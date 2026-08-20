Notebooks custo-benefício para trabalhar em 2026: do básico ao premium

A diferença entre um notebook que trava no meio de uma videochamada e outro que roda o expediente inteiro sem engasgar nem sempre está no preço mais alto, mas sim na combinação certa de processador e armazenamento para o tipo de tarefa que o usuário executa. Por isso, para quem usa o computador como principal instrumento de trabalho, acertar essa equação evita o desperdício de dinheiro e a frustração de lidar com lentidão.

A seleção abaixo reúne notebooks com bom custo-benefício disponíveis no varejo brasileiro em agosto de 2026, a partir de quatro critérios:

Desempenho para tarefas de escritório, como navegação com várias abas, planilhas, videoconferências e edição de documentos;

Armazenamento em SSD;

Disponibilidade;

Possibilidade de upgrade de memória ou armazenamento.

Desde o fim de 2025, a demanda global por chips de IA para data centers pressionou o preço de componentes como memória RAM e SSD, algo que refletiu no valor dos notebooks no Brasil. Por isso, modelos que já saem de fábrica com 16 GB de RAM levam vantagem para quem precisa de multitarefa sem travamentos.

Melhores notebooks custo-benefício de entrada

ASUS Vivobook Go 15

ASUS Vivobook Go 15

O Vivobook Go 15 se diferencia dos concorrentes de entrada pela certificação militar MIL-STD-810H, que atesta resistência a quedas, vibrações, umidade e variações de temperatura. Para estudantes que transportam o notebook todos os dias na mochila, essa durabilidade extra faz diferença. O processador AMD Ryzen 5 entrega desempenho acima do que muitos rivais com Intel Core i3 oferecem na mesma faixa. A limitação é a memória RAM soldada, sem possibilidade de expansão.

Processador: AMD Ryzen 5 7520U;

Memória RAM: 8 GB LPDDR5 (soldada, não expansível);

Armazenamento: SSD NVMe de 256 GB ou 512 GB;

Tela: 15,6 polegadas Full HD (1920 x 1080), antirreflexo;

Bateria: entre 5 e 7 horas de uso moderado;

Preço médio: R$ 2.600 a R$ 3.000 (agosto/2026).

Lenovo IdeaPad Slim 3

Lenovo IdeaPad Slim 3

O IdeaPad Slim 3 entrega o equilíbrio que a marca consolidou no segmento de entrada. É indicado para quem busca um primeiro notebook ou uma máquina de estudo que não trave em pesquisas, produção de trabalhos acadêmicos e reuniões online. A tela com bom nível de brilho para a faixa de preço e as versões com processadores AMD Ryzen 5, que gastam menos energia, são diferenciais frente a concorrentes com Intel Core i3. A RAM, porém, vem soldada em alguns modelos, o que impede upgrade futuro.

Processador: AMD Ryzen 5 7520U ou Intel Core i3 de 13ª geração;

Memória RAM: 8 GB DDR4 (verificar se é expansível conforme o modelo);

Armazenamento: SSD NVMe de 256 GB ou 512 GB;

Tela: 15,6 polegadas Full HD (1920 x 1080), antirreflexo;

Bateria: até 7 horas de uso moderado;

Preço médio: R$ 3.100 a R$ 3.800 (agosto/2026).

Acer Aspire Go 15

Acer Aspire Go 15

O Aspire Go 15 é a opção mais direta para quem precisa de um notebook funcional sem ultrapassar os R$ 3.200. Serve bem para navegar, assistir aulas, editar textos e participar de videochamadas. O SSD garante inicialização rápida do sistema e abertura ágil de programas — algo que notebooks com HD mecânico não conseguem acompanhar. O ponto de atenção é a tela, que em algumas versões vem com painel TN em vez de IPS, o que limita os ângulos de visão. Vale conferir a especificação antes da compra.

Processador: Intel Core i5 de 13ª geração;

Memória RAM: 8 GB DDR5;

Armazenamento: SSD NVMe de 512 GB;

Tela: 15,6 polegadas Full HD (1920 x 1080);

Bateria: até 6 horas de uso moderado;

Preço médio: R$ 3.300 a R$ 4.100 (agosto/2026).

Melhores notebooks custo-benefício intermediários

Acer Aspire 5

O Aspire 5 mantém, em 2026, a posição de referência em custo-benefício no Brasil. O motivo é simples: entrega processador competente e SSD de 512 GB, com possibilidade real de upgrade — tanto de memória RAM quanto de armazenamento, graças a um segundo slot M.2 disponível. Isso estende a vida útil do notebook por anos, algo raro entre concorrentes na mesma faixa. É a escolha mais segura para quem trabalha em home office com várias abas abertas e videoconferências ao longo do dia.

Processador: Intel Core i5-12450H ou AMD Ryzen 5 5500U;

Memória RAM: 8 GB ou 16 GB DDR4 (expansível até 32 GB);

Armazenamento: SSD NVMe de 512 GB (segundo slot M.2 disponível);

Tela: 15,6 polegadas Full HD (1920 x 1080), IPS, antirreflexo;

Bateria: até 7 horas de uso moderado;

Preço médio: R$ 3.100 a R$ 4.200 (agosto/2026).

