O iPhone 13, lançado em 2021, continua sendo uma opção atraente para quem busca um smartphone da Apple com desempenho sólido e recursos atualizados. Com a aproximação da Black Friday, muitos consumidores se perguntam qual seria o preço ideal para adquirir este modelo. Analisando o histórico de preços e as tendências do mercado, é possível determinar um valor justo para aproveitar as promoções desta temporada.

Histórico de preços do iPhone 13

Desde seu lançamento, o iPhone 13 passou por diversas variações de preço. Inicialmente, os valores giravam em torno de R$ 7.599 para a versão de 128 GB. Com o passar do tempo e a chegada de novos modelos, os preços foram reduzidos. Atualmente, é possível encontrar o iPhone 13 de 128 GB por aproximadamente R$ 3.499.

Durante a Black Friday, espera-se que o iPhone 13 seja oferecido com descontos adicionais. Por enquanto, segundo o índice de preços do Buscapé, o iPhone 13 na versão 128gb teve um preço médio de R$ 3459 nos últimos 40 dias. O preço médio varia conforme as opções de armazenamento disponíveis.

Portanto, um preço em torno de R$ 3.500 ou abaixo disso seria considerado uma boa oferta durante a Black Friday.

O que considerar antes de comprar um iPhone

Condições do produto: Certifique-se de que o aparelho é novo e possui garantia oficial da Apple.

Confiabilidade do vendedor: Opte por lojas reconhecidas e verifique a reputação do vendedor, especialmente em plataformas online.

Formas de pagamento: Algumas ofertas podem ser mais vantajosas para pagamentos à vista ou em determinadas condições de parcelamento.

Alternativas ao iPhone 13

Se o iPhone 13 não estiver com um desconto interessante, considere modelos como o iPhone 12, que também oferecem bom desempenho e podem ser encontrados a preços mais acessíveis.

Por que você deve saber sobre isso

A Black Friday pode ser uma boa oportunidade para adquirir o iPhone 13 a um preço mais competitivo. Monitorar os preços e estar atento às ofertas de lojas confiáveis são passos essenciais para garantir uma boa compra. Um valor abaixo de R$ 3.450 para a versão de 128 GB pode ser uma oferta vantajosa nesta temporada de promoções.