IA já substitui tarefas de júnior; o que isso muda para quem está começando?

Para um profissional experiente, automatizar uma tarefa repetitiva pode significar apenas ganhar tempo. Para um júnior, a mesma tarefa pode representar uma etapa de aprendizado.

É assim que atividades aparentemente simples, como organizar informações, revisar textos, preparar relatórios, escrever códigos básicos ou analisar planilhas, costumam funcionar no início de uma carreira. Elas permitem que o profissional conheça processos, cometa erros e desenvolva repertório.

Com a popularização da inteligência artificial, parte dessas atividades pode ser realizada em poucos minutos por ferramentas generativas. Isso cria uma mudança importante: o trabalho que antes servia como treinamento também pode ser automatizado.

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A IA está chegando antes na carreira

Um estudo revisado em 2026 pelo Stanford Digital Economy Lab analisou dados de folha de pagamento de milhões de trabalhadores nos Estados Unidos até junho de 2026.

Os pesquisadores encontraram uma diferença relevante entre trabalhadores jovens e experientes em ocupações mais expostas à inteligência artificial. Entre profissionais de 22 a 25 anos, o emprego nessas funções estava 19% abaixo do nível que teria alcançado se tivesse acompanhado a trajetória de trabalhadores jovens em ocupações menos expostas.

O estudo não afirma que a IA seja a única causa da diferença. Os próprios autores destacam que os dados são descritivos e não permitem estabelecer uma relação causal definitiva. Ainda assim, o padrão observado é concentrado justamente entre profissionais no início da carreira.

A explicação pode estar na própria estrutura das funções de entrada. Em muitas áreas, tarefas padronizadas e baseadas em conhecimento documentado são justamente aquelas em que ferramentas de IA conseguem atuar com maior facilidade.

O problema não é apenas perder uma vaga

Existe outro efeito menos evidente. Se uma empresa precisa de menos profissionais para executar tarefas básicas, o caminho até funções mais complexas pode mudar.

Um estudo publicado em 2026 pelo IZA analisou vagas de desenvolvimento de software nos Estados Unidos. Após o lançamento do ChatGPT, houve uma queda relativa de 14% a 15% nas vagas para desenvolvedores juniores em comparação com posições seniores. Os autores também identificaram aumento das exigências de experiência dentro dos mesmos cargos.

Isso cria uma espécie de paradoxo. O mercado pode exigir mais experiência para contratar um profissional, justamente em um momento em que algumas das atividades usadas para adquirir essa experiência estão sendo automatizadas.

Para quem está começando, entender como usar IA pode ser parte da formação profissional, e não apenas uma habilidade complementar.

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A IA pode fazer o trabalho, mas não necessariamente formar o profissional

A questão também aparece dentro das empresas. Um estudo publicado no Journal of Economic Behavior & Organization, com dados de empresas alemãs entre 2019 e 2023, encontrou uma relação entre adoção de IA e mudanças nos investimentos em treinamento.

Entre as empresas que já ofereciam formação profissional, a adoção de IA esteve associada a 14% mais novos contratos de aprendizagem. Ao mesmo tempo, os recursos de treinamento contínuo passaram a se concentrar mais em trabalhadores com qualificações elevadas.

O resultado mostra que a relação entre IA e formação não é necessariamente de substituição. A tecnologia pode eliminar algumas tarefas e, ao mesmo tempo, aumentar a necessidade de profissionais capazes de executar atividades mais sofisticadas.

Para o júnior, isso significa que saber apenas realizar uma tarefa pode perder valor. Ganha importância a capacidade de entender o problema, avaliar o resultado produzido pela IA, identificar erros e tomar decisões sobre o que deve ser feito depois.

O que muda para quem está no início da carreira

O modelo tradicional de desenvolvimento profissional costuma partir de tarefas simples para atividades mais complexas. A inteligência artificial pode encurtar essa primeira etapa.

Um profissional pode, por exemplo, usar uma ferramenta para gerar uma primeira versão de um relatório. O diferencial deixa de estar apenas em produzir o documento e passa a envolver a definição do que precisa ser analisado, a conferência das informações e a interpretação dos resultados.

Isso também altera a relação entre júnior e sênior. Se a IA consegue executar parte do trabalho operacional, o profissional iniciante pode ter acesso mais rápido a tarefas avançadas. Mas, sem orientação e prática, existe o risco de pular etapas de aprendizado sem desenvolver a compreensão necessária para lidar com situações que a ferramenta não consegue resolver.

Por isso, a discussão sobre inteligência artificial no início da carreira não se resume a quantas vagas serão eliminadas. Também envolve como os profissionais vão adquirir experiência em um mercado no qual parte do trabalho básico pode ser automatizada.

No longo prazo, a questão será menos sobre quem consegue executar uma tarefa manualmente e mais sobre quem consegue trabalhar com sistemas de IA, verificar seus resultados e aplicar conhecimento para resolver problemas que não estão completamente definidos.

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