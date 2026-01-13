Agricultura de SP anuncia Geraldo Filho como novo secretário da pasta

O governo de São Paulo anunciou nesta terça-feira, 13, Geraldo Melo Filho como novo secretário de Agricultura e Abastecimento do estado. A nomeação foi publicada no Diário Oficial de SP.

O novo secretário substitui Guilherme Piai, que esteve à frente da pasta desde outubro de 2023 e deve disputar uma cadeira na Câmara dos Deputados.

“É um grande desafio ajudar o governador na condução do maior setor da economia brasileira, no maior estado do País”, disse o novo secretário, em nota.

Geraldo Melo Filho é economista e produtor rural. Foi presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) entre 2019 e 2022, e atuou na Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), no Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e na Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar).

Mais recentemente, ocupava o cargo de diretor-geral do Instituto Pensar Agropecuária (IPA), braço técnico da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) no Congresso Nacional.

O agro paulista

No ano passado, o agro paulista registrou superávit de US$ 23,09 bilhões no comércio exterior, mesmo com o impacto do tarifaço dos Estados Unidos no segundo semestre.

As exportações somaram US$ 28,82 bilhões e as importações, US$ 5,73 bilhões, segundo levantamento da APTA, órgão vinculado à Secretaria de Agricultura do Estado. De janeiro a dezembro, o setor respondeu por 40,5% das exportações paulistas, enquanto as importações representaram 6,6% do total estadual.

Os principais grupos exportadores foram o complexo sucroalcooleiro (US$ 8,95 bilhões), carnes (US$ 4,43 bilhões), sucos (US$ 2,98 bilhões), produtos florestais (US$ 2,97 bilhões) e complexo soja (US$ 2,32 bilhões), que juntos concentraram 75,1% das vendas externas. O café aparece em seguida, com US$ 1,82 bilhão.

Na comparação com 2024, houve crescimento nas exportações de café (42,1%), carnes (24,2%) e soja (2%). Já o complexo sucroalcooleiro, os produtos florestais e os sucos registraram retração.

A China foi o principal destino das exportações, com 23,9% de participação, seguida por União Europeia (14,4%) e Estados Unidos (12,1%).

Segundo o comunicado, o tarifaço norte-americano, iniciado em agosto, reduziu significativamente os embarques para os EUA nos meses seguintes, mas parte da queda foi compensada pelo aumento das vendas para outros mercados, como China, México, Canadá, Argentina e Europa.