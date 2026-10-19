iPhone Duo de R$ 22 mil: o que o primeiro dobrável da Apple oferece?

RESUMO ＋ O iPhone Duo é o primeiro celular dobrável da Apple e custa de R$ 21.999 a R$ 30.999 no Brasil. O aparelho combina telas de 5,4 e 7,6 polegadas com o chip A20 Pro, mas funciona só com eSIM e não tem lente teleobjetiva. O rival direto, o Galaxy Z Fold 8, foi lançado no país por R$ 12.599.

O iPhone Duo é o primeiro celular dobrável da Apple e o iPhone mais caro já lançado pela empresa no Brasil. Ele parte de R$ 21.999 na versão de 256 GB, chega a R$ 30.999 com 2 TB e abre como um passaporte: fechado, usa uma tela de 5,4 polegadas; aberto, revela um display de 7,6 polegadas.

Anunciado em 9 de setembro de 2026, o modelo custa R$ 9.400 a mais que o Samsung Galaxy Z Fold 8, de formato semelhante, e abre mão do Face ID e do chip físico.

Quanto custa o iPhone Duo no Brasil?

A pré-venda começou em 16 de outubro de 2026, e as vendas em lojas físicas e operadoras, em 23 de outubro. Os preços oficiais variam apenas pelo armazenamento:

256 GB: R$ 21.999;

R$ 21.999; 512 GB: R$ 23.499;

R$ 23.499; 1 TB: R$ 26.499;

R$ 26.499; 2 TB: R$ 30.999.

As cores disponíveis são branco-estrela e céu noturno, um tom de azul-escuro.

Como funciona a tela dobrável do iPhone Duo?

Fechado, o iPhone Duo tem 11,3 mm de espessura e funciona como um iPhone compacto. Aberto, a espessura cai para 5,2 mm e a área de tela fica 50% maior que a do iPhone 18 Pro Max, segundo a Apple. As duas telas são OLED, com taxa de atualização de até 120 Hz.

A estrutura é de titânio, com vidro Ceramic Shield 2 na frente, e o conjunto pesa 254 gramas. A tela interna recebe acabamento nano-texture, que reduz reflexos e marcas de dedo.

O vinco, marca da dobra presente em todo dobrável, é a principal dúvida de quem considera o formato. A Apple afirma que as camadas do display deslizam durante a dobra para reduzir a marca, e os primeiros testes publicados o descrevem como sutil.

O que muda no uso com o iPhone aberto?

O iOS 27 foi adaptado ao formato dobrável, e os apps se reorganizam ao abrir ou girar o aparelho. Os recursos que mais mudam a rotina são:

Split View: dois apps lado a lado, com a opção de salvar pares para reabrir depois;

dois apps lado a lado, com a opção de salvar pares para reabrir depois; Modo semiaberto: o aparelho fica apoiado na mesa para vídeos ou chamadas sem precisar segurá-lo;

o aparelho fica apoiado na mesa para vídeos ou chamadas sem precisar segurá-lo; Dock lateral: com a tela aberta, a barra de apps fica do lado direito, ao alcance do polegar;

com a tela aberta, a barra de apps fica do lado direito, ao alcance do polegar; Apple Pencil: o suporte à caneta Apple Pencil (USB-C) foi anunciado e deve chegar por atualização ainda em 2026.

Como são as câmeras do iPhone Duo?

Na traseira, o iPhone Duo tem duas câmeras de 48 MP: uma principal e uma ultra-angular. Não há lente teleobjetiva. O zoom de 2x com qualidade óptica vem de um recorte do sensor principal, e o digital chega a 10x. Em vídeo, a gravação alcança 4K em Dolby Vision a 120 quadros por segundo.

Na frente, a tela externa tem uma câmera Center Stage de 12 MP, e a interna esconde a câmera do FaceTime sob o display, sem furo visível. A dobradiça também viabiliza recursos exclusivos de foto:

Duo Preview: a pessoa fotografada acompanha o enquadramento pela tela externa;

a pessoa fotografada acompanha o enquadramento pela tela externa; Smart Take: o aparelho dispara a foto quando identifica que todos estão prontos;

o aparelho dispara a foto quando identifica que todos estão prontos; Kid Cue: animações na tela externa chamam a atenção de crianças durante o clique;

animações na tela externa chamam a atenção de crianças durante o clique; Duo FaceTime: quem está por perto acompanha a chamada de vídeo pela tela externa.

Para quem prioriza fotografia, os iPhone 18 Pro e Pro Max mantêm o conjunto de três câmeras com teleobjetiva dedicada.

Como é a bateria do iPhone Duo?

O aparelho usa duas baterias, com espaço liberado pela retirada da bandeja de chip. A autonomia declarada é de até 44 horas de vídeo usando só a tela externa e até 31 horas na interna.

Com um adaptador de 60 W ou superior, vendido à parte, a recarga chega a 50% em cerca de 20 minutos. O carregamento sem fio por MagSafe e Qi2 alcança 25 W.

O chip A20 Pro, fabricado em 2 nanômetros, tem CPU de seis núcleos e GPU de sete núcleos, com resfriamento por câmara de vapor para jogos e tarefas pesadas. A nova Siri AI chegou primeiro em inglês, e a Apple prevê a versão em português para 2026.

O iPhone Duo aceita chip físico?

Não. O iPhone Duo funciona apenas com eSIM. Ele mantém duas linhas ativas ao mesmo tempo e armazena oito ou mais perfis, mas a ativação depende de a operadora oferecer eSIM no plano contratado. Para levar a linha ao novo aparelho:

Confirme com a operadora se a linha e o plano aceitam eSIM; Quem vem de outro iPhone pode manter o aparelho antigo por perto, desbloqueado e com Bluetooth ligado; Durante a configuração do iPhone Duo, escolha a opção de transferir a linha a partir do iPhone anterior; Quem usa chip físico ou vem do Android precisa solicitar o eSIM à operadora, pelo app ou na loja.

iPhone Duo ou Galaxy Z Fold 8: quais as diferenças?

O Galaxy Z Fold 8 também adota o formato passaporte, com tela interna de 7,6 polegadas, e é o concorrente mais próximo do iPhone Duo no Brasil. As diferenças que mais pesam na escolha são:

Preço: R$ 21.999 contra R$ 12.599 no lançamento do Fold 8, ambos na versão de 256 GB;

R$ 21.999 contra R$ 12.599 no lançamento do Fold 8, ambos na versão de 256 GB; Resistência: o Duo tem certificação IP68, contra IP48 do Fold 8, que oferece proteção limitada contra poeira;

o Duo tem certificação IP68, contra IP48 do Fold 8, que oferece proteção limitada contra poeira; Peso: 254 gramas no iPhone, contra 201 gramas no Samsung;

254 gramas no iPhone, contra 201 gramas no Samsung; Caneta: o Duo terá suporte ao Apple Pencil, enquanto o Fold 8 não é compatível com a S Pen.

O Fold 8 leva vantagem nas câmeras traseiras, de 50 MP, e na câmera interna convencional em furo.

Para quem o iPhone Duo faz sentido?

O iPhone 18 Pro, a partir de R$ 11.999, tem o mesmo chip A20 Pro e câmera teleobjetiva por pouco mais da metade do preço do Duo. O Galaxy Z Fold 8 entrega o formato dobrável por R$ 9.400 a menos. O iPhone Duo atende a quem quer a maior tela possível dentro do iOS, com integração a Mac, iPad e Apple Watch, e aceita pagar por isso.