Dell Technologies mostra como transformar projetos de IA em resultados concretos

À medida que a inteligência artificial avança dos projetos experimentais para o dia a dia das empresas, cresce o desafio de decidir onde investir, controlar custos e transformar o potencial da tecnologia em resultados concretos.

Essa foi a mensagem que abriu o Dell Technologies Forum Brasil, evento que reuniu milhares de pessoas no Expo Transamérica, em São Paulo, no último dia 5.

“Não é mais sobre adotar a inteligência artificial; é sobre como potencializar o seu negócio através dela”, disse Diego Puerta, presidente da Dell Technologies no Brasil.

Para ele, as empresas que avançam identificam o que torna seu negócio único e usam a IA para ampliar essas capacidades. “A transformação não acontece quando você usa tecnologia. Ela acontece quando entra na estratégia, muda a operação e começa a resolver problemas de negócio de verdade.”

Os dados de uma pesquisa da IDC encomendada pela Dell Technologies ajudam a dimensionar esse movimento. Realizado entre setembro e outubro de 2026 com 250 organizações, o levantamento aponta que 57% das empresas brasileiras já levaram a IA além da fase experimental.

Entre as grandes empresas, o índice chega a 72%; nas pequenas e médias, fica em 42%. Nos próximos dois anos, a parcela do orçamento de TI destinada à inteligência artificial deve subir de 28% para 42%.

"A transformação não acontece quando você usa tecnologia. Ela acontece quando entra na estratégia, muda a operação e começa a resolver problemas de negócio de verdade" Diego Puerta, presidente da Dell Technologies no Brasil

A expansão da IA traz novos desafios para as áreas de tecnologia, sobretudo em infraestrutura, segurança e custos. Quase metade das empresas ouvidas pela IDC (48%) cita a segurança e a proteção de dados como obstáculos para adotar IA em nuvem; 35% mencionam a imprevisibilidade dos gastos. A expansão da IA traz novos desafios para as áreas de tecnologia, sobretudo em infraestrutura, segurança e custos. Quase metade das empresas ouvidas pela IDC (48%) cita a segurança e a proteção de dados como obstáculos para adotar IA em nuvem; 35% mencionam a imprevisibilidade dos gastos.

Ao mesmo tempo, 93% esperam processar mais tokens — unidades de uso dos modelos generativos — nos próximos 12 meses. Embora 45% já monitorem esse consumo, a pesquisa indica que ainda faltam práticas estruturadas para otimizá-lo.

A conta de escalar

Esse controle ganha importância à medida que a IA sai da fase de testes e passa a fazer parte das operações. Com o uso mais frequente, cresce também o consumo de tokens. Tarefas mais longas e a interação entre agentes podem elevar rapidamente a demanda por processamento e custos.

Por isso, acompanhar e otimizar esse uso se torna essencial para equilibrar desempenho, eficiência e gastos. Essa estratégia, conhecida como tokenomics, foi um dos temas do Dell Technologies Forum.

Segundo Luiz Valentim, líder de Desenvolvimento de Negócios em Inteligência Artificial da Dell, uma interação que antes consumia 10 mil tokens pode chegar a 500 mil.

“A IA generativa está impulsionando a transformação; e a IA agêntica é a linha de produção que vai transformar isso em escala”, afirmou.

Para ajudar as empresas a levar a IA dos projetos-piloto à operação, a Dell apresentou a AI Factory. A abordagem integra infraestrutura, dados, modelos, aplicações e serviços, com opções para executar as cargas em ambientes próprios, na nuvem ou nos dois. A escolha depende das necessidades de desempenho, custo e segurança de cada aplicação.

A pesquisa da IDC mostra que as empresas já se movimentam nessa direção: 43% pretendem adotar uma infraestrutura híbrida, que combina diferentes ambientes de TI, e 45% planejam implementar práticas de FinOps – modelo que reúne tecnologia, finanças e áreas de negócio para acompanhar e otimizar gastos com nuvem e outros serviços digitais.

Da infraestrutura à operação

A relação entre infraestrutura, escala e resultado apareceu nos relatos de empresas que participaram do evento. O Sem Parar Corpay, por exemplo, instalou uma estrutura própria para processar aplicações de IA já maduras e manteve na nuvem os experimentos e as demandas sazonais. A companhia tem mais de 8 milhões de tags ativas.

Uma das aplicações analisa as interações do call center para identificar problemas e oportunidades de melhoria. Segundo Paulo Henrique Scrideli, vice-presidente de TI do Sem Parar Corpay, a cobertura passou de cerca de 20% das conversas — antes analisadas por amostragem — para quase 100%.

