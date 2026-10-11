Celular esquentando e descarregando rápido depois do iOS 27? Veja o que fazer

RESUMO ＋Relatos de iPhone quente e com bateria curta se repetiram depois do iOS 27, liberado pela Apple em 14 de setembro de 2026. Na maior parte dos casos não há defeito: o aparelho segue trabalhando em segundo plano por alguns dias após a atualização. O iOS 27.0.1 não cita correções de bateria ou temperatura. Se o problema persistir, vale checar a saúde da bateria e procurar assistência.

Uma das queixas mais comuns entre usuários de iPhone é que o celular esquenta e tem a bateria drenada após a atualização de sistema. Com o iOS 27, liberado pela Apple em 14 de setembro de 2026, os relatos se repetiram na comunidade de suporte da Apple e no Reddit, em aparelhos novos e antigos.

Na maior parte das vezes, o calor e a bateria curta não indicam defeito. Após instalar uma versão principal do iOS, o aparelho segue trabalhando em segundo plano por alguns dias, e a orientação oficial da Apple é esperar esse processo terminar antes de tirar conclusões.

Por que o iPhone esquenta e descarrega rápido depois do iOS 27?

O iOS 27 trouxe uma nova geração de recursos da Apple Intelligence e da Siri, além de mudanças em vários apps nativos. Para acomodar tudo isso, o iPhone executa tarefas pesadas logo após a instalação:

Indexação: o sistema reorganiza fotos, mensagens e arquivos para a busca funcionar na nova versão; Downloads: componentes e modelos de IA associados ao iOS 27 são baixados aos poucos;

Apps: aplicativos recebem atualizações para se adaptar ao novo sistema; iCloud: fotos, backups e dados voltam a sincronizar com a nuvem.

Os relatos em fóruns servem de termômetro, mas não comprovam uma falha geral do iOS 27. O consumo alto pode coincidir com essas tarefas ou com apps ainda não otimizados. Em aparelhos mais antigos, a bateria desgastada também pesa.

Como saber se o iOS 27 ainda está trabalhando em segundo plano

O próprio iPhone informa quando há atividade de pós-atualização em andamento. Para verificar:

Abra Ajustes > Bateria;

Procure no topo da tela avisos como "Atualização do iOS em andamento" ou "Configuração do dispositivo em andamento" — se aparecerem, o consumo tende a voltar ao normal quando as tarefas terminarem;

Confira o gráfico de Uso Diário e compare o gasto do dia com os sete dias anteriores;

Toque nos apps que lideram o consumo para ver a causa indicada pelo sistema, como atividade em segundo plano, sinal fraco, excesso de notificações ou uso durante o carregamento.

A Apple não fixa um prazo em horas ou dias. O tempo varia conforme o volume de fotos, arquivos e apps no aparelho. Deixar o iPhone no Wi-Fi e na tomada durante a noite ajuda o sistema a concluir essas tarefas.

O iOS 27.0.1 resolve o problema de bateria?

Não há garantia. A Apple liberou o iOS 27.0.1 em 28 de setembro de 2026, e as notas oficiais citam correções para reinicializações no iPhone 18 Pro e 18 Pro Max quando o Face ID falha, para um artefato de cor em fotos desses modelos e para a tela que deixava de responder ao abrir a Central de Notificações e a Central de Controle ao mesmo tempo.

Nenhuma delas menciona bateria ou temperatura. Ainda assim, manter o sistema em dia em Ajustes > Geral > Atualização de Software é recomendado, já que versões futuras podem trazer correções e ajustes de segurança.

iPhone esquentando: quando é normal e quando se preocupar?

Ficar morno durante tarefas exigentes faz parte do funcionamento. A Apple considera esperado o aquecimento ao concluir uma atualização, restaurar backup, carregar sem fio, jogar, usar a câmera por muito tempo ou assistir a vídeos em alta resolução. Sem alerta na tela, o aparelho pode continuar em uso.

O sinal de preocupação é o aviso de que o iPhone precisa esfriar. Antes dele, o sistema costuma escurecer a tela, reduzir o desempenho, enfraquecer o sinal de rede e pausar o carregamento. A Apple indica uso entre 0 ºC e 35 ºC de temperatura ambiente, e a exposição prolongada ao calor reduz a vida útil da bateria de forma permanente.

O que fazer quando o iPhone superaquece

Diante do alerta de temperatura, a orientação oficial é:

Desligar o aparelho;

Tirar o iPhone do sol e levá-lo para um lugar fresco;

Remover a capa, se ela estiver retendo calor;

Esperar o aparelho esfriar antes de ligar ou carregar de novo.

Vale a pena restaurar o iPhone ou usar apps de otimização?

Restaurar o iPhone não deve ser o primeiro passo. Ajustes em Bateria e uma reinicialização resolvem boa parte dos casos. A restauração fica para depois, com backup feito, se o problema persistir e o suporte da Apple recomendar.

Já os apps de "otimização de bateria" não ajudam. No iOS, eles não têm acesso ao sistema para encerrar processos ou reparar a bateria.

Quando trocar a bateria ou procurar assistência técnica?

Se o iPhone continua descarregando rápido sem uso intenso, ou superaquece em tarefas simples depois de alguns dias, a atualização deixa de ser a explicação provável. Os pontos de checagem são:

Saúde da bateria: no iPhone 15 ou posterior, fica em Ajustes > Bateria > Saúde da Bateria; no iPhone 14 ou anterior, em Ajustes > Bateria > Saúde e Carregamento da Bateria. A indicação "Serviço" sinaliza que a troca pode recuperar autonomia e desempenho;

Um app concentrando o gasto: atualize, revise as permissões ou reinstale o aplicativo;

Sinal fraco: em locais com pouca cobertura, o iPhone gasta mais buscando rede. Use Wi-Fi ou ative o Modo Avião se for ficar sem sinal por um período;

Alerta de temperatura recorrente: se o aviso volta mesmo com o aparelho frio, longe do sol e fora do carregador, a Apple indica procurar assistência.

Bateria inchada, tela descolando, carcaça deformada ou cheiro estranho exigem interromper o uso e o carregamento na hora, sem tentar abrir o aparelho. Nesses casos, e para aparelhos na garantia ou com AppleCare+, o atendimento deve ser feito na Apple Store, em um Centro de Serviço Autorizado Apple ou pelo suporte oficial. Reparos com peças paralelas podem gerar avisos de componente desconhecido no sistema.