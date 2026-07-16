Tecnologia

Conta Gov.br: como subir ao nível ouro e o que ele desbloqueia

Selo máximo de confiabilidade dá acesso a mais de 4.500 serviços digitais do governo federal

Gov.Br nível ouro: patamar mais alto da conta do governo possibilita acesso completo à CNH Digital, Meu INSS, declaração pré-preenchida do Imposto de Renda e assinatura eletrônica com validade jurídica

Gov.Br nível ouro: patamar mais alto da conta do governo possibilita acesso completo à CNH Digital, Meu INSS, declaração pré-preenchida do Imposto de Renda e assinatura eletrônica com validade jurídica

Marina Semensato
Marina Semensato

Colaboradora

Publicado em 16 de julho de 2026 às 09h18.

A conta Gov.br funciona como a identidade digital do cidadão brasileiro para acessar serviços públicos federais. No entanto, nem todos os usuários conseguem usufruir de tudo o que ela possibilita, visto que as contas são separadas em três níveis — Bronze, Prata e Ouro — que conferem acessos diferentes.

O nível Ouro é o selo de máxima confiabilidade da plataforma, obtido por reconhecimento facial ou certificado digital, e é o que libera o acesso completo a atividades que envolvem dados sensíveis e movimentação de benefícios. Mais de 80 milhões de brasileiros já alcançaram esse patamar, segundo o Ministério da Gestão e da Inovação.

Quais são os níveis da conta Gov.br?

A plataforma divide as contas em três graus de segurança, cada um com um tipo diferente de validação e de acesso.

  • Bronze: é o nível inicial, criado com CPF e senha. Permite acesso a serviços básicos, mas bloqueia funcionalidades que envolvem dados fiscais e previdenciários ou assinatura digital;
  • Prata: exige uma validação intermediária. Pode ser obtido por reconhecimento facial com a base da CNH (via Denatran/Senatran), por validação em internet banking de bancos credenciados (Banco do Brasil, Caixa, Bradesco, Itaú, Santander, Nubank, Inter, entre outros) ou por login do SIGEPE para servidores públicos federais.
  • Ouro: nível máximo. A validação usa bases de alta confiabilidade, como reconhecimento facial cruzado com a foto da Justiça Eleitoral (TSE), leitura do QR Code da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) ou certificado digital de pessoa física compatível com ICP-Brasil. É o único que dá acesso irrestrito a todos os mais de 4.500 serviços digitais do governo.

Como subir a conta Gov.br para o nível ouro?

O processo é gratuito e pode ser feito pelo celular ou pelo computador. Há três caminhos possíveis: reconhecimento facial do TSE, QR Code e certificado digital.

Reconhecimento facial (TSE):

  1. Abra o app Gov.br (Android ou iOS);
  2. Faça login com CPF e senha; na tela inicial, toque em "Aumentar nível";
  3. Escolha a opção de reconhecimento facial; autorize o uso da câmera, posicione o rosto no centro da tela e siga as instruções do app.

O sistema compara a imagem captada com a foto cadastrada na Justiça Eleitoral. Esse caminho exige que o usuário tenha feito o recadastramento biométrico no cartório eleitoral — o TSE pode levar até 15 dias para processar a biometria após a coleta.

QR Code da CIN:

  1. No app Gov.br, selecione "Aumentar nível" e escolha a opção de leitura do QR Code;
  2. Escaneie o código impresso no verso da nova Carteira de Identidade Nacional.
  3. A validação costuma levar menos de cinco minutos.

Por certificado digital (ICP-Brasil):

  1. Acesse confiabilidades.acesso.gov.br pelo navegador do computador, faça login e escolha a opção de certificado digital (e-CPF).
  2. Após a validação, a conta sobe para ouro de forma imediata.

Em todos os casos, a elevação é processada na hora. O novo nível aparece na tela inicial do app e na área "Selos de Confiabilidade" do portal.

O que o nível ouro desbloqueia para CNH e trânsito?

Com a conta no nível ouro, o usuário acessa a CNH Digital pela Carteira Digital de Trânsito (CDT) e pode usá-la como documento oficial em abordagens e fiscalizações. O nível também habilita a transferência digital de veículos, que dispensa reconhecimento de firma em cartório, e o acesso ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), que permite pagar multas com desconto de até 40%.

O que muda no INSS com a conta ouro?

O Meu INSS opera com todas as funcionalidades habilitadas para contas prata ou ouro, mas o nível ouro elimina restrições adicionais em serviços que envolvem alteração de dados e assinatura de termos. Com ele, o segurado pode:

  • Consultar histórico de contribuições e benefícios ativos;
  • Abrir e acompanhar requerimentos (aposentadoria, auxílio, pensão, BPC);
  • Simular aposentadoria;
  • Assinar procurações eletrônicas vinculadas ao CPF.

Também é possível, com a conta do nível ouro, fazer a prova de vida digital. O reconhecimento facial no app Gov.br ou no Meu INSS substitui a ida presencial a agências bancárias. O próprio acesso autenticado ao Meu INSS com conta prata ou ouro já pode servir como indício de vida ativa para o INSS, dispensando o comparecimento presencial.

O que o nível ouro libera para o título de eleitor e a Receita Federal?

No lado eleitoral, a conta ouro facilita o acesso ao e-Título com funcionalidades completas que dispensam a ida ao cartório:

  • Emissão de certidões de quitação eleitoral;
  • Justificativa de voto;
  • Regularização de pendências e consulta à situação cadastral.

Na Receita Federal, o nível ouro (ou prata) libera a declaração pré-preenchida do Imposto de Renda, com importação de dados de fontes pagadoras e recibos médicos, e o acesso completo ao portal e-CAC. Quem usa a pré-preenchida e opta por restituição via Pix entra no grupo com prioridade no calendário de restituição, logo após os grupos preferenciais.

Outros serviços que exigem conta prata ou ouro

A verificação em duas etapas, disponível para contas ouro, adiciona uma camada extra de proteção contra invasões. Além de CNH, INSS e Receita, o nível ouro habilita:

  • Assinatura eletrônica gratuita com validade jurídica pelo portal assinador.iti.br;
  • O acesso à Carteira de Trabalho Digital com histórico completo de vínculos;
  • A abertura e gestão de MEI e serviços do eSocial;
  • O resgate de valores esquecidos no sistema do Banco Central;
  • O acesso ao Meu SUS Digital com histórico de vacinação e atendimentos.
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