A mesma estrutura já dá suporte a cinco aplicações, entre elas um copiloto para atendentes e um robô que corrige erros cadastrais e recupera vendas.

Ao contar a experiência no fórum, Scrideli destacou que a decisão sobre infraestrutura deve considerar o retorno gerado pela tecnologia. “A decisão no final não é pelo custo da IA, mas pela relação entre esse custo e o valor que você consegue gerar com a solução”, disse.

"A decisão no final não é pelo custo da IA, mas pela relação entre esse custo e o valor que você consegue gerar com a solução" Paulo Henrique Scrideli, vice-presidente de TI do Sem Parar Corpay

No Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), a IA ajuda a organizar e cruzar o volume crescente de documentos e dados digitais usados em investigações e na defesa do consumidor. Segundo o promotor Daniel Piovanelli, os analistas humanos validam os resultados.

Com a solução, uma análise que poderia levar três dias passou a ser feita em cerca de uma hora. Como o trabalho envolve dados sigilosos, a ferramenta opera dentro do ambiente do próprio Ministério Público.

Infraestrutura para novos usos

Nem todo avanço apresentado no fórum envolvia uma aplicação de inteligência artificial. O A.C.Camargo Cancer Center mostrou como a modernização da infraestrutura tecnológica pode ampliar o acesso a diagnósticos.

O Super Centro Diagnóstico Brasil combina laboratórios físicos e patologia digital para atender pacientes de regiões distantes.

Segundo a médica Adriana Bueno, em alguns locais o prazo para liberar um laudo caiu de até 30 dias para cinco. A estrutura permite digitalizar lâminas e enviar as imagens para análise, sem depender do transporte físico das amostras ou do deslocamento do patologista.

IA agêntica e trabalho

A chegada de agentes de IA também muda a forma como as equipes trabalham. No evento, a fintech Woovi apresentou sua experiência com ferramentas que ajudam a criar protótipos e acelerar análises. A companhia processa cerca de 10 milhões de transações Pix por dia, segundo seu cofundador, Rafael Turk.

Como lida com dados sensíveis, a empresa adotou uma infraestrutura privada para testar aplicações de inteligência artificial. “No nosso caso, eu não posso colocar dados de clientes na nuvem pública”, afirmou Turk.

A Woovi destina US$ 1.000 mensais por funcionário ao uso de ferramentas de IA, com gastos que podem variar conforme a função e a necessidade. Segundo o executivo, protótipos que levavam semanas agora são testados em minutos, e análises que tomavam dias podem ser concluídas em horas.

“Cada colaborador tem o seu próprio exército de agentes”, resumiu. Para Turk, a infraestrutura privada também dá mais liberdade para experimentar: “O que a gente erra em casa é uma fração do que eu achei que seria. Sem medo de errar, a gente inova mais.”

IA no trabalho

A Dell também apresentou o NemoClaw Lab, uma demonstração em que participantes puderam criar e executar agentes em tempo real com a tecnologia NVIDIA NemoClaw. A experiência explorou como esses sistemas podem automatizar tarefas com recursos de segurança e controle.

A escala, porém, depende também de profissionais preparados para incorporar a IA aos processos de trabalho. Ana Oliveira, diretora sênior do Centro de Inovação em IA da Dell Technologies, destacou a necessidade de formar e requalificar equipes. Uma estimativa do Fórum Econômico Mundial aponta que 59% dos profissionais precisarão de atualização ou requalificação até 2030.

O Bradesco levou ao fórum um exemplo de modernização do ambiente de trabalho. O banco substituiu desktops por cerca de 21 mil notebooks em agências de todo o país, com instalação planejada para não interromper as operações.

Segundo dados divulgados pela Dell e pelo banco, a mudança reduziu em 81% o tempo de inicialização dos equipamentos e deve gerar economia anual de aproximadamente R$ 6 milhões em energia. A nova infraestrutura também prepara as agências para aplicações futuras, inclusive de IA nos dispositivos.

A mensagem que atravessou o evento foi que escalar a inteligência artificial exige mais do que ampliar investimentos: requer escolher problemas de negócio, preparar a infraestrutura e as equipes e acompanhar o valor gerado.

Como resumiu Diego Puerta, a transformação acontece quando a tecnologia entra na estratégia, muda a operação e começa a resolver problemas reais. “Nosso papel é ajudar a transformar suas ideias em resultados, de forma previsível, com a governança e a segurança necessárias, mantendo o ambiente sob controle e preparado para crescer junto com vocês.”

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