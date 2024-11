iPhone 13 ou iPhone 14 Plus: qual vale mais a pena na Black Friday?

A Black Friday é a oportunidade ideal para adquirir um iPhone com um bom desconto, mas com tantas opções de modelos, fica a dúvida: qual iPhone vale mais a pena comprar? Neste caso, estamos comparando o iPhone 13 e o iPhone 14 Plus, dois modelos ainda muito populares, com desempenho sólido e preço mais acessível em comparação com as versões mais recentes. Vamos analisar as diferenças entre eles e as ofertas que você pode encontrar durante a Black Friday 2024.

1. iPhone 13: excelente custo-benefício com alto desempenho

O iPhone 13 é o modelo de geração anterior, mas ainda oferece um excelente desempenho. Ele conta com o chip A15 Bionic, que é rápido e eficiente, câmeras de qualidade, e uma tela OLED de 6,1 polegadas. Para quem não precisa dos recursos mais avançados do iPhone 14, o iPhone 13 é uma excelente escolha.

O iPhone 13 é mais barato do que o iPhone 14 Plus, tornando-se uma opção atraente para quem busca qualidade sem gastar tanto. Ofertas na Black Friday: Desde seu lançamento, o iPhone 13 passou por diversas variações de preço . Inicialmente, os valores giravam em torno de R$ 7.599 para a versão de 128 GB. Com o passar do tempo e a chegada de novos modelos, os preços foram reduzidos. Atualmente, é possível encontrar o iPhone 13 de 128 GB por aproximadamente R$ 3.499.

2. iPhone 14 Plus: maior tela e mais autonomia de bateria

Se você prefere uma tela maior e mais bateria, o iPhone 14 Plus pode ser a melhor opção. Ele mantém o chip A15 Bionic do iPhone 13, mas traz algumas melhorias, como a bateria maior, que garante mais autonomia durante o uso intenso, e a tela de 6,7 polegadas, ideal para quem gosta de celulares com telas grandes.

O iPhone 14 Plus é mais caro do que o iPhone 13, mas oferece a tela maior e uma bateria mais duradoura. Ofertas na Black Friday: O iPhone 14 Plus tem sido encontrado no mercado brasileiro por preços entre R$ 3.999 e R$ 5.759 , dependendo da versão de armazenamento. Durante a Black Friday, espera-se que o modelo base de 128 GB chegue a valores em torno de R$ 3.999 a R$ 4.499 .

3. Comparando os principais recursos: qual modelo atende mais às suas necessidades?

Aqui estão as principais diferenças entre o iPhone 13 e o iPhone 14 Plus, para ajudar você a escolher o modelo que melhor se encaixa no seu perfil:

Tela: O iPhone 13 tem uma tela de 6,1 polegadas, enquanto o iPhone 14 Plus oferece uma tela maior de 6,7 polegadas, ideal para quem gosta de assistir a vídeos ou jogar no celular.

Bateria: O iPhone 14 Plus tem a maior duração de bateria, com mais de 26 horas de reprodução de vídeo, enquanto o iPhone 13 fica em torno de 19 horas.

Câmeras: Ambos os modelos têm um sistema de câmeras muito similar, com uma lente principal de 12 MP e uma ultra-angular, mas o iPhone 14 Plus tem algumas melhorias no processamento de imagem, como o Modo Ação para vídeos mais estáveis.

Chip e desempenho: Ambos os modelos usam o chip A15 Bionic, o que garante desempenho de alto nível para tarefas cotidianas, jogos e aplicativos exigentes.

Preço: O iPhone 13 é mais barato, com valores mais acessíveis na Black Friday, enquanto o iPhone 14 Plus custa mais devido à tela maior e maior duração de bateria.

4. Qual iPhone vale mais a pena na Black Friday?

Se tela maior e mais bateria são suas prioridades, o iPhone 14 Plus é uma excelente escolha. Embora o preço seja um pouco mais alto, você obtém uma tela maior e mais autonomia, o que pode fazer a diferença para quem usa o celular intensivamente.

e são suas prioridades, o é uma excelente escolha. Embora o preço seja um pouco mais alto, você obtém uma tela maior e mais autonomia, o que pode fazer a diferença para quem usa o celular intensivamente. Se você não se importa tanto com uma tela grande e busca um excelente custo-benefício, o iPhone 13 é a melhor opção. Com o desconto da Black Friday, o iPhone 13 se torna uma escolha mais acessível sem abrir mão de desempenho e qualidade.

5. Como aproveitar as ofertas da Black Friday?

Compare preços: Antes de fazer a compra, pesquise os preços nas principais lojas online e físicas. Algumas lojas oferecem descontos exclusivos ou pacotes com planos de operadoras que podem tornar a compra ainda mais vantajosa.

Verifique as condições de pagamento: Muitas lojas oferecem parcelamento sem juros, o que pode ser uma boa opção para quem prefere dividir o pagamento.

Considere a troca ou o plano: Se você está disposto a renovar seu contrato com uma operadora, pode conseguir descontos adicionais ou até mesmo condições melhores de pagamento.

Qual comprar, afinal?

A escolha entre iPhone 13 e iPhone 14 Plus vai depender das suas preferências e necessidades. Se a prioridade for economia sem abrir mão de bom desempenho, o iPhone 13 é a opção mais acessível. Já se você prefere mais bateria e tela maior, o iPhone 14 Plus oferece esses benefícios, com um custo um pouco mais alto. Aproveite as promoções da Black Friday para garantir o modelo ideal para você, com grandes descontos e ótimas condições de pagamento.