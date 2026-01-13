Carreira

27 frases que mostram por que inteligência emocional é essencial para sua carreira

Selecionadas por especialista, as citações revelam como dominar emoções impacta sua vida profissional

(Getty Images)

(Getty Images)

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 10h19.

A inteligência emocional já não é mais uma habilidade “desejável”: ela se tornou essencial para quem quer crescer no mercado de trabalho, liderar com empatia e tomar boas decisões sob pressão. 

Pensando nisso, o especialista Justin Bariso, autor do livro EQ Aplicado, reuniu 30 frases sobre o tema que ajudam a refletir — e agir — de forma mais consciente. As informações foram retiradas de Inc.

1. ‘Quero usar minhas emoções, desfrutá-las e dominá-las’ — Oscar Wilde

Não se trata de suprimir emoções, mas de controlá-las. Um profissional que age com equilíbrio transmite segurança, e cresce mais rápido.

2. ‘Agir com inteligência exige mais do que inteligência’ — Fiódor Dostoiévski

Saber lidar com pessoas, contextos e tensões é tão importante quanto ter conhecimento técnico.

3. ‘Enfrentar nossos sentimentos sempre exige força, não fraqueza’ — Fred Rogers

Reconhecer o que se sente, sem negar ou reprimir, é o primeiro passo da maturidade emocional.

4. ‘Quando a raiva surgir, pense nas consequências’ — Confúcio

Responder no impulso pode destruir oportunidades. Respirar antes de agir é uma estratégia — não fraqueza.

As emoções podem te travar ou te impulsionar. Em apenas 6 horas, aprenda a controlá-las e use-as a seu favor

5. ‘Educação é a capacidade de ouvir quase tudo sem perder o temperamento ou a autoconfiança’ — Robert Frost

Feedbacks difíceis fazem parte da vida profissional. Quem ouve sem se abalar, evolui mais rápido.

6. ‘A decisão mais importante que você toma é estar de bom humor’ — Voltaire

Seu humor afeta quem trabalha com você. Atitudes positivas geram ambientes mais produtivos.

7. ‘Não quero estar à mercê das minhas emoções’ — Oscar Wilde

Profissionais de alta performance sabem canalizar emoções a seu favor, em vez de se tornarem reféns delas.

8. ‘Cuidado com seus pensamentos, pois eles se tornam palavras…’ — Frank Outlaw

Todo comportamento começa na mente. Autoconsciência é o primeiro passo para o domínio emocional.

9. ‘O que te preocupa, te domina’ — John Locke

Identificar o que está por trás da ansiedade ajuda a recuperar o controle das decisões.

10. ‘Sentimentos são algo que você tem; não algo que você é’ — Shannon L. Alder

Você sente raiva, mas não é uma pessoa raivosa. Separar a emoção da identidade é libertador.

11. ‘Empatia não significa concordar’ — Chris Voss

É possível discordar com respeito. A empatia é uma ponte, não uma renúncia de opinião.

12. ‘Sua emoção pode ser inimiga. Se você se entregar a ela, perde a si mesmo’ — Bruce Lee

Quem não domina o que sente, se torna imprevisível, e isso é perigoso no trabalho. Marcas emocionais duram mais que resultados.

13. ‘Aqueles que não ouvem devem sentir’ — Provérbio alemão

Ignorar alertas e emoções pode levar a aprendizados mais duros. Escute antes de agir.

14. ‘Não reaja emocionalmente à crítica’ — Norman Vincent Peale

Analise se há verdade e, se sim, melhore. Se não, siga em frente.

15. ‘Você pode não perceber, mas um chute nos dentes pode ser a melhor coisa do mundo’ — Walt Disney

Fracassos emocionais ensinam mais que muitas vitórias.

16. ‘Um homem deve se apegar ao próprio coração, ou logo perderá a cabeça também’ — Nietzsche

A emoção mal gerida desorganiza o pensamento, mas a lucidez nasce do equilíbrio interno.

17. ‘A ideia de que precisamos ser protegidos de emoções desconfortáveis é absurda’ — John Cleese

Crescimento exige enfrentar o que incomoda, inclusive dentro de você.

Quer transformar suas emoções em força? Inscreva-se gratuitamente e descubra como agir com equilíbrio em qualquer situação

18. ‘Trate seus homens como filhos queridos. E eles o seguirão até o vale mais profundo’ — Sun Tzu

Liderança é vínculo emocional. Conquiste pela confiança, não pelo medo.

19. ‘Tato é a habilidade de fazer um ponto sem criar um inimigo’ — Isaac Newton

No ambiente profissional, a forma importa tanto quanto o conteúdo.

20. ‘Se você ama ser bajulado, merece o bajulador’ — Shakespeare

Autoconhecimento é proteção contra manipulações emocionais.

21. ‘Poucos são capazes de expressar opiniões diferentes das do seu meio’ — Albert Einstein

Posicionar-se com equilíbrio é um sinal de inteligência emocional.

22. ‘Ele só lucra com elogios quem valoriza a crítica’ — Heinrich Heine

Aprender com críticas exige humildade emocional.

23. “Cuidar da mente... conhecer a si mesmo.” — Sócrates

A base da inteligência emocional é o autoconhecimento.

24. ‘É valioso ser censurado por amigos e elogiado por inimigos’ — René Descartes

Quem ouve a verdade cresce. Quem só busca aplausos, estagna.

25. ‘Suas emoções são escravas dos seus pensamentos…’ — Elizabeth Gilbert

Mude o que pensa, e mudará como sente.

26. ‘Todos devem ser prontos para ouvir, lentos para falar e lentos para se irritar…’ — A Bíblia (Tiago 1:19)

Essa é uma fórmula clássica de sabedoria emocional, e de sucesso em qualquer equipe.

27. ‘Felicidade depende de nós mesmos’ — Aristóteles

Não é o que acontece, mas como você responde, que define sua experiência.

Aprenda sobre inteligência emocional com especialistas

No fim das contas, dominar a inteligência emocional é dominar a si mesmo. Esse curso é uma oportunidade gratuita para aprender a se automotivar diante de dificuldades, manter o equilíbrio em momentos de alta pressão e liderar com empatia e impacto. 

Se você quer transformar suas emoções em um diferencial competitivo, esta é a hora de dar o próximo passo. O curso online gratuito Inteligência Emocional é a oportunidade de desenvolver habilidades que podem transformar sua carreira. 

Inscreva-se agora e descubra como dominar suas emoções pode ser o diferencial que faltava para acelerar sua trajetória

