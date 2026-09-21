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Um terço das áreas prioritárias da indústria chinesa já adota inteligência artificial

Dados de relatório divulgado em Hefei mostram avanço na digitalização e uso de grandes modelos no setor industrial do país

IA: mais de um terço das áreas prioritárias, setor industrial avança na digitalização e amplia uso de grandes modelos no país (Getty Images/Reprodução)

IA: mais de um terço das áreas prioritárias, setor industrial avança na digitalização e amplia uso de grandes modelos no país (Getty Images/Reprodução)

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Agência

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 15h23.

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A adoção de inteligência artificial chegou a 34,2% nos cenários considerados prioritários da indústria manufatureira da China no primeiro semestre de 2026. O índice subiu 5,5 pontos percentuais em relação ao ano anterior, segundo relatório divulgado durante a Conferência Mundial da Indústria Manufatureira, realizada em Hefei, na província de Anhui.

O levantamento também mostra o nível de digitalização das empresas. Aplicações digitais já estão presentes em 86,3% das atividades de pesquisa e desenvolvimento, em 69,5% das operações de produção e manufatura e em 81,4% da gestão empresarial.

Quase metade das empresas chinesas também realiza atividades de colaboração por redes digitais. O relatório cita, entre os modelos adotados, gêmeos digitais, integração entre cadeias produtivas e sistemas de produção inteligente.

Os grandes modelos de inteligência artificial também passaram a fazer parte das operações de algumas fabricantes. Entre as empresas manufatureiras de grande porte, 10,6% já utilizam esse tipo de tecnologia em processos ligados à inovação e à transformação dos negócios.

No resultado geral do país, o índice que mede a integração entre informatização e industrialização chegou a 67,1 pontos no primeiro semestre.

Anhui aparece entre as províncias com maior nível de integração digital na indústria. O indicador local chegou a 68,2 pontos, colocando a província na quinta posição nacional e na primeira entre as províncias da região central da China.

A província também ficou em quinto lugar no país na adoção de inteligência artificial em cenários prioritários da manufatura e em sétimo no uso de grandes modelos de IA por empresas industriais de grande porte.

Fonte: gmw.cn

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