Instagram caiu? Rede social apresenta instabilidade nesta segunda-feira

Usuários reportaram que o aplicativo do Instagram apresentou instabilidade na manhã desta segunda-feira, 27.

No site Downdetector, que monitora o status de páginas da internet, houve um pico de reclamações sobre a plataforma por volta das 11h50 da manhã.

Gráfico do Downdetector registrou pico de queixas sobre instabilidade no Instagram nesta segunda-feira (27). (Reprodução/Downdetector)

No X (antigo Twitter), alguns usuários também reclamaram da instabilidade da plataforma.

amo entrar no twitter pra descobrir se o instagram caiu ou se é minha internet — je m'appelle clara ⃝⃒⃤ (@MariaBatina) July 27, 2026