Conta Gov.br: como subir ao nível ouro e o que ele desbloqueia

A conta Gov.br funciona como a identidade digital do cidadão brasileiro para acessar serviços públicos federais. No entanto, nem todos os usuários conseguem usufruir de tudo o que ela possibilita, visto que as contas são separadas em três níveis — Bronze, Prata e Ouro — que conferem acessos diferentes.

O nível Ouro é o selo de máxima confiabilidade da plataforma, obtido por reconhecimento facial ou certificado digital, e é o que libera o acesso completo a atividades que envolvem dados sensíveis e movimentação de benefícios. Mais de 80 milhões de brasileiros já alcançaram esse patamar, segundo o Ministério da Gestão e da Inovação.

Quais são os níveis da conta Gov.br?

A plataforma divide as contas em três graus de segurança, cada um com um tipo diferente de validação e de acesso.

Bronze: é o nível inicial, criado com CPF e senha. Permite acesso a serviços básicos, mas bloqueia funcionalidades que envolvem dados fiscais e previdenciários ou assinatura digital;

é o nível inicial, criado com CPF e senha. Permite acesso a serviços básicos, mas bloqueia funcionalidades que envolvem dados fiscais e previdenciários ou assinatura digital; Prata: exige uma validação intermediária. Pode ser obtido por reconhecimento facial com a base da CNH (via Denatran/Senatran), por validação em internet banking de bancos credenciados (Banco do Brasil, Caixa, Bradesco, Itaú, Santander, Nubank, Inter, entre outros) ou por login do SIGEPE para servidores públicos federais.

exige uma validação intermediária. Pode ser obtido por reconhecimento facial com a base da CNH (via Denatran/Senatran), por validação em internet banking de bancos credenciados (Banco do Brasil, Caixa, Bradesco, Itaú, Santander, Nubank, Inter, entre outros) ou por login do SIGEPE para servidores públicos federais. Ouro: nível máximo. A validação usa bases de alta confiabilidade, como reconhecimento facial cruzado com a foto da Justiça Eleitoral (TSE), leitura do QR Code da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) ou certificado digital de pessoa física compatível com ICP-Brasil. É o único que dá acesso irrestrito a todos os mais de 4.500 serviços digitais do governo.

Como subir a conta Gov.br para o nível ouro?

O processo é gratuito e pode ser feito pelo celular ou pelo computador. Há três caminhos possíveis: reconhecimento facial do TSE, QR Code e certificado digital.

Reconhecimento facial (TSE):

Abra o app Gov.br (Android ou iOS); Faça login com CPF e senha; na tela inicial, toque em "Aumentar nível"; Escolha a opção de reconhecimento facial; autorize o uso da câmera, posicione o rosto no centro da tela e siga as instruções do app.

O sistema compara a imagem captada com a foto cadastrada na Justiça Eleitoral. Esse caminho exige que o usuário tenha feito o recadastramento biométrico no cartório eleitoral — o TSE pode levar até 15 dias para processar a biometria após a coleta.

QR Code da CIN:

No app Gov.br, selecione "Aumentar nível" e escolha a opção de leitura do QR Code; Escaneie o código impresso no verso da nova Carteira de Identidade Nacional. A validação costuma levar menos de cinco minutos.

Por certificado digital (ICP-Brasil):

Acesse confiabilidades.acesso.gov.br pelo navegador do computador, faça login e escolha a opção de certificado digital (e-CPF). Após a validação, a conta sobe para ouro de forma imediata.

Em todos os casos, a elevação é processada na hora. O novo nível aparece na tela inicial do app e na área "Selos de Confiabilidade" do portal.

O que o nível ouro desbloqueia para CNH e trânsito?

Com a conta no nível ouro, o usuário acessa a CNH Digital pela Carteira Digital de Trânsito (CDT) e pode usá-la como documento oficial em abordagens e fiscalizações. O nível também habilita a transferência digital de veículos, que dispensa reconhecimento de firma em cartório, e o acesso ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), que permite pagar multas com desconto de até 40%.

O que muda no INSS com a conta ouro?

O Meu INSS opera com todas as funcionalidades habilitadas para contas prata ou ouro, mas o nível ouro elimina restrições adicionais em serviços que envolvem alteração de dados e assinatura de termos. Com ele, o segurado pode:

Consultar histórico de contribuições e benefícios ativos;

Abrir e acompanhar requerimentos (aposentadoria, auxílio, pensão, BPC);

Simular aposentadoria;

Assinar procurações eletrônicas vinculadas ao CPF.

Também é possível, com a conta do nível ouro, fazer a prova de vida digital. O reconhecimento facial no app Gov.br ou no Meu INSS substitui a ida presencial a agências bancárias. O próprio acesso autenticado ao Meu INSS com conta prata ou ouro já pode servir como indício de vida ativa para o INSS, dispensando o comparecimento presencial.

O que o nível ouro libera para o título de eleitor e a Receita Federal?

No lado eleitoral, a conta ouro facilita o acesso ao e-Título com funcionalidades completas que dispensam a ida ao cartório:

Emissão de certidões de quitação eleitoral;

Justificativa de voto;

Regularização de pendências e consulta à situação cadastral.

Na Receita Federal, o nível ouro (ou prata) libera a declaração pré-preenchida do Imposto de Renda, com importação de dados de fontes pagadoras e recibos médicos, e o acesso completo ao portal e-CAC. Quem usa a pré-preenchida e opta por restituição via Pix entra no grupo com prioridade no calendário de restituição, logo após os grupos preferenciais.

Outros serviços que exigem conta prata ou ouro

A verificação em duas etapas, disponível para contas ouro, adiciona uma camada extra de proteção contra invasões. Além de CNH, INSS e Receita, o nível ouro habilita: