Por Leandro Marçal*

Falar em tecnologia é entender que o que funciona hoje precisa estar preparado para evoluir amanhã. Ao mesmo tempo, a inovação precisa avançar sem comprometer a segurança, a estabilidade e a continuidade de operações das quais milhares de pessoas dependem diariamente. É nessa equação entre evolução e confiabilidade que a tecnologia gera valor.

Nesse contexto, encontramos o verdadeiro desafio da modernização tecnológica. Não existe arquitetura definitivamente moderna. Toda solução acumula dependências, exige manutenção e precisa acompanhar novas demandas de negócio. A questão central, portanto, é construir uma estrutura capaz de evoluir continuamente, com simplicidade, eficiência e segurança.

Em instituições com décadas de operação, isso exige uma visão diferente sobre o legado. Sistemas históricos carregam regras de negócio, conhecimento acumulado e capacidades que continuam essenciais. Substituí-los indiscriminadamente pode custar caro e introduzir riscos desnecessários. Acredito que o caminho é identificar o que precisa mudar, preservar o que gera valor e reduzir as dependências que limitam a evolução.

Esse trabalho permite direcionar cada aplicação conforme sua contribuição para o negócio, considerando oportunidades de otimização, racionalização ou reescrita. A modernização deixa de ser uma troca generalizada de sistemas e passa a responder a prioridades concretas, como reduzir custos, mitigar riscos e acelerar a entrega de produtos.

Melhorar a experiência de usuário

Essa lógica também muda a forma de pensar a experiência do cliente. Se uma pessoa precisa realizar um pagamento, contratar um serviço ou resolver uma pendência, a tecnologia deve permitir que isso aconteça com menos fricção. Para chegar a esse resultado, muitas vezes é necessário transformar primeiro as camadas que conectam o cliente aos sistemas centrais, desacoplando dependências e criando interfaces que permitam evoluir os canais sem reconstruir toda a estrutura existente.

A inteligência artificial, por sua vez, começa a ampliar as possibilidades desse trabalho. Além de criar capacidades nos produtos, ela pode ajudar a compreender sistemas complexos, identificar dependências, recuperar regras de negócio e acelerar diversas etapas dos processos, que por sua vez também estão mudando.

Esses ganhos, porém, precisam vir acompanhados de critérios rigorosos de qualidade, segurança e supervisão. Gerar código mais rapidamente não resolve, por si só, a complexidade de um ambiente tecnológico. É preciso garantir que as soluções sejam testáveis, observáveis, economicamente sustentáveis e capazes de operar com confiabilidade.

O mesmo princípio vale para a nuvem. Migrar aplicações sem rever sua arquitetura e seu modelo operacional pode apenas transferir custos e complexidade. A escolha tecnológica deve considerar o desafio a resolver, a criticidade da operação, os requisitos de segurança e o valor esperado. Em alguns casos, a melhor decisão será migrar; em outros, otimizar o ambiente existente ou eliminar componentes que já não fazem sentido.

Modernizar mantendo o negócio

Para sustentar esse modelo, arquitetura e engenharia precisam trabalhar juntas desde a concepção dos produtos. O objetivo é antecipar decisões, reduzir retrabalho e permitir que as equipes avancem com autonomia, mantendo sempre coerência, segurança e governança.

Essa capacidade será ainda mais importante à medida que aplicações e serviços passem a ser utilizados por agentes de inteligência artificial, além dos canais tradicionais. Preparar essa realidade exige serviços interoperáveis, identidade e autorização bem definidas, rastreabilidade e controles proporcionais ao nível de autonomia de cada agente.

Acredito que o futuro da arquitetura não será determinado por uma tecnologia isolada. Será definido pela capacidade de combinar ambientes, preservar o que funciona, simplificar o que se tornou desnecessariamente complexo e incorporar novas capacidades com responsabilidade. Modernizar, no fim do dia, é criar condições para que o negócio continue mudando. A melhor arquitetura é aquela que transforma decisões em resultados, permite entregar valor ao cliente com mais agilidade e mantém a confiança que sustenta a operação.

*Leandro Marçal é diretor de tecnologia do Bradesco

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