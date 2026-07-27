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Facebook caiu? Rede social apresenta instabilidade nesta segunda-feira, 27

Usuários do Facebook relataram que a plataforma digital estava fora do ar entre às 11h40 e o meio dia

Facebook: usuários relataram falhas e instabilidade no acesso à rede social nesta segunda-feira (27). (Harun Ozalp/Getty Images)

Facebook: usuários relataram falhas e instabilidade no acesso à rede social nesta segunda-feira (27). (Harun Ozalp/Getty Images)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 27 de julho de 2026 às 12h49.

Última atualização em 27 de julho de 2026 às 12h50.

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Usuários da rede social reportaram que, nesta segunda-feira, 27, o Facebook apresentava instabilidade.

Segundo o site Downdetector, que monitora o status de páginas da internet, o primeiro pico de reclamações aconteceu por volta das 11h40 e o segundo às 12h.

Gráfico do Downdetector mostrando pico de reclamações sobre instabilidade no Facebook

Gráfico do Downdetector registrou pico de queixas sobre instabilidade no Facebook nesta segunda-feira (27). (Reprodução/Downdetector)

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