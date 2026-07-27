Spotify caiu? Plataforma apresenta instabilidade nesta segunda-feira

Usuários reportaram que o aplicativo do Spotify apresentou instabilidade na manhã desta segunda-feira, 27.

No site Downdetector, que monitora o status de páginas da internet, os primeiros relatos sobre a falha começaram por volta das 7h40 (horário de Brasília). Às 9h40, as reclamações se intensificaram, ultrapassando 120 notificações.

Gráfico do Downdetector registra pico de reclamações sobre instabilidade no Spotify na manhã desta segunda-feira. (Reprodução/Downdetector)

Gráfico do Downdetector registrou pico de queixas sobre instabilidade na plataforma.

Segundo relatos de usuários, o serviço de streaming apresentou erros ao reproduzir músicas, com mensagens indicando que a faixa não pôde ser tocada no momento. A instabilidade parece afetar tanto o aplicativo para smartphones e computadores quanto a versão web da plataforma.

No X (antigo Twitter), a empresa afirmou estar ciente dos problemas e disse estar trabalhando para resolvê-los.

We’re aware of some issues right now and are checking them out! — Spotify Status (@SpotifyStatus) July 27, 2026

Após alguns minutos, a conta afirmou que a instabilidade foi resolvida.

All clear now - thanks for your patience with this! If you still need help, head over to our Community https://t.co/O4wiruWzo9 or get in touch at https://t.co/nMdOR3G1Rh — Spotify Status (@SpotifyStatus) July 27, 2026

Reação nas redes sociais

No X (antigo Twitter), usuários também relataram dificuldades para acessar playlists e reproduzir conteúdo normalmente durante a manhã.