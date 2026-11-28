Um foguete de 8,7 metros de comprimento deve decolar do Maranhão neste domingo, 29, para testar tecnologias que poderão ser usadas em pesquisas científicas e serviços comerciais se tudo der certo. Desenvolvido pela sul-coreana Innospace, o SEBIT combina um motor híbrido com sistemas de controle responsáveis por manter sua orientação durante a subida.

O lançamento em Alcântara será uma nova tentativa de verificar o desempenho do veículo depois que seu primeiro voo, em agosto, precisou ser interrompido por segurança. Para a missão, a empresa aumentou a força do motor e redesenhou o algoritmo que comanda o foguete.

O dia 29 é a data-alvo divulgada pela fabricante e pela Agência Espacial Brasileira (AEB). A janela operacional vai de 16 de novembro a 11 de dezembro, e a definição final depende do tempo, da prontidão dos equipamentos e das condições de operação. O comunicado consultado não estabelece um horário definitivo.

O que é o foguete SEBIT?

O SEBIT é um veículo suborbital de estágio único, com 70 centímetros de diâmetro na configuração anunciada para o próximo teste. Foi desenvolvido para transportar instrumentos a altitudes de até 100 quilômetros, onde podem ser realizadas pesquisas e verificações tecnológicas.

Em um voo suborbital, o veículo sobe e retorna à Terra sem completar uma volta ao redor do planeta. Colocar um satélite em órbita exige também velocidade horizontal suficiente para que ele continue em queda ao redor da Terra, em vez de retornar diretamente à superfície.

A altitude de até 100 quilômetros corresponde à capacidade apresentada para o projeto. A documentação do anúncio não informa que esse será necessariamente o ponto mais alto alcançado no teste de novembro.

Como funciona o motor híbrido?

Um motor híbrido combina combustível sólido e oxidante líquido. O combustível fornece a energia da reação, enquanto o oxidante permite sua queima. O foguete transporta os dois componentes, sem depender do oxigênio disponível no ar para manter a combustão.

Quando o oxidante chega à câmara de combustão e reage com o combustível, a queima produz gases quentes. Eles se expandem e saem em alta velocidade pelo bocal do motor. A expulsão dos gases em uma direção produz uma força no sentido contrário, que impulsiona o foguete.

No SEBIT que voou em agosto, o relatório do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) registra o uso de óxido nitroso e uma mistura de parafina como propelentes.

Para o novo teste, a Innospace anunciou a passagem de um motor da classe de três para quatro toneladas-força de empuxo. A unidade descreve a força de propulsão, e não o peso do veículo ou a quantidade de carga que ele consegue transportar.

Como o foguete mantém a direção?

Além de produzir força para subir, o veículo precisa controlar sua orientação. O SEBIT utiliza quatro aletas na parte inferior, que interagem com o ar para ajudar a corrigir seus movimentos. O relatório do primeiro voo também descreve pequenos propulsores de controle, que atuam por reação.

Na análise divulgada em setembro, a Innospace informou ter encontrado diferenças entre o comportamento previsto e o observado durante a fase de baixa velocidade. As correções envolveram o algoritmo de controle das aletas, além dos procedimentos de projeto e teste.

A empresa pretende verificar no próximo voo como o controle redesenhado e o motor mais potente se comportam juntos. A missão também deverá produzir dados para avaliar a estabilidade e a confiabilidade do veículo antes da expansão dos serviços comerciais.

O que aconteceu no primeiro lançamento?

No teste de 19 de agosto, o SEBIT apresentou anomalias de orientação durante a subida. Segundo o Cenipa, o sistema de terminação de voo foi acionado aproximadamente 36 segundos após a decolagem. Os fragmentos caíram no mar, a cerca de quatro quilômetros do setor de preparação e lançamento.

O sistema de segurança descrito pela fabricante interrompe o fornecimento de oxidante, encerrando a propulsão, e executa a separação do veículo. A Innospace informou que o mecanismo funcionou na sequência prevista.

Para que serve um voo que não coloca satélites em órbita?

A Innospace pretende vender voos suborbitais para clientes que precisam testar equipamentos e realizar experimentos em grande altitude ou em microgravidade. A fabricante cita aplicações em áreas como espaço, defesa, biotecnologia, medicina e novos materiais.

A microgravidade pode ocorrer durante a parte do percurso em que a carga está em queda livre. Nessa condição, o equipamento e seu conteúdo caem juntos, produzindo uma situação de aparente ausência de peso. A gravidade continua atuando, mas seus efeitos sobre o experimento diferem daqueles observados em uma bancada apoiada no chão.

Isso permite estudar, por exemplo, como fluidos e materiais se comportam com menor influência do peso aparente. O teste anunciado para novembro faz parte do desenvolvimento do foguete; a relação de possíveis aplicações comerciais não equivale a uma lista de experimentos confirmados a bordo.

Qual é a diferença entre SEBIT e Hanbit-Nano?

O Hanbit-Nano, também desenvolvido pela Innospace, é destinado a colocar pequenos satélites em órbita. Sua missão de dezembro de 2025, lançada de Alcântara, terminou após uma falha durante a subida.

O SEBIT usará o período operacional que havia sido reservado ao Hanbit-Nano neste ano. Segundo o cronograma divulgado pela AEB e pela empresa, a próxima tentativa do lançador orbital tem como meta o primeiro semestre de 2027.