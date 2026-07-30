Saúde da bateria do celular: quando trocar, quantos ciclos ela aguenta e o que acelera o desgaste

Todo celular perde autonomia com o tempo. A bateria de íons de lítio que alimenta smartphones sofre desgaste químico a cada ciclo de carga, e esse processo é irreversível. O que muda de um aparelho para outro — e de um dono para outro — é a velocidade com que essa degradação acontece.

Por isso, saber como anda a saúde da bateria do celular ajuda a decidir entre trocar só o componente, mudar hábitos de uso ou partir para um aparelho novo.

O que é um ciclo de carga?

Um ciclo completo equivale a consumir 100% da capacidade total da bateria, seja em uma única descarga ou em várias recargas parciais. Usar 40% num dia e 60% no dia seguinte soma um ciclo. Cada ciclo acumulado provoca uma pequena perda de capacidade, que se reflete em menos horas de tela ao longo dos meses.

Quantos ciclos a bateria do celular aguenta?

A resposta varia conforme o fabricante e o modelo. O parâmetro mais usado pela indústria é o número de ciclos que a bateria suporta até reter apenas 80% da capacidade original — abaixo desse patamar, a perda de autonomia costuma se tornar perceptível no dia a dia.

iPhone: modelos do iPhone 14 e anteriores foram projetados para manter 80% de capacidade com 500 ciclos. A partir do iPhone 15, a Apple revisou a estimativa para 1.000 ciclos nas mesmas condições;

modelos do iPhone 14 e anteriores foram projetados para manter 80% de capacidade com 500 ciclos. A partir do iPhone 15, a revisou a estimativa para 1.000 ciclos nas mesmas condições; Samsung: segundo dados do selo europeu de eficiência energética (EPREL), o Galaxy S25 Ultra registrou 2.000 ciclos até atingir 80%, enquanto o Galaxy S26 Ultra caiu para 1.200 ciclos. Intermediários como Galaxy A56 e Galaxy A36 também alcançaram 2.000 ciclos no registro europeu;

segundo dados do selo europeu de eficiência energética (EPREL), o Galaxy S25 Ultra registrou 2.000 ciclos até atingir 80%, enquanto o caiu para 1.200 ciclos. Intermediários como Galaxy A56 e Galaxy A36 também alcançaram 2.000 ciclos no registro europeu; Google Pixel: o Pixel 9 Pro XL registrou 1.000 ciclos no mesmo selo europeu;

o Pixel 9 Pro XL registrou 1.000 ciclos no mesmo selo europeu; Motorola: os resultados variam — o Edge 50 atingiu 1.200 ciclos, o Razr 60 ficou em 1.000 e o Moto G55, em 800 ciclos.

Os dados do selo europeu são declarados pelos próprios fabricantes e não passam por testes independentes, o que gerou questionamentos sobre a metodologia. Ainda assim, são a referência padronizada mais completa disponível para comparação.

O que mais desgasta a bateria do celular?

Calor é o principal acelerador da degradação. Deixar o aparelho exposto ao sol, dentro do carro fechado ou usar capas que retêm calor durante o carregamento prejudica as células internas. É por isso que a Apple recomenda manter o iPhone abaixo de 35 °C durante a recarga, por exemplo. Outras atitudes incluem:

Ciclos profundos — descarregar até 0% e carregar até 100% — geram mais estresse químico do que recargas parciais. Manter a bateria entre 20% e 80% no uso diário ajuda na longevidade;

Uso pesado durante o carregamento, como jogos ou edição de vídeo, soma o calor do processador ao calor da recarga, acelerando o desgaste;

soma o calor do processador ao calor da recarga, acelerando o desgaste; Carregadores sem certificação não oferecem controle estável de corrente e podem enviar picos de energia que danificam as células. No Brasil, o selo da Anatel indica que o acessório passou por testes de conformidade;

Como checar a saúde da bateria no iPhone

O iOS exibe a capacidade máxima da bateria em Ajustes > Bateria > Saúde da Bateria e Carregamento. A porcentagem indica o quanto a bateria ainda retém de carga em relação ao estado de fábrica. Acima de 80%, a Apple considera o componente em condição normal.

Nos modelos a partir do iPhone 15 Pro e 15 Pro Max, e em toda a linha iPhone 16 e 17, o número de ciclos aparece no mesmo menu. Em modelos anteriores ao iPhone 15 Pro, a contagem de ciclos fica em Ajustes > Geral > Sobre, na seção Bateria.

Como checar a saúde da bateria no Android

O caminho varia conforme a marca:

Samsung: abra o app Samsung Members, toque em Suporte > Diagnóstico do telefone > Status da Bateria. O resultado indica três classificações — Normal (acima de 75% de capacidade), Regular (entre 55% e 75%) ou Ruim (abaixo de 55%);

Xiaomi (HyperOS): vá em Configurações > Bateria > Proteção da Bateria > Saúde da Bateria. A tela exibe a porcentagem de vida útil e a contagem de ciclos. Em aparelhos com MIUI, o caminho alternativo é digitar o código *#*#6485#*#* no discador — o campo MB_06 mostra o estado geral da bateria e o MF_02, o número de ciclos;

Motorola: em alguns modelos, o código *#*#4636#*#* no discador abre o menu oculto Informações da bateria. A disponibilidade depende do modelo e da versão do Android;

Outros Android: apps como AccuBattery estimam a capacidade real após alguns dias de monitoramento, comparando a carga registrada com a capacidade de fábrica. O método não é instantâneo — o app precisa de ao menos três a cinco dias de uso para gerar uma estimativa confiável.

Quando vale trocar a bateria do celular?

Se o celular não sustenta um dia de uso básico sem recargas constantes, e a capacidade registrada está abaixo de 80%, a troca do componente tende a resolver o problema por mais dois a três anos. Outros testes válidos são:

Desligamentos inesperados com carga aparente — o aparelho mostra 20% ou 30% e apaga — indicam que a bateria perdeu a capacidade de fornecer picos de energia ao processador. Nesse caso, a substituição passa de conveniência a necessidade;

Se houver inchaço visível na bateria — a traseira do aparelho estufou ou a tela está se descolando —, a troca é uma questão de segurança e deve ser feita em assistência autorizada;

Quando o aparelho ainda funciona bem no restante — câmera, tela, desempenho —, substituir a bateria costuma sair mais barato do que comprar um celular novo.

Como prolongar a vida útil da bateria