpo monobloco em alumínio usinado CNC, com espessura uniforme de 14,6 mm. O peso caiu cerca de meio quilo em relação ao modelo de 2024.

As mudanças mais celebradas pelos usuários, porém, são internas ao teclado. A barra de funções capacitiva — aquela faixa sensível ao toque que substituía as teclas F1 a F12 — foi eliminada e as teclas físicas voltaram. O touchpad háptico ganhou demarcações nas bordas, corrigindo uma das críticas mais recorrentes ao antecessor.

A conectividade se resume a três portas Thunderbolt 4 (USB-C) com DisplayPort 2.1 e Power Delivery, além de uma entrada de áudio. Não há USB-A nem HDMI — quem precisa de conectores legados vai depender de adaptadores.

Teclado polêmico

A Dell manteve o design zero-lattice — as teclas encostam umas nas outras, sem espaço entre elas. O curso é de apenas 0,8 mm, um dos mais rasos do segmento. As opiniões de quem testou o notebook divergem.

O Engadget descreveu o teclado como propenso a erros em digitação rápida, relatando que o notebook falha em registrar teclas pressionadas em sequência veloz. No teste do Tom's Hardware, o redator caiu de 98% para 95% de precisão e perdeu velocidade. O HotHardware, por outro lado, notou melhora na estabilidade das teclas e no feedback tátil em relação à geração anterior.

O padrão que emerge dos testes é que quem já usava o teclado zero-lattice dos XPS anteriores tende a se adaptar rápido. Quem vem de notebooks com teclas mais espaçadas — ThinkPad ou MacBook, por exemplo — pode levar dias para acostumar. Para profissionais que digitam por horas, como redatores e programadores, é um ponto que merece atenção antes da compra.

Quanto dura a bateria do Dell XPS 14?

A Dell promete até 27 horas de streaming em vídeo e mais de 40 horas de reprodução local. Os números reais dependem da tela escolhida e do tipo de uso.

A versão com tela LCD 2K é a campeã de autonomia. Em teste do site Hardware Canucks, com navegação leve no Chrome a 150 nits e taxa de atualização variável ativada (modo 1 Hz para conteúdo estático), o notebook atingiu 43 horas e 3 minutos — o maior resultado já registrado em um notebook x86. A taxa de 1 Hz reduz a frequência de atualização da tela para uma vez por segundo em páginas estáticas, como planilhas e documentos.

Sem o modo VRR (tela fixa a 120 Hz), o Notebookcheck mediu 16 horas e 45 minutos no mesmo tipo de teste. O Tom's Guide, com carga mista de navegação e vídeo, registrou 20 horas e 41 minutos. São resultados que superam o MacBook Pro com M5, que ficou em 18 horas e 14 minutos no mesmo protocolo.

A versão OLED consome mais energia. O Tom's Hardware mediu 12 horas e 23 minutos de autonomia com o painel OLED ativo. Relatos de usuários em fóruns indicam que, em cargas pesadas com brilho alto, a autonomia pode cair para a faixa de 8 a 10 horas.

Qual é o preço do Dell XPS 14 no Brasil?

O modelo está à venda no site oficial da Dell com as seguintes configurações e valores de lançamento:

Core Ultra 7 355, 16 GB RAM, 512 GB SSD, tela LCD 2K, Windows 11 Home: R$ 21.999;

Core Ultra X7 358H, 32 GB RAM, 512 GB SSD, tela LCD 2K, Windows 11 Home: R$ 23.484;

Core Ultra X7 358H, 64 GB RAM, 1 TB SSD, tela LCD 2K, Windows 11 Pro: R$ 31.399;

Core Ultra X7 358H, 64 GB RAM, 1 TB SSD, tela OLED 2.8K, Windows 11 Pro: R$ 32.899.

Os preços colocam o Dell XPS 14 na mesma faixa de um MacBook Pro 14 com M5, que parte de cerca de R$ 19.999 no Brasil com configuração base (16 GB, 512 GB, tela Mini-LED), mas o modelo da Apple oferece GPU mais potente e melhor seleção de portas (HDMI e leitor SD inclusos).

Para quem o Dell XPS 14 faz sentido?

O notebook atende bem profissionais que dependem do Windows e precisam de portabilidade com autonomia acima da média. A tela OLED é um diferencial para quem revisa imagens ou trabalha com edição de fotos em Lightroom e Photoshop sem cargas de exportação constantes.

A GPU integrada Arc B390 surpreende em tarefas gráficas moderadas, mas não substitui uma placa dedicada. Quem edita vídeo 4K com frequência ou trabalha com modelagem 3D precisa de outra categoria de notebook — como o próprio Alienware da Dell ou concorrentes com RTX série 50.

A memória soldada é outro fator de decisão. Quem compra o modelo de 16 GB está limitado a essa capacidade para toda a vida útil do notebook. Para uso profissional de médio a longo prazo, a configuração com 32 GB é o mínimo recomendável.