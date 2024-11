Qual iPhone comprar na Black Friday? Compare as opções e ofertas

A Black Friday é uma das melhores épocas do ano para quem está pensando em adquirir um iPhone. Com grandes descontos e promoções especiais, é possível encontrar o modelo dos sonhos por um preço mais acessível. Porém, com tantas opções no mercado, como saber qual iPhone vale mais a pena comprar? Para te ajudar nessa decisão, vamos comparar os principais modelos disponíveis e as ofertas que podem surgir durante a Black Friday 2024.

1. iPhone 16 e iPhone 16 Plus: lançamentos de 2024

Os modelos mais acessíveis da linha iPhone 16, o iPhone 16 e iPhone 16 Plus, vêm com design semelhante ao dos modelos anteriores, mas com melhorias nas câmeras e no desempenho. Ambos têm telas OLED de alta qualidade e chip A17 Bionic, o que garante desempenho eficiente para tarefas cotidianas e jogos. O iPhone 16 Plus se destaca pela tela maior (6,7 polegadas contra 6,1 polegadas do iPhone 16), o que pode ser um diferencial para quem prefere uma tela mais espaçosa para mídia e jogos. Segundo o índice de preços do Buscapé, o iPhone 16 na versão 128gb está com o menor preço dos últimos 6 meses, custando R$ 5699,00.

2. iPhone 16 Pro e 16 Pro Max: os modelos topo de linha

Já os modelos Pro trazem câmeras mais avançadas e recursos exclusivos. Ambos os modelos Pro contam com a tela ProMotion de 120 Hz e o chip A17 Pro, que oferece potência extra para quem precisa de performance mais robusta, seja para edição de fotos e vídeos ou jogos mais exigentes. A principal diferença entre o iPhone 16 Pro e o 16 Pro Max é o tamanho da tela (6,1 polegadas contra 6,7 polegadas) e a duração da bateria, que é ligeiramente maior no Pro Max. Os descontos no iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max geralmente são mais limitados em comparação com as versões mais simples, mas é possível encontrar promoções interessantes, principalmente em varejistas online ou em pacotes oferecidos por operadoras de telefonia.

3. iPhone 15 e iPhone 15 Plus: custo-benefício e novidades

Os modelos iPhone 15 e iPhone 15 Plus são os mais acessíveis da linha e oferecem uma boa relação custo-benefício para quem quer um iPhone de última geração, mas não quer pagar um preço exorbitante. O iPhone 15 tem o preço mais baixo da linha 15, com uma tela de 6,1 polegadas, chip A16 Bionic e câmeras aprimoradas. O iPhone 15 Plus oferece a mesma configuração, mas com uma tela maior, de 6,7 polegadas, ideal para quem gosta de telas maiores. Durante a Black Friday, esses modelos podem receber descontos interessantes. Se você busca um dispositivo com bom desempenho e a maioria dos recursos mais recentes sem pagar o preço premium dos modelos Pro, essas são as opções ideais. Segundo o índice de preços do Buscapé, o iPhone 15 na versão 128gb teve um preço médio de R$ 4749,00 nos últimos 40 dias.

4. iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max: para quem busca mais desempenho e recursos

Se você é um usuário mais exigente e deseja um iPhone com mais recursos, o iPhone 15 Pro e o iPhone 15 Pro Max são as melhores opções. Esses modelos são projetados para quem precisa de desempenho de ponta, especialmente em áreas como câmeras, processador e tela. O iPhone 15 Pro tem uma tela de 6,1 polegadas e oferece o chip A17 Pro, que entrega o melhor desempenho da linha. O iPhone 15 Pro Max, com tela de 6,7 polegadas, tem o mesmo chip, mas traz mais recursos de câmera e uma bateria um pouco maior, sendo ideal para quem deseja o melhor em fotografia e desempenho. Os descontos no iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max tendem a ser menores do que nas versões mais simples, mas você pode encontrar promoções, especialmente em varejistas online e em pacotes com planos de operadoras.

5. iPhone 14 e iPhone 14 Plus: uma opção mais econômica com bons recursos

O iPhone 14 e o iPhone 14 Plus ainda são ótimas opções para quem busca um iPhone com desempenho sólido, mas não precisa das novidades do modelo mais recente. Esses dispositivos têm muitos dos recursos do iPhone 15, como o chip A15 Bionic, câmeras de qualidade e uma boa duração de bateria. O iPhone 14 e o iPhone 14 Plus são mais baratos do que os modelos da linha 15, com a versão Plus oferecendo a mesma tela maior, mas com uma configuração mais simples. A versão básica pode ser encontrada por volta dos R$ 4.000. Durante a Black Friday, esses modelos podem ter descontos um pouco maiores, tornando-os uma excelente opção para quem não quer investir no modelo mais caro, mas ainda assim deseja um iPhone moderno e eficiente.

6. iPhone 13: uma opção mais acessível com bom custo-benefício

Embora não seja o modelo mais recente, o iPhone 13 ainda é uma excelente opção para quem quer um iPhone de qualidade sem gastar tanto. Ele conta com o chip A15 Bionic, que é bem rápido, e uma tela de 6,1 polegadas, além de câmeras competentes para a maioria das situações. O iPhone 13 é o modelo mais barato entre as opções atuais e pode ser uma boa escolha se o seu objetivo for economizar. O desconto para o iPhone 13 na Black Friday pode ser de até 25% a 35%, o que faz dele uma das opções mais vantajosas para quem procura um iPhone de qualidade por um preço acessível. Atualmente, é possível encontrar o iPhone 13 de 128 GB por aproximadamente R$ 3.499.

7. iPhone SE (2022): o mais barato da Apple, ideal para quem não precisa de tela grande

O iPhone SE (2022) é o modelo de entrada da Apple e oferece o melhor custo-benefício para quem não faz questão de uma tela grande ou recursos avançados de câmera. Ele vem com o chip A15 Bionic e tem uma tela de 4,7 polegadas, sendo compacto e eficiente para quem usa o celular para tarefas mais básicas. O iPhone SE é o modelo mais "raiz" da Apple, com tela pequena e botão físico para iniciar. Os preços podem chegar a R$ 3.739. Durante a Black Friday, você pode encontrar o iPhone SE (2022) com descontos, que podem torná-lo uma opção interessante quem deseja entrar no ecossistema da Apple.

Qual iPhone vale mais a pena comprar na Black Friday?

A escolha do iPhone ideal depende muito das suas necessidades e orçamento. Se você busca um modelo com as últimas inovações, os iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max são as melhores opções, embora os descontos possam ser menores. Se o objetivo é economizar, o iPhone 14 e o iPhone 13 são ótimas alternativas, com bons descontos durante a Black Friday. Para quem não precisa de muitos recursos avançados, o iPhone SE (2022) oferece o melhor custo-benefício.

Como aproveitar as ofertas?

Pesquise antes: Compare os preços em diferentes lojas e plataformas online.

Compare os preços em diferentes lojas e plataformas online. Verifique as promoções exclusivas: Algumas lojas oferecem descontos adicionais ou parcelamento sem juros durante a Black Friday.

Algumas lojas oferecem descontos adicionais ou parcelamento sem juros durante a Black Friday. Considere a troca ou o parcelamento: Algumas operadoras oferecem promoções vantajosas se você estiver disposto a renovar seu contrato de plano.

Conclusão:

Seja para garantir um modelo de ponta ou para economizar, a Black Friday é a oportunidade ideal para adquirir um iPhone. Avalie suas necessidades, compare as ofertas e aproveite os descontos para encontrar o modelo perfeito para você.