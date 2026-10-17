Tecnologia

iPhone Duo custa até R$ 31 mil; veja o que muda entre as versões

Primeiro iPhone dobrável da Apple chega ao Brasil em quatro opções de armazenamento, com preços a partir de R$ 21.999 e a mesma ficha técnica em todas as configurações

iPhone Duo: dobrável da Apple tem tela interna de 7,6 polegadas e versões de 256 GB a 2 TB (Reprodução)

iPhone Duo: dobrável da Apple tem tela interna de 7,6 polegadas e versões de 256 GB a 2 TB (Reprodução)

Marina Semensato
Marina Semensato

Colaboradora

Publicado em 17 de outubro de 2026 às 17h01.

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O iPhone Duo, primeiro dobrável da Apple, custa de R$ 21.999 a R$ 30.999 no Brasil. As quatro versões têm o mesmo hardware e mudam apenas no armazenamento interno. O aparelho funciona só com eSIM, usa Touch ID no lugar do Face ID e chega às lojas em 23 de outubro de 2026.

O iPhone Duo, primeiro celular dobrável da Apple, custa entre R$ 21.999 e R$ 30.999 no Brasil, conforme a capacidade de armazenamento. As quatro versões do iPhone Duo compartilham a mesma ficha técnica e variam apenas no espaço interno, de 256 GB a 2 TB. A pré-venda começou em 16 de outubro de 2026, e o aparelho chega às lojas em 23 de outubro.

Anunciado em setembro de 2026, o Duo usa o mesmo chip A20 Pro do iPhone 18 Pro e custa quase o dobro dele. Abaixo estão os preços de cada versão, o que o formato dobrável acrescenta e os pontos que pedem atenção antes da compra.

Quanto custa o iPhone Duo no Brasil?

Os preços oficiais na loja da Apple Brasil são:

  • iPhone Duo 256 GB: R$ 21.999;
  • iPhone Duo 512 GB: R$ 23.499;
  • iPhone Duo 1 TB: R$ 26.499;
  • iPhone Duo 2 TB: R$ 30.999.

Segundo a Apple, a compra pode ser parcelada em até 12 vezes sem juros ou paga à vista com 10% de desconto, com frete grátis para todo o país. Nos Estados Unidos, o modelo parte de US$ 1.999 na versão de 256 GB e chega a US$ 3.199 na de 2 TB.

O que muda entre as versões do iPhone Duo?

Só o armazenamento. Tela, processador, câmeras, bateria e materiais são idênticos nas quatro configurações. Quem paga R$ 30.999 leva o mesmo aparelho da versão de entrada, com oito vezes mais espaço para fotos, vídeos, jogos e arquivos.

O espaço útil é menor que o anunciado. De acordo com a Apple, o iOS 27 e os apps nativos ocupam entre 12 GB e 24 GB, e os modelos da Apple Intelligence instalados no aparelho consomem cerca de 7 GB.

Qual versão do iPhone Duo escolher?

A decisão depende do volume de arquivos guardados no próprio celular, sem recorrer à nuvem:

  • 256 GB: atende ao uso com mensagens, redes sociais, streaming e fotos, para quem mantém backup no iCloud ou em outro serviço;
  • 512 GB: custa R$ 1.500 a mais e comporta quem grava vídeos com frequência ou mantém jogos pesados instalados;
  • 1 TB e 2 TB: voltadas a quem grava em 4K Dolby Vision a 120 quadros por segundo, formato que gera arquivos grandes, ou guarda bibliotecas extensas para uso offline.

A diferença entre a versão de entrada e a de 2 TB é de R$ 9 mil.

Como o iPhone Duo se compara ao iPhone 18 Pro?

Os dois usam o chip A20 Pro, fabricado em processo de 2 nanômetros. O iPhone 18 Pro parte de R$ 11.999, pouco mais da metade do preço do Duo. O dobrável acrescenta uma câmara de vapor para dissipar calor em jogos, tarefas de IA e uso prolongado de dois apps.

