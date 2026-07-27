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Spotify caiu? Plataforma apresenta instabilidade nesta segunda-feira

Por volta das 7h40, usuários do aplicativo passaram a reportar que a plataforma estava fora do ar

Spotify: usuários detectaram instabilidade na plataforma de música na manhã desta segunda-feira, 27. (Jonathan Raa/NurPhoto/Getty Images)

Spotify: usuários detectaram instabilidade na plataforma de música na manhã desta segunda-feira, 27. (Jonathan Raa/NurPhoto/Getty Images)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 27 de julho de 2026 às 12h47.

Usuários reportaram que o aplicativo do Spotify apresentou instabilidade na manhã desta segunda-feira, 27.

No site Downdetector, que monitora o status de páginas da internet, os primeiros relatos sobre a falha começaram por volta das 7h40 (horário de Brasília). Às 9h40, as reclamações se intensificaram, ultrapassando 120 notificações.

Gráfico do Downdetector mostrando pico de notificações de falha no Spotify na manhã de 27 de julho.

Gráfico do Downdetector registra pico de reclamações sobre instabilidade no Spotify na manhã desta segunda-feira. (Reprodução/Downdetector)

Gráfico do Downdetector registrou pico de queixas sobre instabilidade na plataforma.

Segundo relatos de usuários, o serviço de streaming apresentou erros ao reproduzir músicas, com mensagens indicando que a faixa não pôde ser tocada no momento. A instabilidade parece afetar tanto o aplicativo para smartphones e computadores quanto a versão web da plataforma.

No X (antigo Twitter), a empresa afirmou estar ciente dos problemas e disse estar trabalhando para resolvê-los.

Após alguns minutos, a conta afirmou que a instabilidade foi resolvida.

Reação nas redes sociais

No X (antigo Twitter), usuários também relataram dificuldades para acessar playlists e reproduzir conteúdo normalmente durante a manhã.

Acompanhe tudo sobre:Spotify

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