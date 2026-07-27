Instagram caiu? Rede social apresenta instabilidade nesta segunda-feira

Instagram: aplicativo segue lento após pico de instabilidades (picture alliance/Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 27 de julho de 2026 às 12h35.
Usuários reportaram que o aplicativo do Instagram apresentou instabilidade na manhã desta segunda-feira, 27.
No site Downdetector, que monitora o status de páginas da internet, houve um pico de reclamações sobre a plataforma por volta das 11h50 da manhã.
No X (antigo Twitter), alguns usuários também reclamaram da instabilidade da plataforma.
amo entrar no twitter pra descobrir se o instagram caiu ou se é minha internet
— je m'appelle clara ⃝⃒⃤ (@MariaBatina) July 27, 2026
o instagram caiu???
— ana (@anasantossxz) July 27, 2026