Monitor portátil: o que é, para que serve e as 6 melhores opções em 2026

Quem se acostumou a trabalhar com mais de uma tela pode sentir um baque quando precisa sair de casa ou do escritório e levar apenas o notebook. Levar todo o setup não é viável, bem como ter a produtividade reduzida entre diversas abas abertas de uma vez. Foi pensando nesse problema que o mercado tech criou o monitor portátil: uma segunda tela leve e fina o bastante para viajar junto com o laptop, com conexão por um único cabo.

A categoria já tem uma variedade de modelos para atender aos diversos perfis que precisam de uma tela a mais. No Brasil, esses dispositivos vão de Full HD a 4K, com preços que variam entre R$ 400 e R$ 2000.

O que é um monitor portátil e como ele funciona?

Um monitor portátil é um display externo com espessura média entre 5 mm e 10 mm, tamanho entre 14 e 18 polegadas e peso inferior a 1 kg na maioria dos modelos. É um dispositivo que, à primeira vista, lembra muito um tablet.

Ele se conecta ao notebook, smartphone ou console por USB-C (com suporte a DisplayPort Alt Mode) ou Mini HDMI. Nos modelos que usam USB-C com função completa, um único cabo transmite imagem e energia, sem necessidade de tomada ou driver.

A configuração é plug and play: o sistema operacional reconhece a tela extra e permite escolher entre espelhamento e extensão de área de trabalho. Alguns modelos incluem alto-falantes embutidos, suporte ajustável integrado (kickstand), touchscreen e capa protetora que funciona como base.

Qual a diferença entre monitor portátil e monitor convencional?

Monitores de mesa são projetados para uso fixo. Eles pesam entre 3 kg e 8 kg, precisam ficar conectados à tomada e oferecem telas de 24 a 32 polegadas. Monitores portáteis são leves e só dependem do notebook para serem ligados.

A contrapartida é o tamanho menor e, em geral, taxas de atualização mais modestas — embora modelos de 2026 já alcancem 144 Hz e 180 Hz. Outra diferença está no brilho. Monitores portáteis trabalham com 250 a 400 nits, suficiente para uso em ambientes internos e iluminação moderada, enquanto os de mesa costumam ultrapassar 350 nits.

Para quem o monitor portátil é indicado?

Profissionais que alternam entre escritório e locais externos são os que mais podem se beneficiar. Jornalistas, desenvolvedores, designers, consultores e nômades digitais, por exemplo, que lidam com um grande número de dados e informações ao mesmo tempo.

Estudantes que dividem o dia entre biblioteca e casa também se beneficiam de uma segunda tela sem precisar de um setup fixo, e os gamers que viajam com consoles portáteis como Nintendo Switch ou Steam Deck encontram nos modelos uma alternativa à TV do hotel.

Como escolher um monitor portátil?

Quatro critérios definem a escolha do modelo certo. O primeiro é a resolução: Full HD (1920x1080) atende à maioria dos usos; QHD (2560x1440) entrega mais nitidez em telas de 16 polegadas; 4K compensa para edição de imagens e vídeos, mas consome mais energia do notebook.

O segundo critério é a taxa de atualização. Para trabalho e produtividade, 60 Hz basta. Para jogos ou navegação com rolagem fluida, 120 Hz ou 144 Hz fazem diferença perceptível.

O terceiro é a conectividade. Modelos com USB-C de função completa simplificam o setup a um cabo só. Se o notebook for mais antigo, verificar se há porta Mini HDMI no monitor evita a compra de adaptadores.

Por im, é importante observar o suporte físico. Modelos com kickstand metálico integrado oferecem mais estabilidade do que os que dependem apenas de capas magnéticas, especialmente em superfícies irregulares como mesas de café ou bandejas de avião.

Os 6 melhores monitores portáteis para comprar no Brasil em 2026

1. Arzopa Z1FC

O Arzopa Z1FC entrega painel IPS de 15,6 polegadas com resolução Full HD e taxa de atualização de 144 Hz por um preço entre R$ 400 e R$ 700. A combinação de fluidez alta e preço acessível fez dele o modelo mais pesquisado da categoria no Brasil em 2026, segundo dados de volume de buscas do Google.

A conexão aceita USB-C e Mini HDMI. O suporte integrado permite inclinação ajustável, e o peso fica em torno de 700 g. A construção é em plástico — o que reduz o custo, mas exige cuidado no transporte. A capa protetora inclusa resolve parte dessa limitação.

2. Arzopa Z3FC

O Z3FC sobe a resolução para QHD (2560x1440) e a taxa de atualização para 180 Hz, mantendo o tamanho de 16,1 polegadas. O preço fica entre R$ 700 e R$ 1.000. A densidade de pixels mais alta torna texto e planilhas visivelmente mais nítidos do que no modelo Full HD.

O suporte embutido é mais robusto do que o do Z1FC, com ajuste de ângulo que dispensa acessórios extras. A conexão USB-C de cabo único funciona com notebooks que suportam DisplayPort Alt Mode ou Thunderbolt.

3. Acer PM161Q

O Acer PM161Q traz painel IPS de 15,6 polegadas com resolução Full HD, 60 Hz e suporte a HDR10. O design é ultrafino, com peso de 750 g e perfil de 8 mm. O preço no Brasil fica entre R$ 900 e R$ 1.300, dependendo da loja.

O diferencial é a combinação de marca com assistência técnica nacional e tecnologias de proteção ocular (anti-cintilação e filtro de luz azul) para uso prolongado. Os alto-falantes embutidos são funcionais, embora não substituam fones para quem precisa de áudio em reuniões.

4. InnoView 15.6" Touchscree

O InnoView Touchscreen de 15,6 polegadas adiciona 10 pontos de toque capacitivo ao painel IPS Full HD. O preço varia entre R$ 800 e R$ 1.200 via importação (Amazon global ou AliExpress, com entrega ao Brasil). O peso é de cerca de 800 g, e o brilho alcança 350 nits.

A função touch funciona de forma nativa no Windows e no Android. No macOS e no iOS, o suporte ao toque é limitado — ponto que vale verificar antes da compra para quem usa Mac. A precisão de cores (ΔE<2 nos modelos com cobertura Adobe RGB) atende a edição básica de imagens.

5. Uperfect 4K 15.6"

O Uperfect 4K entrega resolução de 3840x2160 em um painel IPS de 15,6 polegadas com 100% sRGB. O preço no Brasil fica entre R$ 1.400 e R$ 1.800. A taxa de atualização é de 60 Hz — suficiente para trabalho, mas não ideal para jogos rápidos.

A densidade de pixels é o ponto forte: cada detalhe ganha nitidez em edição de fotos, revisão de vídeos e trabalho com design gráfico. A conexão é por USB-C e Mini HDMI, com cabos inclusos na caixa.

O consumo de energia é maior do que nos modelos Full HD, o que pode reduzir a autonomia do notebook em uso sem tomada. Para sessões longas de edição, manter o laptop conectado à energia é recomendável.

6. Pichau Verse

O Pichau Verse tem 16 polegadas, resolução QHD, painel IPS com 120 Hz de taxa de atualização e tempo de resposta de 1 ms. A cobertura de cores inclui 100% sRGB, 99% Adobe RGB e 99% DCI-P3. O preço fica entre R$ 800 e R$ 1.200.

O suporte a FreeSync reduz o tearing em jogos, e a compatibilidade com PS4, PS5 e Xbox está confirmada pela fabricante. A tecnologia Low Blue Light diminui a emissão de luz azul para sessões prolongadas. Alto-falantes embutidos e entrada para fone de ouvido completam o pacote.