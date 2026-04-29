Como configurar o controle parental no Android e iPhone para crianças

Controle parental no celular: como limitar apps, tempo de tela e conteúdo no Android e iPhone (Freepik)
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Publicado em 29 de abril de 2026 às 09h50.
Crianças e adolescentes estão cada vez mais conectados, e equilibrar o acesso aos celulares pode ser um desafio e tanto para os responsáveis. Uma das formas de aplicar esses limites no dia a dia é por meio do controle parental, que tem recurso nativo tanto no Android quanto no iPhone.
O controle parental permite bloquear apps, filtrar conteúdo inadequado, limitar o tempo de tela e monitorar o uso do aparelho — tudo de graça, sem instalar apps de terceiros. No Android, o Google Family Link gerencia o dispositivo da criança ou do adolescente a partir do celular dos pais. No iPhone, o Tempo de Uso centraliza essas restrições direto nos Ajustes do sistema.
O Google Family Link é um app gratuito que permite aos pais supervisionar o celular ou tablet Android da criança. Com ele, é possível aprovar ou bloquear downloads na Play Store, definir limites de tempo de tela por dia da semana, filtrar conteúdo no Chrome e no YouTube e acompanhar a localização do dispositivo em tempo real pelo Google Maps.
O Family Link funciona com contas Google supervisionadas. Crianças menores de 13 anos precisam de uma conta criada e gerenciada pelos pais. Adolescentes entre 13 e 17 anos podem ter supervisão ativada na conta existente, mas têm a opção de desativá-la — nesse caso, o dispositivo fica bloqueado por 24 horas como medida de segurança.
Após a configuração, todas as alterações são feitas pelo app Family Link no celular dos pais. O gerenciamento é remoto — não é preciso ter o celular da criança em mãos para ajustar restrições.
O app organiza as restrições em categorias dentro do perfil da criança. Em Tempo de tela, os pais definem um limite diário de uso (que pode variar por dia da semana) e configuram a Hora de Dormir, período em que o aparelho fica bloqueado. Em Limites de apps, é possível definir quanto tempo cada app pode ser usado ou bloqueá-lo por completo.
Na seção Restrições de conteúdo, os filtros abrangem a Play Store (classificação indicativa para apps e jogos), o Chrome (bloqueio de sites com conteúdo adulto) e o YouTube (modo restrito). A aba Localização mostra a posição do dispositivo no mapa em tempo real, desde que o celular esteja ligado e conectado à internet.
No iPhone e no iPad, o controle parental é nativo do sistema operacional. O recurso Tempo de Uso (Screen Time) centraliza limites de apps, restrições de conteúdo, filtros de comunicação e relatórios de uso. Diferente do Android, não exige a instalação de um app separado — tudo é configurado em Ajustes.
O gerenciamento remoto funciona pelo Compartilhamento Familiar da Apple. Com ele, os pais acessam as configurações de Tempo de Uso do dispositivo da criança pelo próprio iPhone, sem precisar pegar o aparelho do filho.
Se os pais não tiverem um dispositivo Apple, a configuração pode ser feita diretamente no iPhone da criança, desde que ela tenha entre 13 e 17 anos. Nesse caso, o código do Tempo de Uso protege os ajustes contra alterações.
O Repouso (Downtime) bloqueia apps e notificações em horários definidos pelos pais — durante esse período, apenas chamadas telefônicas e apps marcados como "Sempre Permitidos" funcionam. Os Limites de Apps permitem definir tempo máximo diário por categoria (jogos, redes sociais, entretenimento) ou por app individual.
Em Restrições de Conteúdo e Privacidade, os pais controlam o acesso a filmes, músicas e apps por classificação indicativa, bloqueiam compras na App Store sem aprovação e filtram sites com conteúdo adulto no Safari. A seção Comunicação limita com quem a criança pode trocar mensagens e ligações, inclusive durante o Repouso.
O Family Link exige um app dedicado nos dois dispositivos (do pai e da criança), mas oferece compatibilidade ampla — funciona em celulares de diferentes fabricantes e os pais podem gerenciar pelo iPhone, se preferirem. O Tempo de Uso da Apple dispensa instalação de apps, porém depende do Compartilhamento Familiar e exige que pais e filhos usem dispositivos Apple para controle remoto completo.
No filtro de conteúdo, o Family Link cobre a Play Store, o Chrome e o YouTube com opções de classificação indicativa e bloqueio de sites. O Tempo de Uso da Apple filtra a App Store, o Safari e os apps de comunicação nativos, com restrições que abrangem também compras e downloads. Os dois sistemas enviam relatórios de uso aos pais e permitem acompanhar a localização da criança — no Android, via Google Maps; no iPhone, pelo app Buscar.
A escolha entre os dois depende do aparelho que a família usa. Se a criança tem celular Android, o Family Link é o caminho. Se tem iPhone, o Tempo de Uso resolve. Em famílias com dispositivos mistos, os pais podem instalar o Family Link no iPhone para gerenciar o Android da criança, mas o controle remoto do Tempo de Uso exige dispositivos Apple dos dois lados.
A Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) e a Organização Mundial da Saúde (OMS) definem limites de exposição a telas por faixa etária. O Governo Federal publicou em março de 2025 o guia "Crianças, Adolescentes e Telas", com recomendações alinhadas a essas diretrizes:
O uso acima desses limites está associado a problemas de sono, dificuldade de concentração, irritabilidade e maior exposição a conteúdo inadequado via jogos e redes sociais. O guia do Governo Federal também orienta que crianças não tenham celular próprio antes dos 12 anos.