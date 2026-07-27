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Instagram caiu? Rede social apresenta instabilidade nesta segunda-feira

Por volta das 11h50, usuários da rede social reportaram que a plataforma estava fora do ar

Instagram: aplicativo segue lento após pico de instabilidades (picture alliance/Getty Images)

Instagram: aplicativo segue lento após pico de instabilidades (picture alliance/Getty Images)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 27 de julho de 2026 às 12h35.

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Usuários reportaram que o aplicativo do Instagram apresentou instabilidade na manhã desta segunda-feira, 27.

No site Downdetector, que monitora o status de páginas da internet, houve um pico de reclamações sobre a plataforma por volta das 11h50 da manhã.

Gráfico do Downdetector mostrando pico de instabilidade e reclamações do Instagram

Gráfico do Downdetector registrou pico de queixas sobre instabilidade no Instagram nesta segunda-feira (27). (Reprodução/Downdetector)

No X (antigo Twitter), alguns usuários também reclamaram da instabilidade da plataforma.

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