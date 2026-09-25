Como aprender inglês conversando com o ChatGPT: prompts para cada nível

RESUMO | O ChatGPT pode servir como parceiro de conversação em inglês para quem tem pouca oportunidade de praticar a fala. O resultado depende do comando: informar o nível (de A1 a C2), o objetivo e a forma de correção rende sessões mais úteis do que pedir "me ensine inglês". O modo de voz e o modo de estudo funcionam também no plano gratuito, com limites de uso. A IA não substitui professor nem prova oficial de proficiência.

Os brasileiros leem melhor do que falam inglês. No Índice de Proficiência em Inglês da EF de 2025, a nota do país em leitura chegou a 516 pontos, enquanto a de conversação ficou em 464. Para quem não tem com quem praticar, aprender inglês conversando com o ChatGPT é uma alternativa acessível. O app simula diálogos e corrige erros no nível do estudante, desde que receba instruções claras.

Como aprender inglês conversando com o ChatGPT?

O ponto de partida é o comando. Pedir apenas "fale comigo em inglês" deixa o ChatGPT escolher sozinho o nível e o jeito de corrigir. Um prompt eficiente reúne quatro informações: nível atual, objetivo, tempo disponível e formato de correção.

"Sou brasileiro, nível A2, e quero praticar inglês para viagens. Tenho 20 minutos por dia. Converse comigo sobre situações do dia a dia, faça uma pergunta por vez e, no final, mostre os três erros mais importantes, com explicação em português."

Como descobrir o nível de inglês com o ChatGPT

O Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas (CEFR) divide a proficiência em seis níveis: A1 e A2 (básico), B1 e B2 (intermediário), C1 e C2 (avançado). O ChatGPT pode aplicar um teste de nivelamento:

"Quero descobrir meu nível de inglês pelo CEFR. Faça um teste com perguntas de gramática, vocabulário, leitura e conversação, uma por vez, sem mostrar as respostas antes da minha tentativa. No final, estime meu nível entre A1 e C2"

O resultado é uma estimativa, não uma certificação. Repetir o teste a cada dois meses ajuda a medir a evolução.

Como ativar o modo de voz do ChatGPT para praticar inglês

O modo de voz aproxima a prática de uma conversa real. Segundo a OpenAI, o recurso está disponível para usuários logados nos apps para celular e desktop e na versão web. No plano gratuito, a voz tem limite de uso próprio, separado do das conversas por texto.

Abra o ChatGPT: no app para Android ou iOS ou em chatgpt.com, com a conta conectada;

Toque no ícone de voz: é o botão de ondas sonoras ao lado do campo de mensagem. O ícone de microfone ativa apenas o ditado, que transforma a fala em texto;

Autorize o microfone: no primeiro acesso, o app pede permissão e oferece a escolha de uma voz;

Comece a falar: a conversa segue por turnos, e a transcrição fica salva no histórico do chat ao final.

"Vamos conversar em inglês por dez minutos. Você é atendente de hotel e eu sou um hóspede. Fale devagar, use frases de nível A2 e faça uma pergunta por vez. Se eu não entender, reformule a frase em vez de traduzir."

Como usar o modo de estudo do ChatGPT no inglês

O modo de estudo (Study and learn) conduz o aprendizado com perguntas, em vez de entregar respostas prontas. A OpenAI informa que ele funciona em todos os planos, na web e nos apps. Rende mais para gramática e vocabulário do que para conversação livre.

Abra uma nova conversa: no app ou em chatgpt.com;

Acesse as ferramentas: toque no ícone "+" ao lado do campo de mensagem ou digite "/";

Selecione a opção de estudo: o ChatGPT passa a fazer perguntas antes de explicar;

Informe nível e tema: quanto mais detalhes, mais preciso fica o exercício.

"Estou no nível B1 e quero entender a diferença entre present perfect e simple past. Explique com exemplos curtos e depois faça perguntas uma por vez, sem revelar a resposta antes da minha tentativa."

Quais prompts usar em cada nível de inglês?

Iniciante (A1 e A2)

Conversa aberta demais faz o iniciante travar. Funcionam melhor situações previsíveis, como pedir comida, fazer check-in, perguntar direções ou falar da rotina.

"Simule uma conversa em uma cafeteria. Você é o atendente e eu sou o cliente. Use frases de nível A1. Se eu travar, ofereça duas opções de resposta. Se eu responder em português, mostre a frase em inglês e peça que eu repita com minhas palavras."

Intermediário (B1 e B2)

O objetivo passa de formar frases para sustentar opiniões. Aqui, a versão mais natural da frase importa tanto quanto a correção gramatical.

"Converse comigo em inglês sobre trabalho remoto. Estou no nível B1. Faça perguntas que exijam justificativa e não me interrompa. No final, destaque cinco erros recorrentes e mostre versões mais naturais das minhas frases."

Avançado (C1 e C2)

Diálogos básicos rendem pouco para quem já é fluente. O foco passa a ser registro, precisão e expressões idiomáticas em simulações profissionais.

"Conduza uma entrevista de emprego em inglês para uma vaga de marketing. Seja um entrevistador exigente e faça perguntas de acompanhamento sobre cada resposta. Depois avalie fluência, precisão, estrutura das respostas e escolha de palavras."

O ChatGPT corrige a pronúncia em inglês?

Em parte. A OpenAI alerta que o reconhecimento de voz pode errar, e a transcrição não equivale a uma avaliação fonética. O uso mais confiável é comparar o texto reconhecido com a frase falada: palavra trocada pode indicar problema de pronúncia. Os pares mínimos ajudam a treinar sons que costumam confundir brasileiros, como ship e sheep, think e sink, live e leave ou bad e bed.

"Tenho dificuldade de diferenciar ship e sheep. Explique a posição da boca em cada som e crie dez pares mínimos para eu praticar em voz alta. Depois de cada tentativa, diga qual palavra você entendeu."

Como pedir correção sem travar a conversa

Corrigir cada frase interrompe o raciocínio. Há dois formatos mais produtivos:

Correção no final: o ChatGPT anota os erros e apresenta, ao término, a frase original ao lado da versão corrigida, com explicação curta;

Correção imediata seletiva: a IA interrompe apenas quando o erro muda o sentido da frase ou se repete.

O ChatGPT também pode apresentar uma construção americana como regra universal. Para separar erro de preferência:

"Diga se minha frase está errada ou apenas pouco natural. Informe se o uso é típico do inglês americano ou do britânico."

Como montar uma rotina de inglês com o ChatGPT

Uma rotina diária de 15 minutos pode ser dividida assim:

3 minutos: respostas a perguntas simples sobre o dia;

5 minutos: conversa por voz sobre um tema definido;

4 minutos: cinco expressões novas usadas em frases próprias;

3 minutos: revisão dos erros da sessão.

Para estudos de várias semanas, criar um projeto dedicado ao inglês mantém conversas e instruções no mesmo espaço. Registrar ali o nível e o formato de correção evita repetir as orientações a cada sessão. Metas verificáveis, como "conversar por cinco minutos sobre o trabalho usando o passado", medem melhor o progresso do que "ficar fluente".

O que evitar ao estudar inglês com o ChatGPT