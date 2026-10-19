Pré-MBA em inteligência artificial por R$ 37? Veja como se inscrever no curso da Saint Paul e EXAME

Aprender a utilizar inteligência artificial pode ajudar profissionais a organizar tarefas, analisar informações e explorar novas formas de trabalhar. Para quem deseja começar a estudar o tema, a EXAME e a Saint Paul oferecem um Pré-MBA em IA por R$ 37, com quatro aulas práticas e online.

A formação é voltada a quem quer conhecer melhor a tecnologia e suas aplicações no ambiente profissional, sem precisar começar por um curso avançado ou por conhecimentos técnicos aprofundados.

O Pré-MBA em IA da Saint Paul com a EXAME custa R$ 37 e oferece quatro aulas práticas e online. Acesse a página oficial de inscrição, confira as condições e participe da formação.

O que é o Pré-MBA em inteligência artificial da EXAME?

O Pré-MBA em inteligência artificial é uma formação introdutória desenvolvida pela Saint Paul em parceria com a EXAME. A proposta é aproximar os participantes dos conceitos e das possibilidades de uso da tecnologia no trabalho.

O conteúdo é voltado a profissionais que desejam compreender melhor o tema e começar a identificar aplicações da IA em suas atividades. Isso pode incluir desde o apoio à produção de textos e à organização de informações até a automatização de tarefas repetitivas, dependendo das ferramentas utilizadas.

As quatro aulas são realizadas online, permitindo acompanhar a formação pela internet. O investimento é de R$ 37.

Como a inteligência artificial pode ser aplicada no trabalho?

A inteligência artificial reúne tecnologias capazes de executar tarefas que normalmente exigiriam habilidades humanas, como interpretar textos, reconhecer padrões, gerar conteúdo e organizar dados.

Uma das categorias mais conhecidas atualmente é a IA generativa, que cria respostas, textos, imagens e outros conteúdos a partir de instruções fornecidas pelo usuário.

Na rotina profissional, essas ferramentas podem apoiar diferentes atividades. Um analista, por exemplo, pode utilizá-las para estruturar informações de um relatório. Um profissional de marketing pode explorar alternativas de texto para uma campanha, enquanto alguém da área administrativa pode recorrer à tecnologia para resumir documentos extensos.

Esses usos exigem revisão humana. Sistemas de IA podem produzir informações incorretas, omitir detalhes relevantes ou apresentar respostas convincentes sem base factual suficiente. Por isso, aprender a formular instruções, avaliar resultados e proteger dados confidenciais faz parte do uso responsável dessas ferramentas.

Por que aprender IA pode ser relevante para a carreira?

O conhecimento sobre inteligência artificial pode contribuir para a adaptação a mudanças nas rotinas de trabalho. Em vez de se limitar a conhecer nomes de ferramentas, o profissional precisa entender quais tarefas podem ser apoiadas pela tecnologia e como avaliar os resultados obtidos.

Esse aprendizado também envolve reconhecer os limites dos sistemas, verificar informações e identificar situações em que a intervenção humana continua indispensável.

Para começar a explorar essas aplicações, o Pré-MBA em IA da Saint Paul com a EXAME reúne quatro aulas práticas e online por R$ 37. Acesse a página de inscrição e conheça a formação.

A formação introdutória pode servir como ponto de partida para quem ainda está construindo familiaridade com o assunto. A aplicação dos conhecimentos, porém, depende das necessidades de cada profissão e da prática com as ferramentas.

Como se inscrever no Pré-MBA em IA por R$ 37?

Os interessados podem acessar a página oficial do Pré-MBA em inteligência artificial da Saint Paul com a EXAME para consultar as informações da formação e realizar a inscrição.

Antes de concluir o cadastro, vale conferir as condições de participação, as orientações de acesso às aulas e as informações atualizadas sobre o curso.

O Pré-MBA em inteligência artificial da Saint Paul com a EXAME custa R$ 37 e conta com quatro aulas práticas e online. Acesse a página oficial, confira os detalhes e faça sua inscrição.

Para quem deseja começar a estudar inteligência artificial, a formação oferece uma oportunidade de contato inicial com o tema. O próximo passo é aplicar o aprendizado à própria rotina profissional, considerando as possibilidades e as limitações da tecnologia.