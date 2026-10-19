iPhone Duo de R$ 22 mil: o que o primeiro dobrável da Apple oferece?

iPhone Duo: dobrável da Apple abre como um passaporte e funciona apenas com eSIM (Apple/Divulgação)
Colaboradora
Publicado em 19 de outubro de 2026 às 08h57.
O iPhone Duo é o primeiro celular dobrável da Apple e custa de R$ 21.999 a R$ 30.999 no Brasil. O aparelho combina telas de 5,4 e 7,6 polegadas com o chip A20 Pro, mas funciona só com eSIM e não tem lente teleobjetiva. O rival direto, o Galaxy Z Fold 8, foi lançado no país por R$ 12.599.
O iPhone Duo é o primeiro celular dobrável da Apple e o iPhone mais caro já lançado pela empresa no Brasil. Ele parte de R$ 21.999 na versão de 256 GB, chega a R$ 30.999 com 2 TB e abre como um passaporte: fechado, usa uma tela de 5,4 polegadas; aberto, revela um display de 7,6 polegadas.
Anunciado em 9 de setembro de 2026, o modelo custa R$ 9.400 a mais que o Samsung Galaxy Z Fold 8, de formato semelhante, e abre mão do Face ID e do chip físico.
A pré-venda começou em 16 de outubro de 2026, e as vendas em lojas físicas e operadoras, em 23 de outubro. Os preços oficiais variam apenas pelo armazenamento:
As cores disponíveis são branco-estrela e céu noturno, um tom de azul-escuro.
Fechado, o iPhone Duo tem 11,3 mm de espessura e funciona como um iPhone compacto. Aberto, a espessura cai para 5,2 mm e a área de tela fica 50% maior que a do iPhone 18 Pro Max, segundo a Apple. As duas telas são OLED, com taxa de atualização de até 120 Hz.
A estrutura é de titânio, com vidro Ceramic Shield 2 na frente, e o conjunto pesa 254 gramas. A tela interna recebe acabamento nano-texture, que reduz reflexos e marcas de dedo.
O vinco, marca da dobra presente em todo dobrável, é a principal dúvida de quem considera o formato. A Apple afirma que as camadas do display deslizam durante a dobra para reduzir a marca, e os primeiros testes publicados o descrevem como sutil.
O iOS 27 foi adaptado ao formato dobrável, e os apps se reorganizam ao abrir ou girar o aparelho. Os recursos que mais mudam a rotina são:
Na traseira, o iPhone Duo tem duas câmeras de 48 MP: uma principal e uma ultra-angular. Não há lente teleobjetiva. O zoom de 2x com qualidade óptica vem de um recorte do sensor principal, e o digital chega a 10x. Em vídeo, a gravação alcança 4K em Dolby Vision a 120 quadros por segundo.
Na frente, a tela externa tem uma câmera Center Stage de 12 MP, e a interna esconde a câmera do FaceTime sob o display, sem furo visível. A dobradiça também viabiliza recursos exclusivos de foto:
Para quem prioriza fotografia, os iPhone 18 Pro e Pro Max mantêm o conjunto de três câmeras com teleobjetiva dedicada.
O aparelho usa duas baterias, com espaço liberado pela retirada da bandeja de chip. A autonomia declarada é de até 44 horas de vídeo usando só a tela externa e até 31 horas na interna.
Com um adaptador de 60 W ou superior, vendido à parte, a recarga chega a 50% em cerca de 20 minutos. O carregamento sem fio por MagSafe e Qi2 alcança 25 W.
O chip A20 Pro, fabricado em 2 nanômetros, tem CPU de seis núcleos e GPU de sete núcleos, com resfriamento por câmara de vapor para jogos e tarefas pesadas. A nova Siri AI chegou primeiro em inglês, e a Apple prevê a versão em português para 2026.
Não. O iPhone Duo funciona apenas com eSIM. Ele mantém duas linhas ativas ao mesmo tempo e armazena oito ou mais perfis, mas a ativação depende de a operadora oferecer eSIM no plano contratado. Para levar a linha ao novo aparelho:
O Galaxy Z Fold 8 também adota o formato passaporte, com tela interna de 7,6 polegadas, e é o concorrente mais próximo do iPhone Duo no Brasil. As diferenças que mais pesam na escolha são:
O Fold 8 leva vantagem nas câmeras traseiras, de 50 MP, e na câmera interna convencional em furo.
O iPhone 18 Pro, a partir de R$ 11.999, tem o mesmo chip A20 Pro e câmera teleobjetiva por pouco mais da metade do preço do Duo. O Galaxy Z Fold 8 entrega o formato dobrável por R$ 9.400 a menos. O iPhone Duo atende a quem quer a maior tela possível dentro do iOS, com integração a Mac, iPad e Apple Watch, e aceita pagar por isso.
Não. O desbloqueio usa Touch ID no botão lateral, que funciona com o aparelho aberto ou fechado e também autoriza pagamentos pelo Apple Pay.
Sim. Ele tem certificação IP68, com proteção contra imersão de até 6 metros por 30 minutos em laboratório. A Apple avisa que a resistência diminui com o desgaste e que danos por líquido não são cobertos pela garantia.
A estimativa da Apple para trocar a tela interna no Brasil é de cerca de R$ 10.990, o equivalente a metade do preço do modelo de entrada.
Na abertura da pré-venda, em 16 de outubro de 2026, a previsão de entrega no site da Apple chegou a janeiro de 2027. Lojas físicas e operadoras vendem o aparelho desde 23 de outubro de 2026, sujeito a estoque.
Não no lançamento. A Siri AI estreou em inglês, e a Apple prevê o suporte ao português para 2026.
Não. A caixa traz apenas o cabo USB-C. Para a recarga rápida, a Apple indica um adaptador de 60 W ou superior.