Golpe do iPhone Duo pode iniciar ataque ao abrir página falsa; veja como se proteger

iPhone Duo: golpe usa uma falsa pré-venda do aparelho como isca (Apple/Divulgação)
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 17 de outubro de 2026 às 13h51.
Uma página falsa de pré-venda do iPhone Duo inicia uma tentativa de ataque assim que é aberta, segundo a Malwarebytes. O risco depende de vulnerabilidades no aparelho. A Apple afirma que dispositivos com o software atualizado estão protegidos contra os ataques conhecidos.
A promessa é um desconto de US$ 500 para reservar o novo iPhone. O risco pode começar antes de o consumidor preencher qualquer cadastro. Uma página falsa de pré-venda do iPhone Duo foi preparada para iniciar uma tentativa de invasão ao ser aberta em um aparelho vulnerável, segundo pesquisadores da Malwarebytes.
O alerta foi publicado em 29 de setembro, antes da abertura oficial dos pedidos, na sexta-feira, 16. A página imita a identidade visual da Apple e usa o lançamento para atrair visitantes a um ataque baseado no DarkSword, conjunto de ferramentas que explora falhas do iOS.
A análise foi feita sobre o código capturado. Os pesquisadores não testaram a página em um iPhone real nem observaram dados sendo retirados de um aparelho. O relatório identifica a tentativa e suas funções, sem comprovar uma infecção bem-sucedida nessa campanha.
O mecanismo começa a funcionar em segundo plano quando o site carrega. Um componente invisível verifica informações do sistema e seleciona o código que tentará explorar o aparelho. A página procura direcionar o acesso para o Safari.
No material examinado, o formulário funciona como distração. Ele solicita dados de contato e exibe uma mensagem de reserva concluída, mas o código responsável pelo envio não lê nem transmite essas informações.
Se a exploração das falhas funcionar, o programa seguinte tenta acessar informações como credenciais salvas, anotações e arquivos ligados a carteiras de criptomoedas. Os pesquisadores não confirmaram a faixa exata de versões do iOS que essa página poderia comprometer.
O DarkSword encadeia vulnerabilidades para atravessar diferentes proteções do iPhone. Em março, o grupo de inteligência de ameaças do Google publicou uma investigação sobre o uso dessas ferramentas em campanhas distintas, incluindo ataques que começavam pelo acesso a conteúdo malicioso na internet.
Esse tipo de exploração amplia o risco para além dos golpes que dependem de convencer alguém a fornecer uma senha. Em um dispositivo desatualizado e vulnerável, o próprio processamento de uma página pode abrir caminho para o comprometimento do sistema.
O Google informou que as falhas identificadas em sua investigação haviam sido corrigidas pela Apple. Isso torna a atualização do aparelho uma parte central da proteção.
A Apple afirma que dispositivos com o software atualizado estão protegidos contra os ataques relatados. Para verificar a situação do iPhone, o usuário deve acessar Ajustes, entrar em Geral e selecionar Atualização de Software, instalando a versão mais recente disponível para o modelo.
Na hora de consultar uma oferta, o caminho mais seguro é digitar o endereço da loja ou abrir um aplicativo já conhecido. Um link recebido por mensagem ou anúncio não se torna legítimo porque usa o logotipo da fabricante, apresenta uma contagem regressiva ou promete um benefício exclusivo.
A página examinada tinha links de privacidade e condições de venda que não funcionavam, além de modelos e cores incompatíveis com a oferta real. O preço brasileiro do iPhone Duo começa em R$ 21.999, e as condições de cada pedido devem ser conferidas diretamente no vendedor.
Quem abriu um endereço suspeito deve fechar a página e atualizar o sistema. Se forneceu senhas ou dados financeiros, também precisa agir sobre essas informações, alterando credenciais em um dispositivo confiável e procurando a instituição responsável quando houver exposição bancária.
Não. O sucesso do ataque depende de falhas exploráveis no dispositivo. A Apple afirma que aparelhos atualizados estão protegidos contra os ataques conhecidos.
Não. A tentativa descrita começa quando a página carrega.
Não. Os pesquisadores analisaram o código, sem testar a página em um iPhone real ou observar a retirada de dados.
Em Ajustes, acesse Geral e depois Atualização de Software. Instale a versão mais recente disponível para o aparelho.