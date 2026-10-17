iPhone Duo custa até R$ 31 mil; veja o que muda entre as versões

iPhone Duo: dobrável da Apple tem tela interna de 7,6 polegadas e versões de 256 GB a 2 TB (Reprodução)
Colaboradora
Publicado em 17 de outubro de 2026 às 17h01.
O iPhone Duo, primeiro dobrável da Apple, custa de R$ 21.999 a R$ 30.999 no Brasil. As quatro versões têm o mesmo hardware e mudam apenas no armazenamento interno. O aparelho funciona só com eSIM, usa Touch ID no lugar do Face ID e chega às lojas em 23 de outubro de 2026.
O iPhone Duo, primeiro celular dobrável da Apple, custa entre R$ 21.999 e R$ 30.999 no Brasil, conforme a capacidade de armazenamento. As quatro versões do iPhone Duo compartilham a mesma ficha técnica e variam apenas no espaço interno, de 256 GB a 2 TB. A pré-venda começou em 16 de outubro de 2026, e o aparelho chega às lojas em 23 de outubro.
Anunciado em setembro de 2026, o Duo usa o mesmo chip A20 Pro do iPhone 18 Pro e custa quase o dobro dele. Abaixo estão os preços de cada versão, o que o formato dobrável acrescenta e os pontos que pedem atenção antes da compra.
Os preços oficiais na loja da Apple Brasil são:
Segundo a Apple, a compra pode ser parcelada em até 12 vezes sem juros ou paga à vista com 10% de desconto, com frete grátis para todo o país. Nos Estados Unidos, o modelo parte de US$ 1.999 na versão de 256 GB e chega a US$ 3.199 na de 2 TB.
Só o armazenamento. Tela, processador, câmeras, bateria e materiais são idênticos nas quatro configurações. Quem paga R$ 30.999 leva o mesmo aparelho da versão de entrada, com oito vezes mais espaço para fotos, vídeos, jogos e arquivos.
O espaço útil é menor que o anunciado. De acordo com a Apple, o iOS 27 e os apps nativos ocupam entre 12 GB e 24 GB, e os modelos da Apple Intelligence instalados no aparelho consomem cerca de 7 GB.
A decisão depende do volume de arquivos guardados no próprio celular, sem recorrer à nuvem:
A diferença entre a versão de entrada e a de 2 TB é de R$ 9 mil.
Os dois usam o chip A20 Pro, fabricado em processo de 2 nanômetros. O iPhone 18 Pro parte de R$ 11.999, pouco mais da metade do preço do Duo. O dobrável acrescenta uma câmara de vapor para dissipar calor em jogos, tarefas de IA e uso prolongado de dois apps.
O Duo tem duas câmeras traseiras de 48 MP, uma principal e uma ultra-angular. O zoom de 2x com qualidade óptica vem do recorte do sensor principal, e o digital chega a 10x. O desbloqueio é por Touch ID no botão lateral, já que o modelo não tem Face ID.
Fechado, o aparelho usa uma tela externa OLED de 5,4 polegadas. Aberto, revela um painel interno de 7,6 polegadas, 50% maior que o do iPhone 18 Pro Max, com acabamento nano-texture para reduzir reflexos e disfarçar o vinco. As duas telas têm taxa de até 120 Hz e brilho de até 3.000 nits ao ar livre.
O iOS 27 traz o Split View ao iPhone pela primeira vez, com dois apps lado a lado ou duas janelas do mesmo app. A Apple cita Netflix, Zoom e Slack entre os aplicativos já adaptados à tela maior. A câmera também ganhou recursos próprios do formato:
Não. O iPhone Duo funciona apenas com eSIM, sem bandeja para cartão SIM. Ele mantém dois eSIMs ativos ao mesmo tempo e armazena oito ou mais perfis de linha. Quem ainda usa chip físico precisa migrar o número antes ou durante a configuração:
Apenas o armazenamento interno: 256 GB, 512 GB, 1 TB ou 2 TB. Chip, telas, câmeras e bateria são iguais em todas.
A pré-venda começou em 16 de outubro de 2026, às 9h, e a venda nas lojas começa em 23 de outubro de 2026.
Não. O desbloqueio é feito pelo Touch ID, integrado ao botão lateral, ou por um Apple Watch pareado.
Sim. O aparelho tem certificação IP68, com teste de imersão de até 6 metros por 30 minutos em laboratório. A Apple informa que a proteção pode diminuir com o uso e que danos por líquidos não são cobertos pela garantia.
A Apple estima até 24 horas de uso típico, com as duas telas usadas em proporção semelhante. A recarga com fio chega a 50% em cerca de 20 minutos com adaptador de 60 W ou mais.
O aparelho e um cabo USB-C de 1 metro. Adaptador de energia e capa são vendidos à parte.
A Capa para iPhone Duo sai por R$ 829, e o iPhone Duo Folio, com suporte para apoiar o aparelho, custa R$ 1.299.