Como aprender inglês conversando com o ChatGPT: prompts para cada nível

Inglês com o ChatGPT: modo de voz transforma o app em parceiro de conversação para quem estuda o idioma (Reprodução/MIT Technology Review)
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Publicado em 25 de setembro de 2026 às 14h55.
RESUMO | O ChatGPT pode servir como parceiro de conversação em inglês para quem tem pouca oportunidade de praticar a fala. O resultado depende do comando: informar o nível (de A1 a C2), o objetivo e a forma de correção rende sessões mais úteis do que pedir "me ensine inglês". O modo de voz e o modo de estudo funcionam também no plano gratuito, com limites de uso. A IA não substitui professor nem prova oficial de proficiência.
Os brasileiros leem melhor do que falam inglês. No Índice de Proficiência em Inglês da EF de 2025, a nota do país em leitura chegou a 516 pontos, enquanto a de conversação ficou em 464. Para quem não tem com quem praticar, aprender inglês conversando com o ChatGPT é uma alternativa acessível. O app simula diálogos e corrige erros no nível do estudante, desde que receba instruções claras.
O ponto de partida é o comando. Pedir apenas "fale comigo em inglês" deixa o ChatGPT escolher sozinho o nível e o jeito de corrigir. Um prompt eficiente reúne quatro informações: nível atual, objetivo, tempo disponível e formato de correção.
"Sou brasileiro, nível A2, e quero praticar inglês para viagens. Tenho 20 minutos por dia. Converse comigo sobre situações do dia a dia, faça uma pergunta por vez e, no final, mostre os três erros mais importantes, com explicação em português."
O Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas (CEFR) divide a proficiência em seis níveis: A1 e A2 (básico), B1 e B2 (intermediário), C1 e C2 (avançado). O ChatGPT pode aplicar um teste de nivelamento:
"Quero descobrir meu nível de inglês pelo CEFR. Faça um teste com perguntas de gramática, vocabulário, leitura e conversação, uma por vez, sem mostrar as respostas antes da minha tentativa. No final, estime meu nível entre A1 e C2"
O resultado é uma estimativa, não uma certificação. Repetir o teste a cada dois meses ajuda a medir a evolução.
O modo de voz aproxima a prática de uma conversa real. Segundo a OpenAI, o recurso está disponível para usuários logados nos apps para celular e desktop e na versão web. No plano gratuito, a voz tem limite de uso próprio, separado do das conversas por texto.
"Vamos conversar em inglês por dez minutos. Você é atendente de hotel e eu sou um hóspede. Fale devagar, use frases de nível A2 e faça uma pergunta por vez. Se eu não entender, reformule a frase em vez de traduzir."
O modo de estudo (Study and learn) conduz o aprendizado com perguntas, em vez de entregar respostas prontas. A OpenAI informa que ele funciona em todos os planos, na web e nos apps. Rende mais para gramática e vocabulário do que para conversação livre.
"Estou no nível B1 e quero entender a diferença entre present perfect e simple past. Explique com exemplos curtos e depois faça perguntas uma por vez, sem revelar a resposta antes da minha tentativa."
Conversa aberta demais faz o iniciante travar. Funcionam melhor situações previsíveis, como pedir comida, fazer check-in, perguntar direções ou falar da rotina.
"Simule uma conversa em uma cafeteria. Você é o atendente e eu sou o cliente. Use frases de nível A1. Se eu travar, ofereça duas opções de resposta. Se eu responder em português, mostre a frase em inglês e peça que eu repita com minhas palavras."
O objetivo passa de formar frases para sustentar opiniões. Aqui, a versão mais natural da frase importa tanto quanto a correção gramatical.
"Converse comigo em inglês sobre trabalho remoto. Estou no nível B1. Faça perguntas que exijam justificativa e não me interrompa. No final, destaque cinco erros recorrentes e mostre versões mais naturais das minhas frases."
Diálogos básicos rendem pouco para quem já é fluente. O foco passa a ser registro, precisão e expressões idiomáticas em simulações profissionais.
"Conduza uma entrevista de emprego em inglês para uma vaga de marketing. Seja um entrevistador exigente e faça perguntas de acompanhamento sobre cada resposta. Depois avalie fluência, precisão, estrutura das respostas e escolha de palavras."
Em parte. A OpenAI alerta que o reconhecimento de voz pode errar, e a transcrição não equivale a uma avaliação fonética. O uso mais confiável é comparar o texto reconhecido com a frase falada: palavra trocada pode indicar problema de pronúncia. Os pares mínimos ajudam a treinar sons que costumam confundir brasileiros, como ship e sheep, think e sink, live e leave ou bad e bed.
"Tenho dificuldade de diferenciar ship e sheep. Explique a posição da boca em cada som e crie dez pares mínimos para eu praticar em voz alta. Depois de cada tentativa, diga qual palavra você entendeu."
Corrigir cada frase interrompe o raciocínio. Há dois formatos mais produtivos:
O ChatGPT também pode apresentar uma construção americana como regra universal. Para separar erro de preferência:
"Diga se minha frase está errada ou apenas pouco natural. Informe se o uso é típico do inglês americano ou do britânico."
Uma rotina diária de 15 minutos pode ser dividida assim:
Para estudos de várias semanas, criar um projeto dedicado ao inglês mantém conversas e instruções no mesmo espaço. Registrar ali o nível e o formato de correção evita repetir as orientações a cada sessão. Metas verificáveis, como "conversar por cinco minutos sobre o trabalho usando o passado", medem melhor o progresso do que "ficar fluente".