O Duo tem duas câmeras traseiras de 48 MP, uma principal e uma ultra-angular. O zoom de 2x com qualidade óptica vem do recorte do sensor principal, e o digital chega a 10x. O desbloqueio é por Touch ID no botão lateral, já que o modelo não tem Face ID.

O que o formato dobrável do iPhone Duo oferece?

Fechado, o aparelho usa uma tela externa OLED de 5,4 polegadas. Aberto, revela um painel interno de 7,6 polegadas, 50% maior que o do iPhone 18 Pro Max, com acabamento nano-texture para reduzir reflexos e disfarçar o vinco. As duas telas têm taxa de até 120 Hz e brilho de até 3.000 nits ao ar livre.

O iOS 27 traz o Split View ao iPhone pela primeira vez, com dois apps lado a lado ou duas janelas do mesmo app. A Apple cita Netflix, Zoom e Slack entre os aplicativos já adaptados à tela maior. A câmera também ganhou recursos próprios do formato:

  • Duo Preview: exibe a prévia da foto na tela externa para quem está sendo fotografado;
  • Selfie com câmeras traseiras: usa os sensores de 48 MP para autorretratos, com enquadramento na tela externa;
  • Duo FaceTime: permite que outra pessoa participe da chamada pela tela externa;
  • Captura Dupla: grava ao mesmo tempo com as câmeras frontal e traseira.

Como usar dois apps ao mesmo tempo no iPhone Duo

  1. Abra o aparelho e inicie o primeiro app na tela interna;
  2. Acesse o seletor de apps;
  3. Arraste o segundo app para o lado oposto da tela;
  4. Salve a combinação, se quiser reabrir os dois apps juntos depois.

O iPhone Duo aceita chip físico?

Não. O iPhone Duo funciona apenas com eSIM, sem bandeja para cartão SIM. Ele mantém dois eSIMs ativos ao mesmo tempo e armazena oito ou mais perfis de linha. Quem ainda usa chip físico precisa migrar o número antes ou durante a configuração:

  1. Confirme com a operadora se o seu plano aceita eSIM;
  2. Solicite a conversão do número, pelo app, pela central ou em uma loja da operadora;
  3. Ative o eSIM no iPhone Duo durante a configuração inicial ou em Ajustes, na seção Celular;
  4. Descarte o chip físico só depois de confirmar que a linha funciona no aparelho novo.

Perguntas frequentes

Qual a diferença entre as versões do iPhone Duo?

Apenas o armazenamento interno: 256 GB, 512 GB, 1 TB ou 2 TB. Chip, telas, câmeras e bateria são iguais em todas.

Quando o iPhone Duo chega ao Brasil?

A pré-venda começou em 16 de outubro de 2026, às 9h, e a venda nas lojas começa em 23 de outubro de 2026.

O iPhone Duo tem Face ID?

Não. O desbloqueio é feito pelo Touch ID, integrado ao botão lateral, ou por um Apple Watch pareado.

O iPhone Duo é resistente à água?

Sim. O aparelho tem certificação IP68, com teste de imersão de até 6 metros por 30 minutos em laboratório. A Apple informa que a proteção pode diminuir com o uso e que danos por líquidos não são cobertos pela garantia.

Quanto dura a bateria do iPhone Duo?

A Apple estima até 24 horas de uso típico, com as duas telas usadas em proporção semelhante. A recarga com fio chega a 50% em cerca de 20 minutos com adaptador de 60 W ou mais.

O que vem na caixa do iPhone Duo?

O aparelho e um cabo USB-C de 1 metro. Adaptador de energia e capa são vendidos à parte.

Quanto custam as capas oficiais do iPhone Duo?

A Capa para iPhone Duo sai por R$ 829, e o iPhone Duo Folio, com suporte para apoiar o aparelho, custa R$ 1.299.

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