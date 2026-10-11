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Celular esquentando e descarregando rápido depois do iOS 27? Veja o que fazer

Aquecimento e queda de bateria no iPhone após a atualização costumam ter causa passageira; saiba como reduzir o consumo e quando buscar assistência técnica

iOS 27: iPhone pode esquentar e gastar mais bateria nos primeiros dias após a atualização (Shutterstock)

iOS 27: iPhone pode esquentar e gastar mais bateria nos primeiros dias após a atualização (Shutterstock)

Marina Semensato
Marina Semensato

Colaboradora

Publicado em 11 de outubro de 2026 às 08h01.

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RESUMO ＋Relatos de iPhone quente e com bateria curta se repetiram depois do iOS 27, liberado pela Apple em 14 de setembro de 2026. Na maior parte dos casos não há defeito: o aparelho segue trabalhando em segundo plano por alguns dias após a atualização. O iOS 27.0.1 não cita correções de bateria ou temperatura. Se o problema persistir, vale checar a saúde da bateria e procurar assistência.

Uma das queixas mais comuns entre usuários de iPhone é que o celular esquenta e tem a bateria drenada após a atualização de sistema. Com o iOS 27, liberado pela Apple em 14 de setembro de 2026, os relatos se repetiram na comunidade de suporte da Apple e no Reddit, em aparelhos novos e antigos.

Na maior parte das vezes, o calor e a bateria curta não indicam defeito. Após instalar uma versão principal do iOS, o aparelho segue trabalhando em segundo plano por alguns dias, e a orientação oficial da Apple é esperar esse processo terminar antes de tirar conclusões.

Por que o iPhone esquenta e descarrega rápido depois do iOS 27?

O iOS 27 trouxe uma nova geração de recursos da Apple Intelligence e da Siri, além de mudanças em vários apps nativos. Para acomodar tudo isso, o iPhone executa tarefas pesadas logo após a instalação:

  • Indexação: o sistema reorganiza fotos, mensagens e arquivos para a busca funcionar na nova versão; Downloads: componentes e modelos de IA associados ao iOS 27 são baixados aos poucos;
  • Apps: aplicativos recebem atualizações para se adaptar ao novo sistema; iCloud: fotos, backups e dados voltam a sincronizar com a nuvem.

Os relatos em fóruns servem de termômetro, mas não comprovam uma falha geral do iOS 27. O consumo alto pode coincidir com essas tarefas ou com apps ainda não otimizados. Em aparelhos mais antigos, a bateria desgastada também pesa.

Como saber se o iOS 27 ainda está trabalhando em segundo plano

O próprio iPhone informa quando há atividade de pós-atualização em andamento. Para verificar:

  • Abra Ajustes > Bateria;
  • Procure no topo da tela avisos como "Atualização do iOS em andamento" ou "Configuração do dispositivo em andamento" — se aparecerem, o consumo tende a voltar ao normal quando as tarefas terminarem;
  • Confira o gráfico de Uso Diário e compare o gasto do dia com os sete dias anteriores;
  • Toque nos apps que lideram o consumo para ver a causa indicada pelo sistema, como atividade em segundo plano, sinal fraco, excesso de notificações ou uso durante o carregamento.

A Apple não fixa um prazo em horas ou dias. O tempo varia conforme o volume de fotos, arquivos e apps no aparelho. Deixar o iPhone no Wi-Fi e na tomada durante a noite ajuda o sistema a concluir essas tarefas.

O iOS 27.0.1 resolve o problema de bateria?

Não há garantia. A Apple liberou o iOS 27.0.1 em 28 de setembro de 2026, e as notas oficiais citam correções para reinicializações no iPhone 18 Pro e 18 Pro Max quando o Face ID falha, para um artefato de cor em fotos desses modelos e para a tela que deixava de responder ao abrir a Central de Notificações e a Central de Controle ao mesmo tempo.

Nenhuma delas menciona bateria ou temperatura. Ainda assim, manter o sistema em dia em Ajustes > Geral > Atualização de Software é recomendado, já que versões futuras podem trazer correções e ajustes de segurança.

iPhone esquentando: quando é normal e quando se preocupar?

