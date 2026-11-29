*Por Daniel Nardin e Marcio Nagano

“O El Niño está se aproximando do seu ápice. E é um super El Niño, o maior de todos, o mais quente, mais forte. E nós precisamos saber o que fazer, como se prevenir para esses tempos difíceis”.

A afirmação não é de um ativista climático ou cientista nas plenárias ou corredores da COP31, a Conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre mudanças climáticas, realizada em Antalya, na Turquia.

Mais do que alertar ou revelar preocupação com discursos ou em entrevistas, a frase de um estudante de 14 anos da rede pública de ensino do Pará justifica a ação que ele e mais três colegas já realizaram na prática.

Kauê Monteiro é aluno do oitavo ano da Escola Estadual Paulo Mendes, de Ananindeua, no Pará. Ele é um dos criadores do Monitor do Clima, um aplicativo desenvolvido com apoio da inteligência artificial e utilizando bases de dados científicas oficiais para prever eventos climáticos severos.

A ferramenta ajuda diretores e professores a acionar o protocolo de enfrentamento do El Niño, divulgado no início deste mês pela Secretaria de Educação do Pará (Seduc).

O Monitor do Clima foi desenvolvido em conjunto por Kauê e pelas estudantes Aynna Nascimento, de 14 anos, e Nayara Brito, de 12 anos, ambas alunas da Escola Estadual Professora Anésia, além de Davi Nogueira, da Escola Ramiro Olavo Ribeiro de Castro.

O aplicativo foi criado durante as aulas no Centro de Inovação e Sustentabilidade da Educação Básica (Ciseb), vinculado à Seduc. A unidade recebe alunos de diferentes escolas da Região Metropolitana de Belém para aulas de tecnologia, como inteligência artificial, desenvolvimento de sistemas e robótica.

A ideia surgiu após a provocação de professores do centro, que procuraram alunos voluntários para desenvolver o projeto.

A iniciativa utilizou dados de bases oficiais como o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) e o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam).

“Nosso aplicativo reúne informação se, por exemplo, o município tem risco de seca, de enchente, se está muito alta a temperatura, se tem risco de queimadas. E assim, o diretor da escola já pode se antecipar e preparar, para tomar ação se for preciso, como suspender as aulas ou já arrumar tudo para aulas online, por exemplo, para não prejudicar os alunos e eles não corram nenhum risco”, explica Nayara.

Já a estudante Aynna Nascimento acredita que a ferramenta vai ajudar outros estudantes, num cenário que exige prevenção e ações rápidas nos próximos meses. Eles buscaram trabalhar com agilidade, entendendo a urgência do tema após as pesquisas e estudos.

“A gente está sofrendo agora com o El Niño e vai ter o pico dele em janeiro. Então, isso aqui serve para alertar os diretores e que eles possam tomar uma providência para a escola”, reforça.

O Monitor do Clima não está disponível publicamente e está sendo utilizado como protótipo pela equipe da Seduc. A ferramenta foi repassada aos diretores da rede estadual.

De acordo com Mauro Tavares, da Coordenação de Educação Ambiental da Seduc e um dos membros do Comitê de Gestão e Resposta aos Efeitos do El Niño nas Escolas Públicas do Pará, criado este ano, a ferramenta já está sendo usada para acompanhar os casos e apoiará as ações do comitê e das escolas.

“O monitor identifica em bases oficiais condições de risco térmico, fumaça, queimadas, estiagem e aumento de temperatura, com geolocalização da escola. E assim serve como um gatilho, para o diretor da escola acionar o protocolo, comunicando o DRE (Diretoria Regional de Ensino), que informa o comitê gestor. E nós aqui podemos acompanhar e orientar da melhor forma, também realizando ações. Todo esse fluxo começa pela escola e com o monitor eles tem uma ferramenta para acompanhar e prever com mais qualidade”, afirma Tavares.

As ações preventivas são justificadas pela ciência. No final de outubro, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) divulgou um novo boletim do Painel El Niño 2026-2027, destacando que há 95% de probabilidade de que o fenômeno alcance intensidade “muito forte” nos próximos meses.

O evento poderá estar entre os mais intensos registrados desde 1950.

Como os alunos usam a inteligência artificial para monitorar o clima

A partir da base de dados e usando a IA para sistematizar as informações, os estudantes, acompanhados por professores, construíram a plataforma que fez o cálculo dos últimos cinco anos da temperatura em todos os 144 municípios do Pará.

Na sequência, inseriram as localizações exatas das mais de 900 escolas da rede pública estadual.

Com os comandos certos, a inteligência artificial produz uma previsão atualizada em tempo real das condições meteorológicas para os próximos sete dias na área de cada unidade escolar.

A iniciativa dos alunos vai além: eles inseriram no sistema o bandeiramento do Protocolo da Seduc para o El Niño, que identifica os níveis de alerta em vermelho, amarelo e verde, facilitando a visualização da gravidade prevista.

Com o diagnóstico e a previsão, a plataforma tem ainda outra função, facilitando a ação dos gestores escolares.

Com um clique, eles podem criar um alerta de situação e receber em segundos as instruções previstas no protocolo, com medidas como suspensão de aulas ou pedido de apoio para a Seduc.

Ação climática a partir da sala de aula

O acompanhamento dos alunos que criaram a plataforma foi feito pela professora Luana Calandrini, formadora de inteligência artificial do Ciseb. Ela destaca que o exercício serviu não só de aprendizado durante as atividades práticas da turma de inteligência artificial, mas também é multidisciplinar.

