Conta Gov.br: como subir ao nível ouro e o que ele desbloqueia

Gov.Br nível ouro: patamar mais alto da conta do governo possibilita acesso completo à CNH Digital, Meu INSS, declaração pré-preenchida do Imposto de Renda e assinatura eletrônica com validade jurídica
Colaboradora
Publicado em 16 de julho de 2026 às 09h18.
A conta Gov.br funciona como a identidade digital do cidadão brasileiro para acessar serviços públicos federais. No entanto, nem todos os usuários conseguem usufruir de tudo o que ela possibilita, visto que as contas são separadas em três níveis — Bronze, Prata e Ouro — que conferem acessos diferentes.
O nível Ouro é o selo de máxima confiabilidade da plataforma, obtido por reconhecimento facial ou certificado digital, e é o que libera o acesso completo a atividades que envolvem dados sensíveis e movimentação de benefícios. Mais de 80 milhões de brasileiros já alcançaram esse patamar, segundo o Ministério da Gestão e da Inovação.
A plataforma divide as contas em três graus de segurança, cada um com um tipo diferente de validação e de acesso.
O processo é gratuito e pode ser feito pelo celular ou pelo computador. Há três caminhos possíveis: reconhecimento facial do TSE, QR Code e certificado digital.
O sistema compara a imagem captada com a foto cadastrada na Justiça Eleitoral. Esse caminho exige que o usuário tenha feito o recadastramento biométrico no cartório eleitoral — o TSE pode levar até 15 dias para processar a biometria após a coleta.
Em todos os casos, a elevação é processada na hora. O novo nível aparece na tela inicial do app e na área "Selos de Confiabilidade" do portal.
Com a conta no nível ouro, o usuário acessa a CNH Digital pela Carteira Digital de Trânsito (CDT) e pode usá-la como documento oficial em abordagens e fiscalizações. O nível também habilita a transferência digital de veículos, que dispensa reconhecimento de firma em cartório, e o acesso ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), que permite pagar multas com desconto de até 40%.
O Meu INSS opera com todas as funcionalidades habilitadas para contas prata ou ouro, mas o nível ouro elimina restrições adicionais em serviços que envolvem alteração de dados e assinatura de termos. Com ele, o segurado pode:
Também é possível, com a conta do nível ouro, fazer a prova de vida digital. O reconhecimento facial no app Gov.br ou no Meu INSS substitui a ida presencial a agências bancárias. O próprio acesso autenticado ao Meu INSS com conta prata ou ouro já pode servir como indício de vida ativa para o INSS, dispensando o comparecimento presencial.
No lado eleitoral, a conta ouro facilita o acesso ao e-Título com funcionalidades completas que dispensam a ida ao cartório:
Na Receita Federal, o nível ouro (ou prata) libera a declaração pré-preenchida do Imposto de Renda, com importação de dados de fontes pagadoras e recibos médicos, e o acesso completo ao portal e-CAC. Quem usa a pré-preenchida e opta por restituição via Pix entra no grupo com prioridade no calendário de restituição, logo após os grupos preferenciais.
A verificação em duas etapas, disponível para contas ouro, adiciona uma camada extra de proteção contra invasões. Além de CNH, INSS e Receita, o nível ouro habilita: