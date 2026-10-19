iPhone Duo vale a pena? Veja 5 pontos se está avaliando a compra

RESUMO ＋ O iPhone Duo custa a partir de R$ 21.999 no Brasil, quase o dobro do iPhone 18 Pro. O dobrável compensa para quem vai abrir a tela interna de 7,6 polegadas todos os dias. Quem prioriza zoom na câmera ou tem orçamento limitado encontra no 18 Pro uma opção mais completa em fotos e mais barata. Antes da compra, entram na conta o eSIM obrigatório e o reparo da tela interna, estimado pela Apple em cerca de R$ 10.990.

O iPhone Duo, primeiro celular dobrável da Apple, entrou em pré-venda no Brasil em 16 de outubro de 2026 por R$ 21.999 na versão de 256 GB. O valor é quase o dobro dos R$ 11.999 cobrados pelo iPhone 18 Pro. O iPhone Duo vale a pena para quem pretende usar a tela interna de 7,6 polegadas com frequência. Para quem passa o dia com o aparelho fechado, o investimento extra rende pouco. Além do formato, o Duo muda a câmera e o desbloqueio em relação aos demais iPhones da geração. Existem cinco pontos para conferir antes de fechar o pedido.

Quanto custa o iPhone Duo no Brasil?

A Apple vende o iPhone Duo em quatro opções de armazenamento, todas com chip A20 Pro e 12 GB de RAM:

256 GB: R$ 21.999;

R$ 21.999; 512 GB: R$ 23.499;

R$ 23.499; 1 TB: R$ 26.499;

R$ 26.499; 2 TB: R$ 30.999.

As entregas começam em 23 de outubro de 2026, nas cores Branco-estrela e Céu noturno. Segundo o Tecnoblog, a demanda empurrou o prazo de entrega de parte dos pedidos na loja online para janeiro de 2027.

1. Para que serve a tela interna de 7,6 polegadas?

A tela interna é o motivo central da compra. Com 7,6 polegadas, ela é a maior já colocada em um iPhone e oferece, segundo a Apple, área de visualização 50% maior que a do iPhone 18 Pro Max. Fechado, o aparelho usa uma tela externa de 5,4 polegadas, suficiente para mensagens e chamadas.

O painel interno tem taxa de atualização de até 120 Hz, acabamento nano-texture contra reflexos. O iOS 27 permite abrir dois apps lado a lado, e apps como Netflix e Zoom já foram adaptados ao formato.

O uso que justifica o preço é o de quem já carrega um iPad mini ou sente falta de uma tela maior para ler PDFs, revisar planilhas, editar fotos e assistir a séries. O Duo também é o primeiro iPhone compatível com a Apple Pencil USB-C. O conjunto pesa 254 g e mede 11,3 mm de espessura fechado.

2. A câmera do iPhone Duo é tão boa quanto a do iPhone 18 Pro?

Não. O Duo tem duas câmeras traseiras de 48 MP, a principal Fusion e a ultra-angular, com zoom óptico de 2x. Falta uma teleobjetiva dedicada, presente no iPhone 18 Pro, que alcança zoom de qualidade óptica de até 8x.

A diferença pesa para quem fotografa shows, partidas esportivas ou paisagens distantes em viagens. Em troca, o Duo traz recursos ligados ao formato dobrável:

Duo Preview: mostra o enquadramento na tela externa para a pessoa fotografada;

mostra o enquadramento na tela externa para a pessoa fotografada; Time-lapse em 4K com Dolby Vision: aproveita o aparelho meio dobrado como apoio, sem tripé.

3. O vinco do iPhone Duo aparece?

Depende da luz e de quem avalia. A Apple não diz que eliminou o vinco: afirma que o acabamento nano-texture e a dobradiça, que sustenta o centro do painel quando aberto, reduzem a visibilidade da dobra. Nos primeiros testes, Joanna Stern, do Wall Street Journal, relatou não enxergar o vinco, enquanto o MacRumors descreveu a marca como presente, mas discreta.

O MacRumors também aponta que vincos de dobráveis tendem a ficar mais visíveis com o uso. Ainda não há testes de longo prazo do Duo.

Na resistência, a estrutura e a cobertura da dobradiça usam titânio grau 5, com Ceramic Shield 2 na frente e Ceramic Shield na traseira. A certificação IP68 cobre até 6 metros de profundidade por 30 minutos, em condições de laboratório. Danos por líquido continuam fora da garantia.

4. A bateria do iPhone Duo dura o dia todo?

A Apple divulga até 31 horas de reprodução de vídeo na tela interna e até 44 horas na externa, com duas baterias internas. Uma análise do GSMArena, com base nos números da própria Apple, mostra autonomia menor que a do iPhone 18 Pro Max mesmo no uso da tela externa.

Quem compra o Duo para usar o modo tablet deve esperar o consumo mais alto da categoria. A recarga rápida chega a 50% em cerca de 20 minutos, mas exige adaptador USB-C de 60 W ou superior, vendido à parte. O carregamento sem fio via MagSafe e Qi2 vai até 25 W.

5. Por que o iPhone Duo não tem Face ID nem chip físico?

A espessura do aparelho levou a Apple a trocar o Face ID pelo Touch ID no botão lateral, que também autoriza pagamentos. Quem usa Apple Watch pode desbloquear o celular pelo relógio.

O Duo não tem bandeja para chip: funciona apenas com eSIM, com duas linhas ativas ao mesmo tempo e espaço para oito perfis ou mais. No Brasil, Claro, TIM e Vivo aparecem no suporte da Apple como operadoras que convertem o chip físico em eSIM. Antes da compra, o caminho mais seguro é:

Confirmar com a operadora se o plano atual aceita eSIM; Verificar se a conversão é feita pelo app da operadora ou durante a configuração do iPhone; Manter o iPhone antigo por perto na ativação, para usar a transferência de eSIM entre aparelhos; Checar se a segunda linha, se houver, também pode ser convertida.

Vale contratar o AppleCare+ para o iPhone Duo?

Para a maioria dos compradores, sim. A estimativa de reparo da Apple no Brasil indica cerca de R$ 10.990 para trocar a tela interna, metade do preço do aparelho. No iPhone 18 Pro, a troca de tela fica perto de R$ 2.849.

Nos Estados Unidos, a tabela da Apple prevê US$ 999 pela tela interna e até US$ 1.499 por outros danos fora da garantia. Com AppleCare+, ambos caem para US$ 99, e a troca de bateria sai sem custo. Lá, o plano custa US$ 19,99 por mês ou US$ 399 à vista. A camada nano-texture sobre a tela interna pode ser trocada à parte, por US$ 49.

Para quem o iPhone Duo vale a pena?

O Duo atende melhor a dois perfis:

Quem quer aposentar o tablet pequeno: lê documentos e assiste a vídeos no celular aberto;

lê documentos e assiste a vídeos no celular aberto; Quem trabalha com multitarefa: usa dois apps lado a lado em reuniões, planilhas ou edição de fotos.

O iPhone 18 Pro faz mais sentido para outros dois:

Quem fotografa com zoom: a teleobjetiva do Pro não tem equivalente no Duo;

a teleobjetiva do Pro não tem equivalente no Duo; Quem usa o celular fechado na maior parte do tempo: paga R$ 10 mil a menos por câmera mais completa e bateria maior.