Facebook caiu? Rede social apresenta instabilidade nesta segunda-feira, 27

Facebook: usuários relataram falhas e instabilidade no acesso à rede social nesta segunda-feira (27). (Harun Ozalp/Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 27 de julho de 2026 às 12h49.
Última atualização em 27 de julho de 2026 às 12h50.
Usuários da rede social reportaram que, nesta segunda-feira, 27, o Facebook apresentava instabilidade.
Segundo o site Downdetector, que monitora o status de páginas da internet, o primeiro pico de reclamações aconteceu por volta das 11h40 e o segundo às 12h.