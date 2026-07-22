Crianças no Roblox e Discord: ajustes de segurança que os pais precisam saber

O Roblox reúne 132 milhões de usuários por dia, e mais de um terço deles são crianças com menos de 13 anos. O Discord, criado para gamers adultos, virou um dos apps de conversas preferidos de adolescentes — mesmo com classificação etária de 17+ nas lojas de aplicativos. As duas plataformas oferecem controles parentais, mas nem todos os pais sabem que eles existem.

É importante conhecer esses mecanismos porque os riscos dessas plataformas vão além do conteúdo impróprio. Autoridades de segurança pública no Brasil, em Portugal e nos Estados Unidos identificam o Roblox e o Discord como porta de entrada para aliciamento de menores, em que o contato começa em um jogo no Roblox e migra para conversas privadas no Discord, onde a moderação é mais difícil. A boa notícia é que os ajustes certos, feitos pelo responsável, reduzem essa exposição.

Por que as configurações padrão não bastam?

As duas plataformas adotaram medidas de segurança nos últimos anos, como verificação de idade, filtros de conteúdo, restrição de chat por faixa etária. Mas as configurações de fábrica priorizam o engajamento e a proteção fica em segundo plano.

No Roblox, uma conta criada sem vínculo parental permite que a criança altere as restrições de privacidade com dois toques. No Discord, o padrão permite que qualquer membro de um servidor público envie mensagens privadas a um adolescente.

Um erro muito comum é cadastrar a criança com idade falsa para liberar recursos. Quando a data de nascimento está errada, o sistema aplica filtros para a faixa etária declarada, não para a real, o que expande o leque de riscos para as crianças.

Como configurar o controle parental no Roblox?

O Roblox organiza a proteção em camadas que vão da configuração da conta ao controle de conteúdo, passando pelas regras de comunicação e privacidade. Em 2026, a plataforma lançou dois novos perfis de conta — Roblox Kids (5 a 8 anos) e Roblox Select (9 a 15 anos) —, cada um com restrições de acesso e chat ajustadas por faixa etária. O passo a passo para vincular uma conta de responsável:

No celular ou computador da criança, abra o Roblox e vá em Configurações; Selecione Controles Parentais e toque em Adicionar um Pai/Responsável; Insira seu e-mail pessoal e conclua a validação; Crie um PIN de 4 dígitos — a partir desse ponto, nenhuma alteração de privacidade poderá ser feita sem o PIN.

Com o vínculo ativo, o responsável controla quem pode enviar mensagens e convites, o nível de maturidade do conteúdo acessível, o limite de gastos com Robux e o tempo de tela diário.

Existem ainda dois ajustes importantes e que podem passar despercebidos. O chat de voz por proximidade permite conversas em tempo real dentro dos jogos, sem registro em texto — e deve ser desativado para menores. Já a lista de amigos pode ser inspecionada e bloqueada pela conta do responsável.

Quais ajustes de privacidade ativar no Discord?

O Discord exige idade mínima de 13 anos para criar conta. No Brasil, a plataforma aplica verificação de idade desde março de 2026, em conformidade com o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente (ECA). Contas não verificadas como adultas recebem restrições automáticas de conteúdo e acesso. O recurso central para responsáveis é a Central da Família (Family Center). Veja como ativar:

No app do adolescente, toque no ícone de perfil e acesse Central da Família; Selecione Conectar com o responsável para gerar um código QR; No app do responsável, vá em Central da Família > Minha Família e escaneie o código; A conexão ativa um painel com resumo semanal de atividade — servidores acessados, contatos frequentes, minutos em chamada e compras realizadas.

O painel não mostra o conteúdo das mensagens, o que preserva a privacidade do adolescente. Mas o responsável pode, pelo mesmo painel, gerenciar quem envia mensagens privadas ao menor e se o filtro de conteúdo sensível fica ativo.

Outros dois ajustes relevantes ficam em Configurações de Usuário > Privacidade e Segurança: a opção Mantenha-me Seguro (Keep Me Safe), que submete imagens e arquivos recebidos a uma varredura automática contra conteúdo explícito; e a chave que desativa mensagens diretas de membros de servidor, impedindo que desconhecidos iniciem conversas privadas.

O que fazer além das configurações das plataformas?

Os controles nativos do Roblox e do Discord funcionam apenas dentro de cada app. Para proteção no nível do dispositivo, os sistemas operacionais oferecem controles parentais gratuitos: o Google Family Link (Android) e o Tempo de Uso da Apple (iOS) permitem bloquear compras sem autorização, limitar tempo de tela, exigir aprovação para download de novos apps e gerar relatórios de atividade.