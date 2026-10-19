Gemini e ChatGPT no carro: veja como ativar IA no Android Auto e CarPlay

IA no carro: Gemini assume o lugar do Google Assistente no Android Auto, enquanto o ChatGPT ganhou app de voz no CarPlay (ChatGPT/Reprodução)
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Publicado em 19 de outubro de 2026 às 14h01.
O Gemini está sendo integrado ao Android Auto no Brasil no lugar do Google Assistente e responde ao comando "Ok Google". No iPhone, o ChatGPT funciona como app de conversa por voz no CarPlay desde março de 2026, com iOS 26.4 ou superior. A IA do Google opera rotas, mensagens e música; a da OpenAI apenas conversa e não acessa mapas nem dados do veículo.
Quem espelha o celular na central multimídia já pode usar inteligência artificial (IA) por voz no carro, mas o caminho muda conforme o sistema. No Android Auto, o Gemini está substituindo o Google Assistente e passa a responder ao "Ok Google". No Apple CarPlay, o ChatGPT ganhou app próprio no fim de março de 2026, depois que a Apple liberou, com o iOS 26.4, a integração de assistentes de voz de outras empresas.
As duas IAs cumprem papéis diferentes ao volante. O Gemini executa tarefas do Android Auto, como traçar rotas e enviar mensagens. O ChatGPT funciona como uma conversa por voz, sem acesso a mapas, localização ou funções do veículo.
O Android Auto funciona no Brasil. Para rodar o Gemini, é preciso um carro ou som automotivo compatível e um celular Android atualizado. Aparelhos com Android 10 ou superior já trazem o Android Auto embutido, e a conexão sem fio exige Android 11 ou superior, além de suporte do próprio veículo.
O Google faz a troca do Assistente pelo Gemini no servidor, de forma gradual. Por isso, alguns usuários ainda podem ver a experiência antiga por um período. Para ativar o recurso:
O Gemini responde pela tela do Android Auto e pelos alto-falantes do carro.
Para conversas contínuas, sem repetir o comando de ativação a cada frase, o Google prevê a chegada do Gemini Live ao Android Auto em atualizações graduais. Onde o recurso já foi liberado, o comando é "Ok Google, falar Live". O modo serve para planejar uma viagem ou tirar dúvidas mais longas.
O ChatGPT no CarPlay exige iPhone com iOS 26.4 ou superior, o app ChatGPT na versão mais recente e um carro compatível com CarPlay, com ou sem fio. A OpenAI informa que o recurso vale para todos os países e planos, inclusive no gratuito. O passo a passo é este:
O app não tem palavra de ativação, como "Ei, ChatGPT". A cada trajeto, o motorista precisa abrir o ícone na tela. Para encurtar o processo, a OpenAI permite ativar a opção "Iniciar automaticamente no CarPlay", em Configurações > Voz, no app do iPhone. Com ela ligada, o ChatGPT abre direto no modo de voz na próxima conexão.
Pela tela do carro, também é possível retomar conversas recentes ou fixadas e abrir chats salvos em projetos. As respostas são apenas em áudio, regra da Apple para reduzir a distração do motorista.
A diferença entre os dois está no nível de acesso ao sistema. Um opera funções do carro conectado; o outro só conversa.
No iPhone, a Siri continua responsável pelas ações do sistema, como ligar para um contato, ditar mensagens ou abrir rotas no Apple Maps, Google Maps ou Waze. O ChatGPT entra como um app adicional, não como substituto.
Se o Android Auto continua com o Google Assistente ou não responde ao "Ok Google", as causas mais comuns são fáceis de corrigir:
Se nada disso resolver, o motivo pode ser a liberação gradual: a conta ainda não recebeu o Gemini no Android Auto.
Quem prefere a experiência anterior pode trocar o assistente no celular:
Com a migração em andamento, essa opção pode deixar de existir em algumas contas.
O comando de voz reduz o toque na tela, mas não elimina a distração mental. Nos Estados Unidos, a NHTSA, agência federal de segurança no trânsito, abriu em fevereiro de 2026 o processo para um estudo em simulador com 144 motoristas. A pesquisa compara seis interfaces de voz, entre elas Android Auto, CarPlay e Google Built-In, para medir o efeito sobre atenção e carga cognitiva.
A própria OpenAI orienta não interagir com a tela com o carro em movimento. Algumas práticas reduzem o risco:
Não. Segundo a OpenAI, o ChatGPT no CarPlay funciona em todos os planos, incluindo o gratuito. No Android Auto, o uso básico do Gemini também não exige assinatura.
Sim. O Android Auto funciona no país, e o Google libera o Gemini na plataforma de forma gradual.
Não. A OpenAI informa que o app não acessa mapas nem localização em tempo real. Para navegação, use Apple Maps, Google Maps ou Waze.
O iOS 26.4 abriu o CarPlay para apps de conversa por voz de outras empresas, mas cada desenvolvedor precisa adaptar o próprio app. A disponibilidade aparece na tela do CarPlay depois que o app Gemini é atualizado no iPhone.
Não. A Siri segue como assistente do sistema. O ChatGPT funciona como app separado, aberto pela tela do carro.