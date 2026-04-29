Como configurar o controle parental no Android e iPhone para crianças

Crianças e adolescentes estão cada vez mais conectados, e equilibrar o acesso aos celulares pode ser um desafio e tanto para os responsáveis. Uma das formas de aplicar esses limites no dia a dia é por meio do controle parental, que tem recurso nativo tanto no Android quanto no iPhone.

O controle parental permite bloquear apps, filtrar conteúdo inadequado, limitar o tempo de tela e monitorar o uso do aparelho — tudo de graça, sem instalar apps de terceiros. No Android, o Google Family Link gerencia o dispositivo da criança ou do adolescente a partir do celular dos pais. No iPhone, o Tempo de Uso centraliza essas restrições direto nos Ajustes do sistema.

Como funciona o controle parental no Android?

O Google Family Link é um app gratuito que permite aos pais supervisionar o celular ou tablet Android da criança. Com ele, é possível aprovar ou bloquear downloads na Play Store, definir limites de tempo de tela por dia da semana, filtrar conteúdo no Chrome e no YouTube e acompanhar a localização do dispositivo em tempo real pelo Google Maps.

O Family Link funciona com contas Google supervisionadas. Crianças menores de 13 anos precisam de uma conta criada e gerenciada pelos pais. Adolescentes entre 13 e 17 anos podem ter supervisão ativada na conta existente, mas têm a opção de desativá-la — nesse caso, o dispositivo fica bloqueado por 24 horas como medida de segurança.

Como configurar o Family Link? Passo a passo

No celular dos pais (Android ou iPhone), baixe o app Family Link na Play Store ou App Store; Faça login com sua conta Google e confirme que você é o responsável; Crie uma conta Google para a criança (se ela ainda não tiver) ou vincule a conta existente ao Family Link; No celular da criança, acesse Configurações > Google > Controles da família (ou Bem-estar digital e controle parental, dependendo da versão do Android) e toque em Vamos começar; Siga as instruções de pareamento — a criança precisará concordar com a supervisão no dispositivo dela; No app Family Link do celular dos pais, configure os controles desejados: limites de tempo diário, aprovação de downloads, filtros de conteúdo e hora de dormir.

Após a configuração, todas as alterações são feitas pelo app Family Link no celular dos pais. O gerenciamento é remoto — não é preciso ter o celular da criança em mãos para ajustar restrições.

Quais controles o Family Link oferece?

O app organiza as restrições em categorias dentro do perfil da criança. Em Tempo de tela, os pais definem um limite diário de uso (que pode variar por dia da semana) e configuram a Hora de Dormir, período em que o aparelho fica bloqueado. Em Limites de apps, é possível definir quanto tempo cada app pode ser usado ou bloqueá-lo por completo.

Na seção Restrições de conteúdo, os filtros abrangem a Play Store (classificação indicativa para apps e jogos), o Chrome (bloqueio de sites com conteúdo adulto) e o YouTube (modo restrito). A aba Localização mostra a posição do dispositivo no mapa em tempo real, desde que o celular esteja ligado e conectado à internet.

Como funciona o controle parental no iPhone?

No iPhone e no iPad, o controle parental é nativo do sistema operacional. O recurso Tempo de Uso (Screen Time) centraliza limites de apps, restrições de conteúdo, filtros de comunicação e relatórios de uso. Diferente do Android, não exige a instalação de um app separado — tudo é configurado em Ajustes.

O gerenciamento remoto funciona pelo Compartilhamento Familiar da Apple. Com ele, os pais acessam as configurações de Tempo de Uso do dispositivo da criança pelo próprio iPhone, sem precisar pegar o aparelho do filho.

Como configurar o Tempo de Uso no iPhone: veja o passo a passo

No iPhone dos pais, acesse Ajustes > [Seu Nome] > Compartilhamento Familiar e adicione a conta da criança (se ainda não estiver configurada); Ainda em Ajustes, toque em Tempo de Uso e selecione o nome da criança na seção Família; Siga as instruções na tela para definir restrições de conteúdo adequadas à idade; Crie um código do Tempo de Uso — ele impede que a criança altere as configurações sem autorização; Configure os limites desejados: Repouso (período em que o aparelho fica bloqueado), Limites de Apps (por categoria ou app individual) e Restrições de Conteúdo e Privacidade (filtragem de sites, apps e compras).

Se os pais não tiverem um dispositivo Apple, a configuração pode ser feita diretamente no iPhone da criança, desde que ela tenha entre 13 e 17 anos. Nesse caso, o código do Tempo de Uso protege os ajustes contra alterações.

Quais controles o Tempo de Uso do iPhone oferece

O Repouso (Downtime) bloqueia apps e notificações em horários definidos pelos pais — durante esse período, apenas chamadas telefônicas e apps marcados como "Sempre Permitidos" funcionam. Os Limites de Apps permitem definir tempo máximo diário por categoria (jogos, redes sociais, entretenimento) ou por app individual.

Em Restrições de Conteúdo e Privacidade, os pais controlam o acesso a filmes, músicas e apps por classificação indicativa, bloqueiam compras na App Store sem aprovação e filtram sites com conteúdo adulto no Safari. A seção Comunicação limita com quem a criança pode trocar mensagens e ligações, inclusive durante o Repouso.

Qual a diferença entre o controle parental do Android e do iPhone?

O Family Link exige um app dedicado nos dois dispositivos (do pai e da criança), mas oferece compatibilidade ampla — funciona em celulares de diferentes fabricantes e os pais podem gerenciar pelo iPhone, se preferirem. O Tempo de Uso da Apple dispensa instalação de apps, porém depende do Compartilhamento Familiar e exige que pais e filhos usem dispositivos Apple para controle remoto completo.

No filtro de conteúdo, o Family Link cobre a Play Store, o Chrome e o YouTube com opções de classificação indicativa e bloqueio de sites. O Tempo de Uso da Apple filtra a App Store, o Safari e os apps de comunicação nativos, com restrições que abrangem também compras e downloads. Os dois sistemas enviam relatórios de uso aos pais e permitem acompanhar a localização da criança — no Android, via Google Maps; no iPhone, pelo app Buscar.

A escolha entre os dois depende do aparelho que a família usa. Se a criança tem celular Android, o Family Link é o caminho. Se tem iPhone, o Tempo de Uso resolve. Em famílias com dispositivos mistos, os pais podem instalar o Family Link no iPhone para gerenciar o Android da criança, mas o controle remoto do Tempo de Uso exige dispositivos Apple dos dois lados.

Quanto tempo de tela é recomendado para crianças e adolescentes?

A Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) e a Organização Mundial da Saúde (OMS) definem limites de exposição a telas por faixa etária. O Governo Federal publicou em março de 2025 o guia "Crianças, Adolescentes e Telas", com recomendações alinhadas a essas diretrizes:

Menores de 2 anos: nenhuma exposição a telas, exceto videochamadas com familiares;

De 2 a 5 anos: no máximo 1 hora por dia, com supervisão de um adulto;

De 6 a 10 anos: até 2 horas por dia;

De 11 a 17 anos: até 3 horas por dia.

O uso acima desses limites está associado a problemas de sono, dificuldade de concentração, irritabilidade e maior exposição a conteúdo inadequado via jogos e redes sociais. O guia do Governo Federal também orienta que crianças não tenham celular próprio antes dos 12 anos.