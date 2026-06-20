Power banks e carregamento rápido: o que olhar na ficha técnica para não cair em marketing?

Em 2026, o mercado de smartphones e outros eletrônicos já conta com alternativas cujas baterias estão superavançadas . Ainda assim, quem usa esses dispositivos de modo intenso todos os dias sabe que nem os modelos top de linha duram o dia inteiro, e por isso os power banks ainda são parte indispensável do equipamento de muitas pessoas.

A maior dificuldade em relação aos power banks não é só escolher um modelo de qualidade, mas entender o que ele entrega. Termos como "carregamento ultrarrápido" e capacidades de 10.000 mAh ou 20.000 mAh dizem pouco sem contexto, então, para evitar investimentos frustrantes, o caminho é entender o que cada detalhe da ficha técnica significa.

O que é um power bank e para que serve?

Um power bank é uma bateria externa recarregável que armazena energia e a transfere para outros dispositivos por meio de cabos ou, em modelos compatíveis, por indução magnética. A função mais comum é recarregar celulares, mas as versões com saída de alta potência também recarregam tablets, fones de ouvido, consoles portáteis e até notebooks.

Os modelos variam de compactos de 5.000 mAh, que cabem no bolso e entregam pouco mais de uma carga de celular, até baterias de 25.000 mAh com peso acima de 500 gramas e capacidade de manter um notebook funcionando por horas.

O que olhar na ficha técnica de um power bank?

É na ficha técnica que você encontra as informações que determinam o desempenho do carregador portátil. São quatro pontos que merecem atenção:

Potência de saída em watts (W): é o dado que define a velocidade de carregamento. O número em watts aparece na porta USB-C ou USB-A e indica quanta energia o power bank consegue entregar por segundo. Modelos com 20 W ou mais carregam celulares com rapidez; para notebooks, a saída precisa ser de pelo menos 65 W;

é o dado que define a velocidade de carregamento. O número em watts aparece na porta USB-C ou USB-A e indica quanta energia o power bank consegue entregar por segundo. Modelos com 20 W ou mais carregam celulares com rapidez; para notebooks, a saída precisa ser de pelo menos 65 W; Protocolos de carregamento rápido: a potência só funciona se o power bank e o celular falarem o mesmo idioma elétrico. Os protocolos mais comuns são USB Power Delivery (PD), usado por iPhones e notebooks; Quick Charge (QC), presente em aparelhos com chip Snapdragon como Motorola e Xiaomi; e PPS (Programmable Power Supply), necessário para o carregamento rápido da Samsung. Sem o protocolo correto, o carregamento cai para a velocidade padrão de 5 W;

a potência só funciona se o power bank e o celular falarem o mesmo idioma elétrico. Os protocolos mais comuns são USB Power Delivery (PD), usado por iPhones e notebooks; Quick Charge (QC), presente em aparelhos com chip Snapdragon como Motorola e Xiaomi; e PPS (Programmable Power Supply), necessário para o carregamento rápido da Samsung. Sem o protocolo correto, o carregamento cai para a velocidade padrão de 5 W; Capacidade real versus capacidade nominal: o número em mAh na caixa indica a capacidade nominal, medida na voltagem interna da bateria (3,7 V). A transferência para o celular acontece em voltagem mais alta (5 V ou 9 V), e a conversão gera perda de energia em forma de calor. Um power bank de 10.000 mAh entrega entre 6.000 mAh e 7.000 mAh ao dispositivo;

o número em mAh na caixa indica a capacidade nominal, medida na voltagem interna da bateria (3,7 V). A transferência para o celular acontece em voltagem mais alta (5 V ou 9 V), e a conversão gera perda de energia em forma de calor. Um power bank de 10.000 mAh entrega entre 6.000 mAh e 7.000 mAh ao dispositivo; Potência de entrada (input): define quanto tempo o próprio power bank leva para recarregar. Modelos com entrada de 18 W ou mais completam a carga em duas a quatro horas. Baterias com entrada baixa (5 W) podem levar dez horas para recarregar por completo.

Erros comuns na hora de escolher um power bank

Escolher pelo mAh da embalagem sem considerar a eficiência é o erro mais frequente. Dois modelos de 10.000 mAh podem ter até 35% de diferença na energia que entregam ao celular, dependendo da qualidade das células e do circuito de conversão.

Outro equívoco é ignorar os protocolos. Um power bank com saída de 25 W não carrega um iPhone com rapidez se não tiver USB Power Delivery — a potência fica limitada ao padrão de 5 V. O mesmo vale para celulares Samsung, que dependem de PPS para ativar o carregamento rápido.

Usar cabos genéricos também limita o desempenho. Cabos USB-A para Lightning ou USB-C sem certificação podem restringir a corrente e anular o carregamento rápido mesmo com um power bank compatível.

Como escolher o power bank certo?

O primeiro passo é verificar qual protocolo o celular aceita e garantir que o power bank ofereça o mesmo. Em seguida, definir a capacidade pela rotina: modelos de 5.000 mAh a 10.000 mAh atendem um dia fora de casa; acima de 20.000 mAh, o power bank serve para viagens ou para carregar mais de um aparelho.

No Brasil, a certificação da Anatel indica que o modelo passou por testes de proteção contra superaquecimento e curto-circuito. Marcas como Samsung, Anker, Geonav e i2GO mantêm homologação ativa no mercado brasileiro.

5 modelos de power bank para 2026