Samsung Galaxy Book4

Samsung Galaxy Book4

O Galaxy Book4 aposta em portabilidade e integração com outros dispositivos Samsung. Com 1,55 kg e 1,5 cm de espessura, é um dos mais leves e finos da categoria intermediária. Quem já tem um smartphone Galaxy pode usar o celular como segunda tela ou webcam e transferir arquivos entre os dispositivos. A tela IPS entrega cores mais fiéis e ângulos de visão melhores que a média dos concorrentes nessa faixa. O ponto de atenção é a memória LPDDR5 soldada, que não permite expansão.

Processador: Intel Core i5-1335U de 13ª geração;

Memória RAM: 8 GB ou 16 GB LPDDR5 (soldada);

Armazenamento: SSD NVMe de 256 GB ou 512 GB;

Tela: 15,6 polegadas Full HD (1920 x 1080), IPS;

Bateria: até 8 horas de uso moderado;

Preço médio: R$ 3.000 a R$ 4.500 (agosto/2026).

VAIO FE16

VAIO FE16

O VAIO FE16 atrai quem passa muitas horas digitando e precisa de mais área de tela para trabalhar com documentos lado a lado. Com 16 polegadas e proporção 16:10, a tela exibe mais conteúdo vertical do que os painéis 16:9 convencionais — vantagem visível em planilhas e textos longos. O teclado ErgoLift inclina quando a tela é aberta, o que melhora o ângulo de digitação. Os 12 GB de RAM, valor incomum no mercado, oferecem um meio-termo entre os 8 GB básicos e os 16 GB mais caros. A fabricação é nacional, pela Positivo Tecnologia, sob padrões da VAIO Japão.

Processador: AMD Ryzen 5 5625U;

Memória RAM: 12 GB DDR4 (expansível até 64 GB);

Armazenamento: SSD NVMe de 512 GB;

Tela: 16 polegadas WUXGA (1920 x 1200), IPS, antirreflexo;

Bateria: até 6 horas de uso moderado;

Preço médio: R$ 3.600 a R$ 4.600 (agosto/2026).

Melhores notebooks custo-benefício premium (acima de R$ 4.500)

Apple MacBook Air (chip M3)

Apple MacBook Air (chip M3)

O MacBook Air com chip M3 é o notebook premium cujo custo-benefício se revela no longo prazo. O silêncio absoluto (não tem ventoinha) e a bateria que dura o dia inteiro de uso real são dois atrativos imediatos. A estabilidade do macOS faz o resto: o mesmo aparelho serve por cinco ou seis anos sem perda perceptível de desempenho. Com o lançamento do MacBook Air M5 em 2026, os modelos com M3 tiveram queda de preço no varejo e em plataformas de revenda, o que tornou o investimento inicial mais acessível. O ponto de atenção é que memória e armazenamento vêm soldados — a configuração escolhida na compra é definitiva.

Processador: Apple M3 (8 núcleos de CPU, 8 ou 10 de GPU);

Memória RAM: 8 GB ou 16 GB unificada (não expansível);

Armazenamento: SSD de 256 GB ou 512 GB (não expansível);

Tela: 13,6 polegadas Liquid Retina (2560 x 1664), 500 nits;

Bateria: até 18 horas de uso moderado;

Preço médio: R$ 8.000 a R$ 11.000 (agosto/2026, conforme configuração e loja).

Lenovo LOQ E

Lenovo LOQ E

O Lenovo LOQ E é um notebook gamer de entrada que serve a um público além dos jogos: estudantes de design, arquitetura, engenharia e edição de vídeo que precisam de uma placa gráfica dedicada sem pagar preço de máquina premium. A GeForce RTX 3050 permite rodar softwares de modelagem 3D leve e edição de vídeo que notebooks com placa integrada não sustentam. O sistema de refrigeração é mais eficiente que o de concorrentes diretos como o Acer Nitro V. Em contrapartida, o peso de 2,4 kg e a bateria de cerca de 5 horas limitam a mobilidade.

Processador: Intel Core i5-12450HX ou i5-13420H;

Memória RAM: 16 GB DDR5;

Armazenamento: SSD NVMe de 512 GB;

Placa de vídeo: NVIDIA GeForce RTX 3050 (6 GB GDDR6);

Tela: 15,6 polegadas Full HD (1920 x 1080), IPS, 144 Hz;

Bateria: até 5 horas de uso moderado;

Preço médio: R$ 4.500 a R$ 5.500 (agosto/2026).

Samsung Galaxy Book4 Pro

Samsung Galaxy Book4 Pro

O Galaxy Book4 Pro é a escolha para quem coloca qualidade de tela no topo da lista. O painel AMOLED entrega pretos profundos e cores vibrantes com contraste superior ao de telas IPS — vantagem visível em edição de fotos e vídeos. Com 1,56 kg na versão de 14 polegadas e acabamento em alumínio, transmite sofisticação sem sacrificar a portabilidade. A integração com smartphones e tablets Samsung funciona da mesma forma que no Galaxy Book4 convencional. A memória LPDDR5X vem soldada.