Antes de colocar a “mão na massa” para levantar as bases oficiais de dados, os alunos tiveram que pesquisar e estudar sobre o fenômeno do El Niño.

Depois, a atividade revelou também dialogar com disciplinas como geografia, matemática e física, colaborando para o aprendizado dos alunos.

“Dentro do contexto que eles estão vivendo de aquecimento global, a gente consegue trabalhar também a biologia, as ciências, a geografia. Eles conseguem falar sobre temperatura, física e matemática. Está tudo interligado”, resume a professora.

Outro ponto que a professora destaca é que os alunos também compreenderam a importância de checar tudo que a IA produz.

“Eles fizeram a checagem de fonte também, que é muito importante. A gente trabalha muito isso, de identificar as fontes confiáveis e checar o que foi produzido, conferir”, afirma.

Inteligência artificial aliada ao conhecimento das escolas

O professor Mauro Tavares reforça que o monitor desenvolvido pelos alunos ajuda os diretores a identificar previsões de eventos extremos. Mas é no chão da escola e pelos profissionais — gestores e professores — que são tomadas as decisões.

Tavares exemplifica comentando uma situação recente, em que, pelo monitor, uma escola aparecia com bandeiramento vermelho, com aumento de temperatura, agravado pela fumaça e pelas queimadas próximas, que vêm impactando boa parte da região oeste do Pará.

“Então nós do comitê da Seduc fizemos contato com a escola para saber como realmente estava e o que poderíamos fazer. O monitor nos ajuda a identificar e reforçar o diálogo direto”, comenta.

O caso que o professor cita acabou revelando outro ponto importante de adaptação às mudanças do clima e a eventos extremos como o El Niño: compreender as árvores numa escola como infraestrutura.

“Pelo aplicativo, com imagem de satélite, você nota que o entorno é descampado e que a área está com alta elevação de temperatura. Mas, como a escola tem uma área verde interna muito boa, a situação é melhor e favoreceu um microclima ali e não afetou a rotina”, complementa.

Como a conectividade ajuda no enfrentamento das mudanças climáticas

A ferramenta desenvolvida pelos alunos foi apresentada durante uma transmissão ao vivo realizada pela Seduc pelo YouTube na quarta-feira, 11 de novembro. A sessão já possui mais de 2,6 mil visualizações e foi acessada por professores e diretores de toda a rede estadual.

Na live, foram apresentadas as funções do aplicativo e também detalhado o protocolo da Seduc para o enfrentamento das mudanças climáticas e dos efeitos do El Niño para os próximos meses.

Elaborado pela equipe técnica da Secretaria, em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o documento organiza medidas de prevenção, preparação, resposta e recuperação diante de eventos climáticos que possam comprometer a segurança da comunidade escolar e a continuidade das atividades pedagógicas.

A proposta é estabelecer procedimentos para que escolas, Diretorias Regionais de Ensino (DREs) e Seduc atuem de forma articulada, conforme a gravidade de cada situação.

Para Rafael Herdy, diretor de inovação na Seduc, tanto o desenvolvimento dos alunos quanto a conexão em tempo real para orientações com os diretores e professores só são possíveis graças ao avanço da conectividade com internet de qualidade nas escolas.

“É algo que a gente não vê e que gera um impacto direto nas práticas pedagógicas em sala de aula e na própria gestão da rede escolar”, destaca.

No início da sessão, a organização convidou o meteorologista Everaldo Souza, que deu uma aula sobre o fenômeno climático, trazendo mais base científica sobre o assunto.

O pesquisador da Universidade Federal do Pará (UFPA) reforça o quanto iniciativas como essa promovem, na prática, mais divulgação científica e ajudam a disseminar o conhecimento.

“Eu entrei lá e dei uma base científica, então acabou sendo aproveitado. É isso que a gente quer: todo mundo junto, alinhado no mesmo conhecimento para fazer uma aplicação que seja benéfica. Aqui na UFPA sempre recebemos escolas, professores. Mas, não consegue acessar todos, claro. Num evento online com professores de toda a rede, você amplifica muito”, comenta.

Sobre o monitor desenvolvido pelos alunos, o meteorologista reforça a importância de exercícios que coloquem a ciência e a tecnologia no dia a dia dos alunos de maneira prática.

Ele salienta que a base precisa ser checada e ter acompanhamento de especialistas no tema, mas acredita que a iniciativa pode ser aprimorada.

“Isso é espetacular, uma iniciativa extraordinária, talvez até pioneira, ao fazer os alunos estudarem, buscar dados e desenvolver algo tecnológico com aplicação real”, reforça.

O que a ciência diz sobre a gravidade do El Niño

O El Niño de 2026 atingiu mais um marco histórico de aquecimento, de acordo com dados divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No mês de outubro, a temperatura da superfície do mar na área do El Niño 3.4 registrou uma anomalia positiva de 2,47 °C, a maior para esse mês e que configura o fenômeno como muito forte.

O calor extremo causado pelo Super El Niño pode provocar 13,3 mil mortes no Brasil, a maioria nas regiões Norte e Nordeste, de acordo com relatório do Laboratório de Impacto Climático da Universidade de Chicago.

De acordo com o estudo, o país deve ser o mais afetado na América Latina pelo fenômeno, caracterizado pelo aquecimento fora do normal das águas do Oceano Pacífico.

Ao todo, são esperadas, até fevereiro de 2027, 451 mil mortes no planeta com a ocorrência mais intensa do El Niño nos últimos anos.

*Leia a reportagem completa no site da Amazônia Vox.