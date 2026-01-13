Lembra da Holandesa da Batavo? Ela agora é diretora de receitas e inovação

A Batavo lançou uma nova campanha de marketing que transforma a Holandesa, personagem presente nas embalagens da marca há quase 100 anos, em protagonista da comunicação. Pela primeira vez, a figura deixa de ser apenas parte do logo e passa a ocupar um cargo simbólico dentro da empresa: diretora de receitas e inovação.

Na campanha, a Holandesa ganha vida como personagem de inteligência artificial, com papel ativo na narrativa da marca. A proposta é acompanhar sua busca pela “receita perfeita”, em uma jornada que envolve experimentação de sabores, investigação de tendências e conexão entre inovação e a essência da Batavo.

De acordo com o conceito, a personagem nasceu em Carambeí, no interior do Paraná, cidade marcada pela tradição holandesa e pela cultura leiteira. A partir desse ponto, ela atravessa a história da Batavo e passa a conduzir também a visão de futuro da marca, explorando referências contemporâneas sobre alimentação, sustentabilidade e sabor, sempre com base na cultura leiteira da Holanda e no desenvolvimento de iogurtes e produtos lácteos.

“A Holandesa sempre foi parte da nossa história, mas agora ela se torna narradora, voz e protagonista da Batavo. Pela primeira vez, um personagem assume um cargo dentro da empresa, com voz ativa e participação real nas iniciativas da marca. Trazer a Holandesa para a vida é também dar vida ao futuro da Batavo”, diz Raphael Cumplido, diretor de marketing da Batavo.

A campanha marca o início de um arco narrativo que será desenvolvido ao longo de 2026. Estão previstas ações como press trips, entrevistas, ativações, presença em programas de TV e experiências culturais, que devem apresentar não apenas novos produtos, mas também o universo da personagem e sua forma de enxergar o mundo que a inspira.

A estratégia foi criada pela Talent, por meio do LacLab, time dedicado à Lactalis, dona da Batavo. Para a agência, a Holandesa representa uma das mais profundas materializações da visão criativa da marca.

“Ela deixa de ser apenas um ícone, e passa a ter uma história real. Essa é uma das ideias que nasceram dentro do LacLab, um hub interdisciplinar estruturado com profissionais híbridos da agência e do cliente. Foi a partir dessa integração que conseguimos construir uma visão estratégica e contínua para a marca”, afirma Gustavo Victorino, chief creative officer da Talent.

Com a iniciativa, a Batavo passa a reunir passado, presente e futuro em torno da personagem que sempre simbolizou a marca, agora reposicionada como condutora oficial de sua narrativa.