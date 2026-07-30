Como deixar suas conversas no Claude privadas?

O Claude, assistente de inteligência artificial (IA) da Anthropic, esteve no centro da atenção de milhares de usuários após centenas de conversas serem compartilhadas no Google, abertas para qualquer pessoa na internet ver. Bastava uma pesquisa no Google para acessar as conversas que usuários decidiram compartilhar um link.

O incidente, que foi resolvido durante o fim de semana, não envolveu invasão aos servidores da Anthropic. O problema estava nos links criados pelo próprio recurso de compartilhamento, em que as páginas públicas geradas pelo Claude não tinham controles de indexação suficientes para impedir que buscadores rastreassem o conteúdo.

Muitos usuários não sabem, mas o Claude coleta e armazena dados de formas que podem surpreender quem não revisou as opções de privacidade. Veja como proteger suas conversas.

Como o Claude usa os dados das conversas?

O tratamento dos dados depende do tipo de conta e das configurações ativas:

Treinamento de modelos: nas contas de consumo (Free, Pro e Max), a opção "Help improve Claude" permite que a Anthropic use conversas para treinar futuras versões da IA. A configuração vem ativada por padrão para novos usuários desde outubro de 2025;

nas contas de consumo (Free, Pro e Max), a opção "Help improve Claude" permite que a Anthropic use conversas para treinar futuras versões da IA. A configuração vem ativada por padrão para novos usuários desde outubro de 2025; Retenção de dados: com o treinamento ativado, a Anthropic pode reter dados em formato desidentificado por até cinco anos. Com o treinamento desativado, o prazo de retenção é de 30 dias após a exclusão de uma conversa;

com o treinamento ativado, a Anthropic pode reter dados em formato desidentificado por até cinco anos. Com o treinamento desativado, o prazo de retenção é de 30 dias após a exclusão de uma conversa; Contas corporativas: os planos Team, Enterprise e o uso via API não utilizam dados para treinamento por padrão e seguem contratos de dados com proteções adicionais;

os planos Team, Enterprise e o uso via API não utilizam dados para treinamento por padrão e seguem contratos de dados com proteções adicionais; Compartilhamento com autoridades: a política de privacidade atualizada em julho de 2026 permite que a Anthropic compartilhe dados com autoridades policiais com base em um julgamento interno de "boa-fé", sem a exigência de ordem judicial prévia. A cláusula se aplica aos planos Free, Pro e Max.

Como desativar o uso de dados para treinamento no Claude?

O passo a passo funciona no navegador e no app:

Abra o Claude e faça login; Clique no ícone do perfil e acesse Configurações; Selecione a aba Privacidade; Localize a chave "Ajude a melhorar nossos recursos de IA" e desative-a.

Com a opção desligada, novas conversas e sessões de código deixam de alimentar o treinamento da IA. A retenção volta ao padrão de 30 dias. Dados já incorporados a modelos treinados antes da desativação não são removidos.

Como revogar links compartilhados no Claude?

Cada conversa compartilhada pelo Claude gera uma URL pública acessível a qualquer pessoa que tenha o endereço. Para desativar links antigos:

Acesse Configurações > Privacidade; Clique em Gerenciar ao lado de Conversas compartilhadas; Uma lista exibirá todos os links públicos criados pela conta; Clique em Cancelar o compartilhamento ao lado de cada conversa para revogar o acesso.

Revogar o link impede novos acessos, mas não garante a remoção de cópias já arquivadas por serviços de cache ou captura de tela. A Anthropic afirma que não fornece diretórios ou sitemaps de conversas para buscadores, mas qualquer URL pública pode ser rastreada se aparecer em fóruns, redes sociais ou outras páginas indexáveis.

Como usar o modo anônimo do Claude?

O modo anônimo cria conversas temporárias que não são salvas no histórico nem usadas para treinamento — mesmo que a opção "Ajude a melhorar nossos recursos de IA" esteja ativada. A memória do Claude também ignora o que é dito nessas sessões. O recurso está disponível em todos os planos, do Free ao Enterprise.

Abra um novo chat no Claude fora de um projeto; Clique no ícone de fantasma no canto superior direito; A interface exibirá uma borda preta e o rótulo "Chat anônimo"; Ao terminar, clique no "x" para encerrar a sessão.

Conversas anônimas são retidas nos servidores por 30 dias para fins de segurança, mas não aparecem no histórico da conta. Uma vez fechadas, não podem ser reabertas ou convertidas em chats regulares. O modo não está disponível dentro de projetos.

Como desativar a busca no histórico de conversas do Claude?

O Claude oferece um recurso chamado "Search and reference chats" que permite à IA pesquisar conversas anteriores e usar trechos delas como referência em novas respostas. Para desativar:

Acesse Configurações> Habilidades; Localize "Buscar e acessar chats" na seção de preferências; Desative a chave.

Com o recurso desligado, o Claude não puxa informações de conversas antigas para sessões novas. Outra opção é manter a busca ativa e excluir conversas específicas do histórico para que não sejam referenciadas.

A funcionalidade de memória — que extrai fatos recorrentes das conversas para personalização futura — também pode ser desativada ou editada em Settings > Features > Memory.

O que evitar enviar ao Claude em contas pessoais?

Contas de consumo (Free, Pro e Max) não oferecem as mesmas garantias contratuais de contas corporativas. Mesmo com o treinamento desativado, a Anthropic retém dados por 30 dias e pode revisá-los em caso de violação das políticas de uso.

Dados que não devem ser inseridos em contas pessoais incluem senhas e chaves de criptografia, tokens de API e credenciais de acesso, documentos de identidade com dados pessoais de terceiros e relatórios financeiros ou de saúde com informações identificáveis.