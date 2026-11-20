Conferência da ONU em Genebra, na Suíça (Foto por FABRICE COFFRINI / AFP)
Publicado em 20 de novembro de 2026 às 10h37.
A conferência da ONU sobre armas autônomas letais ("robôs assassinos") chega ao fim em Genebra sem consenso. A Rússia é o principal obstáculo, impedindo o início de negociações formais para regulamentar essas armas. O debate inclui divergências sobre prazos, formato e força legal de um possível tratado internacional.
A conferência da Organização das Nações Unidas (ONU)dedicada a discutir os chamados "robôs assassinos" entra em sua reta final nesta sexta-feira, 20, em Genebra, ainda sem consenso para abrir negociações formais que regulamentem esse tipo de armamento. O principal entrave, segundo participantes do encontro, é a resistência da Rússia.
Embora armas com algum grau de autonomia existam há décadas — como as minas antipessoais —, os avanços da inteligência artificial elevaram a pressão de governos e entidades internacionais por um marco regulatório global. Após mais de dez anos de debates, representantes de 128 países estão reunidos desde segunda-feira na cidade suíça para decidir se iniciam tratativas sobre os sistemas de armas autônomas letais (SALA, na sigla em inglês).
Desde o começo da conferência, porém, Moscou impôs obstáculos ao processo: primeiro, contestou a presença de observadores externos nas sessões e, em seguida, exigiu diversas alterações na redação do documento final.
Apesar do impasse, um diplomata envolvido nas conversas avaliou que houve aproximação entre os países ao longo dos últimos dias. "Estamos muito perto de um consenso sobre a necessidade de iniciar negociações. Apenas uma delegação ainda se opõe ativamente à abertura das negociações", relatou, sem nomear o país.
Como as decisões no âmbito da Convenção sobre Certas Armas Convencionais (CCAC)exigem unanimidade, qualquer veto trava o avanço das medidas. Além de bater o martelo sobre o início das tratativas, as delegações precisam definir o formato e o cronograma do processo.
No início de outubro, os Estados Unidos sugeriram um prazo de cinco anos para as negociações, enquanto organizações não governamentais cobram que o trabalho seja concluído em apenas um ano. Outra divergência central diz respeito ao peso legal do texto: a maioria dos países e as ONGs defendem um tratado juridicamente vinculante, proposta rejeitada por potências como Estados Unidos e Rússia.
Conhecidos como "robôs assassinos", os sistemas de armas autônomas têm capacidade de identificar, selecionar e atacar alvos sem intervenção humana direta. De acordo com a campanha Stop Killer Robots — coalizão internacional que reúne mais de 300 entidades —, equipamentos desse tipo já vêm sendo empregados e testados em guerras recentes, com destaque para o conflito na Ucrânia.
Na abertura do encontro em Genebra, o secretário-geral da ONU, António Guterres, cobrou ação imediata das delegações "para impedir o uso e a proliferação dessas armas impiedosas". "Exorto-os a iniciar negociações com vistas a um instrumento juridicamente vinculante para regulamentar os sistemas de armas autônomas, que inclua proibições e restrições claras", apelou.
Com AFP