Ficar morno durante tarefas exigentes faz parte do funcionamento. A Apple considera esperado o aquecimento ao concluir uma atualização, restaurar backup, carregar sem fio, jogar, usar a câmera por muito tempo ou assistir a vídeos em alta resolução. Sem alerta na tela, o aparelho pode continuar em uso.

O sinal de preocupação é o aviso de que o iPhone precisa esfriar. Antes dele, o sistema costuma escurecer a tela, reduzir o desempenho, enfraquecer o sinal de rede e pausar o carregamento. A Apple indica uso entre 0 ºC e 35 ºC de temperatura ambiente, e a exposição prolongada ao calor reduz a vida útil da bateria de forma permanente.

O que fazer quando o iPhone superaquece

Diante do alerta de temperatura, a orientação oficial é:

  • Desligar o aparelho;
  • Tirar o iPhone do sol e levá-lo para um lugar fresco;
  • Remover a capa, se ela estiver retendo calor;
  • Esperar o aparelho esfriar antes de ligar ou carregar de novo.

Vale a pena restaurar o iPhone ou usar apps de otimização?

Restaurar o iPhone não deve ser o primeiro passo. Ajustes em Bateria e uma reinicialização resolvem boa parte dos casos. A restauração fica para depois, com backup feito, se o problema persistir e o suporte da Apple recomendar.

Já os apps de "otimização de bateria" não ajudam. No iOS, eles não têm acesso ao sistema para encerrar processos ou reparar a bateria.

Quando trocar a bateria ou procurar assistência técnica?

Se o iPhone continua descarregando rápido sem uso intenso, ou superaquece em tarefas simples depois de alguns dias, a atualização deixa de ser a explicação provável. Os pontos de checagem são:

  • Saúde da bateria: no iPhone 15 ou posterior, fica em Ajustes > Bateria > Saúde da Bateria; no iPhone 14 ou anterior, em Ajustes > Bateria > Saúde e Carregamento da Bateria. A indicação "Serviço" sinaliza que a troca pode recuperar autonomia e desempenho;
  • Um app concentrando o gasto: atualize, revise as permissões ou reinstale o aplicativo;
  • Sinal fraco: em locais com pouca cobertura, o iPhone gasta mais buscando rede. Use Wi-Fi ou ative o Modo Avião se for ficar sem sinal por um período;
  • Alerta de temperatura recorrente: se o aviso volta mesmo com o aparelho frio, longe do sol e fora do carregador, a Apple indica procurar assistência.

Bateria inchada, tela descolando, carcaça deformada ou cheiro estranho exigem interromper o uso e o carregamento na hora, sem tentar abrir o aparelho. Nesses casos, e para aparelhos na garantia ou com AppleCare+, o atendimento deve ser feito na Apple Store, em um Centro de Serviço Autorizado Apple ou pelo suporte oficial. Reparos com peças paralelas podem gerar avisos de componente desconhecido no sistema.

Perguntas frequentes

Por que o iPhone esquenta depois de atualizar para o iOS 27?

Após a instalação, o sistema reindexa fotos, mensagens e arquivos, baixa modelos de IA, atualiza apps e sincroniza dados com o iCloud. Essas tarefas aumentam a temperatura e o consumo de bateria por alguns dias.

Como saber se o iPhone ainda está concluindo a atualização?

Abra Ajustes > Bateria. Se houver avisos como "Atualização do iOS em andamento" ou "Configuração do dispositivo em andamento", o consumo tende a voltar ao normal quando as tarefas terminarem.

Quanto tempo leva para a bateria voltar ao normal?

A Apple não fixa um prazo. O tempo varia conforme o volume de fotos, arquivos e apps, e deixar o iPhone no Wi-Fi e na tomada durante a noite ajuda.

O iOS 27.0.1 corrige o problema de bateria?

Não há garantia. As notas oficiais da versão, liberada em 28 de setembro de 2026, não mencionam bateria nem temperatura.

O que fazer quando o iPhone superaquece?

Desligue o aparelho, tire-o do sol, remova a capa e espere esfriar antes de ligar ou carregar de novo.

Quando é hora de trocar a bateria?

Quando a tela de saúde da bateria, em Ajustes > Bateria, mostrar a indicação "Serviço". Bateria inchada, tela descolando ou cheiro estranho exigem parar de usar o aparelho e procurar a Apple.

Acompanhe tudo sobre:AppleTecnologiaiPhoneiOS

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